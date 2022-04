Không sợ mất lợi thế ngân hàng số, TPBank dự kiến đạt lợi nhuận 8.200 tỷ đồng

Ngày 26/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ( TPBank – mã chứng khoán: TPB) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tại đại hội, các cổ đông đã bày tỏ những băn khoăn rằng, liệu TPBank có mất dần lợi thế là một ngân hàng công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh nhiều ngân hàng khác cũng đang đầu tư rất lớn vào quá trình chuyển đổi số.

Chia sẻ về tâm tư trên, ông Đỗ Anh Tú, Phó Chủ tịch TPBank cho biết, khi các ngân hàng đều phát triển ứng dụng số thì khách hàng càng dễ dàng làm quen với công nghệ. Tuy nhiên, mọi vấn đề đều có tác động hai mặt, người nào đi trước có lợi thế của người đi trước trong cạnh tranh.

“Chúng ta không cần e ngại hay lo sợ mất dần lợi thế. Bởi lẽ, có những sản phẩm, giải pháp mà TPBank đưa ra thị trường đã 5 năm nhưng đến nay vẫn chưa có ngân hàng nào có. Điều này cho thấy, về công nghệ, TPBank vẫn đang đi trước các ngân hàng khác khá xa”, ông Tú khẳng định.

Ông Tú đưa ví dụ, khi toàn ngành xe điện phát triển thì càng nhiều người thích sử dụng xe điện, điều này là tốt cho thị trường. Tuy nhiên, nếu để ý sẽ thấy, Tesla luôn có điểm khác biệt với những loại xe điện khác và điểm khác biệt này tạo nên giá trị của Tesla.

Hoạt động chuyển đổi số đã giúp TPBank có thêm lượng lớn khách hàng mới. Cách đây 10 năm, ngân hàng mới chỉ có 50.000 khách hàng, nhưng đến nay đã có tới 5 triệu khách hàng. Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch HĐQT TPBank

Cũng tại đại hội, khi được hỏi về khả năng kiểm soát, quản lý giá trị cổ phiếu TPB, ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch TPBank cho biết, ngân hàng không kiểm soát giá trị cổ phiếu mà điều này do thị trường đánh giá.

Thời gian qua, khi thị trường chứng khoán nói chung giảm do nhiều sự việc khác nhau nhưng cổ phiếu TPB là một trong những cổ phiếu giá trị giảm ít. Điều này chứng tỏ cổ đông, thị trường rất tin tưởng, tín nhiệm vào ngân hàng với chất lượng tài sản tốt, kinh doanh hiệu quả.

“Cổ phiếu TPB đã có sự tăng trưởng mạnh trong năm 2021, thị giá từ 27.800 - 40.000 đồng/cổ phiếu. Nếu tính cả những quyền lợi phát hành thêm thì giá trị cổ phiếu TPB đã tăng 50% trong 1 năm”, ông Phú nói.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, ngân hàng dự tính lợi nhuận trước thuế tăng 36% so với năm 2021 và đạt 8.200 tỷ đồng; Tổng tài sản tăng 20% so với thời điểm cuối năm 2021 đạt 350.000 tỷ đồng; Tổng giá trị huy động là 292.579 tỷ, tương đương với mức tăng trưởng 12% so với năm trước, trong đó tiền gửi khách hàng tăng trưởng 15% và đạt mức 201.212 tỷ đồng; Mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp dưới 1,5%.

Nói thêm về mức lợi nhuận dự kiến khoảng 8.200 tỷ đồng, ông Phú cho hay, con số này được tính toán trên hạn mức tăng trưởng tín dụng được cấp là 18%, tức đã thấp hơn năm 2021 khoảng 5%.

Còn trong trường hợp xấu hơn, Ngân hàng Nhà nước phân bổ cho TPBank chỉ được tăng trưởng tín dụng ngang bằng với mức tăng trưởng toàn ngành, khoảng 14% thì lợi nhuận trước thuế của ngân hàng sẽ hụt thu 200 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, ông Phú nhấn mạnh, với lợi thế từ ngân hàng số, khoảng hụt thu từ tín dụng sẽ được bù đắp bằng những mảng khác, hoặc từ việc tiết giảm chi phí. “Do đó, tôi tin kế hoạch lãi 8.200 tỷ đồng sẽ thành công”, ông Phú nhấn mạnh.

Sau khi nhận được các chia sẻ từ ban lãnh đạo TPBank, đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 với tỷ lệ đồng thuận cao.

Đồng thời, cổ đông TPBank cũng đồng ý việc chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông và chương trình cho người lao động (ESOP) với tổng tỷ lệ 34% để tăng vốn điều lệ.

Được biết, kết thúc quý 1/2022, tổng tài sản của TPBank hiện trên 300 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động trên 3.600 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cuối quý 1/2021. Trong đó, thu nhập lãi thuần từ dịch vụ chiếm hơn 14% tổng doanh thu, đạt trên 510 tỷ đồng. Tổng huy động tăng trưởng gần 40%, đạt trên 270 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 1.623 tỷ đồng.