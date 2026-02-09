Thứ Hai, 09/02/2026

Trang chủ Kinh tế xanh

Thanh Hóa sẽ kiểm tra bảo vệ môi trường 80 cơ sở, doanh nghiệp

Hằng Anh

09/02/2026, 11:42

Đây là những cơ sở, doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành có nguy cơ ô nhiễm cao như: sản xuất giấy, bột giấy và chế biến lâm sản; chế biến nông sản, thực phẩm; luyện kim và đặc biệt là nhóm trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn...

Thanh Hóa sẽ kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ năm 2026. Ảnh minh họa
Thanh Hóa sẽ kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ năm 2026. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ năm 2026 trên địa bàn do Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng.

Kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về môi trường; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở.

Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra tập trung vào các hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường có liên quan như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm của cơ sở, các hợp đồng thu gom, xử lý chất thải của cơ sở,...; Kiểm tra thực tế công tác thu gom, xử lý chất thải và việc thực hiện các nội dung yêu cầu theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt.

Đối tượng kiểm tra là các cơ sở đã được phê duyệt hồ sơ môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường, dự kiến 80 cơ sở, thuộc các nhóm ngành có nguy cơ ô nhiễm cao như: sản xuất giấy, bột giấy và chế biến lâm sản (18 cơ sở); chế biến nông sản, thực phẩm (3 cơ sở); luyện kim (2 cơ sở) và đặc biệt là nhóm trang trại chăn nuôi tập trung (57 cơ sở) tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Kế hoạch cũng kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý về công tác bảo vệ môi trường sau kiểm tra của các cơ sở năm 2024, 2025 (nếu có); đảm bảo các kết luận, quyết định xử lý được thực hiện nghiêm, đúng quy định.

Cơ quan kiểm tra sẽ lấy mẫu nước thải, khí thải (hoặc không khí xung quanh) xả thải ra môi trường của cơ sở được kiểm tra để đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý chất thải của cơ sở trong quá trình hoạt động…

Kết quả kiểm tra sẽ được thông báo công khai tại cơ sở; các vi phạm (nếu có) sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Thời gian kiểm tra được thực hiện từ khi ban hành kế hoạch đến hết tháng 12/2026. Quá trình kiểm tra bảo đảm khách quan, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm, không gây cản trở hoạt động của cơ sở được kiểm tra.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. UBND tỉnh yêu cầu định kỳ 6 tháng và khi kết thúc kế hoạch tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời báo cáo đột xuất khi phát hiện các vụ việc vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường.

Trước đó, ngày 29/1/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng ban hành quyết định số 346/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trong tỉnh năm 2026.

Theo kế hoạch, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp sẽ chủ trì tổ chức kiểm tra 56 cơ sở, là các đơn vị đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường. Danh sách kiểm tra tập trung vào các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở có dấu hiệu vi phạm hoặc thực hiện chưa đầy đủ các quy định bảo vệ môi trường.

báo cáo đánh giá tác động môi trường cơ sở có nguy cơ ô nhiễm danh sách các cơ sở ô nhiễm môi trường kế hoạch thanh tra môi trường năm 2026 Khu kinh tế Nghi Sơn kiểm tra bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp kiểm tra cơ sở sản xuất kiểm tra môi trường kiểm tra môi trường định kỳ Kinh tế xanh những đối tượng sẽ bị thanh kiểm tra môi trường Thanh Hóa thanh tra bảo vệ môi trường thanh tra môi trường vi phạm pháp luật môi trường xử lý chất thải

