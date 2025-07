Không có căn cứ quy kết C.P Việt Nam vi phạm an toàn thực phẩm tại Sóc Trăng

Ngày 29/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cũ (từ ngày 1/7/2025 đã hợp nhất vào Công an thành phố Cần Thơ) đã ban hành Thông báo số 10922/TB-CSKT gửi đến Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam và Thông báo số 10923/TB-CSKT gửi đến ông L.Q.N, thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tố cáo tội phạm.

Trong cả hai bản thông báo trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đều khẳng định: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam không có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KHỞI TỐ

Theo đó, trong thời gian gần đây, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông phản ánh về nghi vấn Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam vi phạm quy định an toàn thực phẩm tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ bài đăng trên tài khoản Facebook “Jonny Lieu” vào ngày 30/5/2025 với tiêu đề “Đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm”. Tài khoản này cáo buộc Công ty C.P. đưa thịt heo, gà bệnh bốc mùi hôi thối về bán tại cửa hàng Fresh Shop, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng và đính kèm nhiều hình ảnh minh họa.

Người tố cáo là ông L.Q.N., cư trú tại thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, tự nhận là cựu nhân viên bộ phận sale thịt heo tại cửa hàng C.P. Fresh Shop. Ông N. phản ánh rằng từng có hiện tượng “trà trộn thịt heo, gà bệnh” gửi về cửa hàng để bán, có mảnh thịt hôi thối bị ruồi bu bám nhưng vẫn đưa ra thị trường.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ Công an) đã chỉ đạo Công an tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Sóc Trăng cùng các cơ quan chức năng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, tiến hành điều tra, xác minh thông tin trên.

Hai bản Thông báo của Công an Sóc Trăng (từ 1/7 đã hợp nhất vào Công an thành phố Cần Thơ).

Sau quá trình điều tra xác minh và thu thập toàn bộ chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã kết luận: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam không có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đồng thời, quyết định không khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm về quy định an toàn thực phẩm” số 6392/QĐ-CSKT ngày 27/6/2025.

Sau khi có Thông báo kết quả điều tra rõ ràng, nhưng vẫn có một số người hồ nghi về quá trình điều tra. Thượng tá Âu Sơn Vũ, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng khẳng định: “Đây là kết quả của quá trình điều tra kỹ lưỡng, độc lập và khách quan từ cơ quan điều tra chuyên trách”.

ĐẢM BẢO TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Quá trình xác minh vụ việc, cơ quan chức năng xác định: Từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2022, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không xảy ra bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch. Đồng thời, tại thời điểm kiểm tra, xác minh cơ sở giết mổ gia súc Dũng - Nga và Nguyễn Đan (Hậu Giang) số lượng gia súc, gia cầm lưu chuồng chờ giết mổ đều có nguồn gốc rõ ràng, không có dấu hiệu, triệu chứng của bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Đối với một tấm ảnh thân thịt heo được đăng tải trên mạng xã hội (trên hình ảnh ghi thời gian "26/3/2022 02:25:43, Đường Quốc lộ 1, tỉnh Hậu Giang, H. Phụng Hiệp. Việt Nam; 26/3/2022 02:28:45, Đường Quốc Lộ 1, tỉnh Hậu Giang, H. Phụng Hiệp, Việt Nam") được giết mổ tại cơ sở giết mổ gia súc Dũng - Nga (Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) - nơi gia công giết mổ heo cho Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, chi nhánh Hậu Giang (Đây không phải là cơ sở thuộc chủ quản hay quản lý của Công ty C.P, mà chỉ là một đối tác được C.P thuê giết mổ heo).

Trong quá trình thực hiện quy trình kiểm soát giết mổ, nhân viên thú y phát hiện thân thịt heo không đảm bảo vệ sinh thú y (với trọng lượng 72,6kg) nên yêu cầu nhân viên của công ty C.P cùng phối hợp xử lý. Nhân viên công ty đã chụp hình và gửi lên nhóm Zalo báo cáo lãnh đạo công ty đề nghị xử lý. Được sự đồng ý của lãnh đạo công ty, hai mảnh thịt thân heo sau đó đã được xử lý theo quy định của Cơ quan Thú y tại địa phương bằng hình thức xử lý nhiệt và chuyển mục đích sử dụng làm thức ăn cho thủy sản.

"Theo công văn số 1655 / SNNMT-CCCNTYTS của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang ngày 5/6/2025, đã khẳng định: Hình thức xử lý nhiệt và chuyển mục đích sử dụng làm thức ăn cho thủy sản là tuân thủ đúng theo quy định tại Điều 13 - Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/01/2016 quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Do đó, Cơ quan công an địa phương thấy rằng, việc xử lý hai mảnh thân thịt heo này là không vi phạm pháp luật". Theo Công an Sóc Trăng

Ngoài ra, ông L.Q.N còn đưa nhiều hình ảnh heo bệnh khác lên mạng xã hội và cũng cung cấp những hình ảnh này đến Cơ quan Công an Sóc Trăng, tố cáo rằng đó là minh chứng cho heo bệnh của C.P bán trên thị trường. Sau quá trình tiến hành điều tra, Cơ quan điều tra đã cho thấy những tấm ảnh này không phải ảnh chụp về lợn của Công ty C.P, do đó không thể lấy những tấm ảnh đó làm bằng chứng để quy kết C.P bán heo bệnh ra thị trường.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy Sản tỉnh Hậu Giang, từ ngày 25/03/2022 đến ngày 01/04/2023, cơ sở giết mổ gia súc Dũng - Nga không đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật xuất tỉnh từ Hậu Giang về tỉnh Sóc Trăng. Trong các ngày 31/5, 01 và 02/6/2025 Chi cục Chăn nuôi Thú y một số tỉnh, thành phố như Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở giết mổ và kinh doanh của Công ty cổ phần C.P. Đến nay, tại Thành phố Cần Thơ và các địa phương nêu trên chưa phát hiện heo có biểu hiện bệnh trà trộn vào; heo nhập vào lò mổ có nguồn gốc, xuất xứ, đầy đủ giấy kiểm dịch của nơi cấp và nơi đến.

Theo thông báo kết quả xét nghiệm mẫu số 0706/TB-TYV7-TH ngày 1/6/2025 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VII, các mẫu thịt lấy tại hệ thống cửa hàng của công ty cổ phần C.P là âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Dịch tả lợn cổ điển và tai xanh.

“Do đó, nội dung tố cáo Công ty C.P có hành vi "trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mãnh heo lên mùi hôi thối" đưa về Fresh shop bắt nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng là không có căn cứ”, đại diện Công an Sóc Trăng (cũ) khẳng định.