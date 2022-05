Không được chiếu tại Trung Quốc, Doctor Strange 2 vẫn vượt mức 550 triệu USD toàn cầu

Theo Variety, Doctor Strange 2 (Doctor Strange in the Multiverse of Madness - tạm dịch: Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn) đã kiếm thêm 61 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ tuần qua, giảm 67% so với tuần đầu phát hành.

Các chuyên gia nhận xét tỷ lệ này kém hơn các bom tấn gần đây của Marvel như Eternals (giảm 61% doanh thu ở tuần thứ hai) hay Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (giảm 52%). Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng bộ phim đã đạt doanh thu quá “khủng” trong tuần đầu (185 triệu USD) nên việc giảm sâu là điều dễ hiểu.

Phần tiếp theo của bộ phim siêu anh hùng Marvel thu về 16,7 triệu USD vào thứ sáu từ 4.534 địa điểm, đánh dấu mức giảm 81% so với con số 90 triệu USD ngày mở màn cách đó một tuần. Nhưng so với hầu hết phim của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Doctor Strange 2 đang có doanh thu phòng vé vượt trội. Tháng 5 cũng là thời điểm thuận lợi của tác phẩm về đa vũ trụ vì không có nhiều phim cạnh tranh, ngoại trừ Downtown Abbey: A New Era và Top Gun: Maverick.

Sau 10 ngày ra rạp, cuộc phiêu lưu siêu anh hùng với sự tham gia của Benedict Cumberbatch trong vai phù thủy tối cao đã thu về 291 triệu USD tại Bắc Mỹ. Tại 49 thị trường khác, phim kiếm thêm 83,5 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 688,1 triệu USD. Với thành tích này, Doctor Strange 2 chỉ cần hai tuần để vượt qua phần một của chính nó (677 triệu USD) phát hành năm 2016.

Giới phê bình đánh giá Doctor Strange 2 hưởng lợi từ thành công của Spider-Man: No Way Home. Câu chuyện phim diễn ra sau các sự kiện trong bom tấn về siêu anh hùng Người Nhện. Tác phẩm nhận đánh giá tích cực từ khán giả và giới chuyên môn, đạt điểm đánh giá tích cực tới 74% theo thống kê của Rotten Tomatoes. Nhiều ý kiến khen ngợi tính giải trí của bộ phim và dàn diễn viên khách mời đông đảo.

Bên cạnh đó, Imax, 3D và các màn hình định dạng cao cấp khác cũng góp phần mang lại doanh thu cao hơn cho Doctor Strange 2. Bom tấn của Disney có chi phí sản xuất lên đến 200 triệu USD, chưa kể số tiền tiếp thị khổng lồ. Theo Disney, 36% tổng doanh thu phòng vé đến từ các định dạng cao cấp, chỉ riêng từ Imax là 33 triệu USD. David A.Gross điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research cho biết: “Đây là sự mở đầu đầy giật gân của Marvel. Doctor Strange đang thu hút lượng khán giả cao với phần 2 mạnh mẽ hơn”.

Theo Variety, có thể nói Doctor Strange 2 không xứng đáng với những lời ca tụng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không mang lại nhiều tiền cho Marvel. Nếu đúng với dự đoán của giới chuyên môn thì bom tấn mùa hè của Marvel sẽ thu về trong nội địa Mỹ 395 tới 405 triệu USD. Nếu đạt được điều này, nó trở thành bộ phim MCU có doanh thu cao thứ 10 ở Bắc Mỹ.

Doctor Strange 2 do Sam Raimi làm đạo diễn. Tác phẩm kể về cuộc du hành đa vũ trụ của Doctor Strange, cuộc chiến giữa phù thuỷ và Scarlet Witch nhằm bảo vệ siêu anh hùng có khả năng du hành đa vũ trụ một cách dễ dàng. Tác phẩm có sự tham gia của Benedict Cumberbatch trong vai siêu anh hùng nổi tiếng cùng với Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor và Xochitl Gomez.

Bộ phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness được cho là "cú hích" để thay đổi toàn bộ vũ trụ điện ảnh Marvel. Với sự xuất hiện của hầu hết các nhân vật "cộm cán" trong truyện tranh như Fantastic Four, The Defenders và X-Men. Bộ phim chính thức mang lại bối cảnh hợp lý để Marvel tiếp tục khai thác trong tương lai.

Bên cạnh đó, khái niệm về đa vũ trụ cho phép hãng phim hợp nhất hoặc gặp gỡ, kết hợp các sự kiện từ loạt phim khác nhau với vũ trụ điện ảnh Marvel. Từ đó, mở rộng và kéo dài các giới hạn của vũ trụ này ra ngoài các bộ phim và tác phẩm truyền hình đã sản xuất trong hơn một thập kỷ vừa qua.

Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu hiện nay, bộ phim nào muốn đạt mốc tỷ USD mà không công chiếu ở Trung Quốc là vô cùng khó khăn. Từ năm 2018 và 2019, Trung Quốc đã tái cơ cấu ngành công nghiệp điện ảnh của mình để kiểm soát số lượng phim được sản xuất ở nước ngoài. Theo Comscore, từ năm 2012 đến 2019, Trung Quốc đã phê duyệt 45 đến 55 phim do Mỹ sản xuất mỗi năm.

Nhưng khi Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành thị trường rạp chiếu lớn nhất vào năm 2020 và 2021, lúc này, số lượng phim đã giảm đáng kể xuống còn khoảng 31 phim mỗi năm. Năm 2022, chỉ có sáu bộ phim do Mỹ sản xuất được chấp nhận chiếu ở Trung Quốc.