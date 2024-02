Kiến nghị xử phạt doanh nghiệp Việt sau vụ đoàn khách bị “bỏ rơi” ở Phú Quốc

Cụ thể, ngày 12/9/2023, Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Việt Nam Winner, trụ sở ở Phú Quốc có biên bản xác nhận hợp đồng với Công ty We Love Tour có trụ sở ở Đài Bắc (Đài Loan). Đến ngày 24/1, Công ty Winner đã gửi 10 bảng báo giá cho 10 đoàn khách trên đến Công ty We Love Tour. Do hai công ty không thống nhất thỏa thuận nên ngày 31/1 Công ty Winner đã đơn phương gửi thông báo dừng cung cấp dịch vụ đến Công ty We Love Tour (đính kèm bản tiếng Trung). Tuy nhiên, Công ty We Love Tour không có phản hồi về thông báo trên. Dù thông báo dừng hợp tác, Winner vẫn giữ tiền cọc.

Ngày 9/2, đoàn khách của We Love Tour đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mà không có xe đón cũng như hướng dẫn viên. Do đó, We Love Tour liên hệ với Winner và hai bên đạt thỏa thuận để thuê xe đón, đặt phòng khách sạn cho đoàn khách. Trong quá trình phục vụ đoàn khách, We Love Tour không thanh toán như thỏa thuận, khiến phía Winner yêu cầu đoàn khách thanh toán bổ sung 720 USD mỗi người. We Love Tour cũng thông báo đoàn khách thanh toán, giữ hóa đơn và sẽ hoàn trả tiền khi về Đài Loan. Tuy nhiên, chỉ 90 khách đồng ý làm theo thỏa thuận, số còn lại không đồng ý.

Sở Du lịch Kiên Giang đánh giá việc Winner thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn giữ số tiền đặt cọc trước đó là 700.000 Đài tệ, nhận vào ngày 18/1/2024; đồng thời vẫn tiến hành phục vụ đoàn khách và thu phí dịch vụ, cho thấy công ty đã vi phạm quy định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành. "Không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định". Sở kiến nghị xử phạt hành chính Công ty Winner 30 triệu đồng.

Hai du khách trong đoàn trả lời báo giới tại sân bay Đào Viên sau khi trở về từ Phú Quốc. Ảnh: CNA.

Ông Hà Tuấn Minh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Việt Nam Winner ở Phú Quốc, cho biết đơn vị hoàn toàn không phục và việc này ảnh hưởng đến uy tín công ty, hình ảnh du lịch Phú Quốc. Theo ông Minh, đơn vị có hợp đồng với Công ty We Love Tour và gửi báo giá 10 đoàn khách Đài Loan. Tuy nhiên, trong hợp đồng nêu rõ đến ngày 31/1 không gửi đủ tiền thì hợp đồng trên sẽ kết thúc. Đồng thời, ngay thời điểm trên Công ty Winner có gửi thông báo kết thúc hợp đồng.

Điều đáng nói là đoàn khách Đài Loan mà Công ty Winner gửi 10 bảng báo giá cho Công ty We Love Tour không liên quan gì với 292 khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc gây xôn xao dư luận vừa qua. "Đoàn khách 292 người này chúng tôi hỗ trợ nhân đạo. Còn 10 đoàn khách trong hợp đồng đã bị hủy là những đoàn khách khác. Có tất cả khoảng 800 khách Đài Loan bị bỏ rơi tại Phú Quốc vừa qua chứ không chỉ có 292 khách của đoàn này,” ông Minh nói. "Sở nhận định chưa đúng câu chuyện trên. Giờ chúng tôi lại bị phạt hành chính. Điều này chúng tôi không phục và sẽ có văn bản khiếu nại về kết luận trên".

Khi nắm được thông tin về việc đoàn khách Đài Loan bị bỏ rơi, TP Phú Quốc, hãng bay và công ty lữ hành cũng như Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở TP.HCM đã nỗ lực giải quyết, hỗ trợ đoàn khách Đài Loan lưu trú, tham quan theo lịch trình ban đầu và trở về Đài Loan vào trưa 14/2. Đại điện hãng hàng không của Việt Nam hỗ trợ đoàn khách bay về Đài Loan cho biết, hãng chưa nhận được thanh toán từ phía Công ty We Love Tour nhưng hãng vẫn hỗ trợ đoàn du khách trở về an toàn theo đúng lịch trình.

Ông David Lin, Giám đốc We Love Tour, trả lời phỏng vấn của báo chí Đài Loan hôm thứ Hai, 12/2/2024. Ảnh: CNA

Theo thông cáo báo chí của Sở Du lịch Kiên Giang, ông Derek Chou, Giám đốc Sở Du lịch Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc, Tổng Cục du lịch Đài Loan tại TP,HCM, xác nhận công ty du lịch phía Đài Loan nợ công ty du lịch tại Phú Quốc chi phí land tour (gói dịch vụ không gồm vé máy bay khứ hồi; chi phí passport, visa và chi phí khác), dẫn đến công ty du lịch phía Việt Nam không tiếp nhận đoàn. Ông Derek Chou đồng thời gửi lời cảm ơn đến các công ty du lịch trong đó có Công ty Winner đã hỗ trợ, giúp đỡ đoàn du khách trở về Đài Loan.

Bên cạnh đó, một số du khách Đài Loan trong đoàn 292 người bị bỏ rơi ở Phú Quốc đã lên tiếng khi trở về Đài Loan. Một du khách họ Lâm (Lin) đến sân bay quốc tế Đào Viên hôm thứ Tư nói với CNA rằng ông hy vọng đơn vị tổ chức chuyến đi, We Love Tour, sẽ đưa ra lời giải thích rõ ràng về chuyến đi với vô số thiếu sót.

Ông Lâm cảm thấy như mình bị "lừa" vì một số chi phí đi lại và ăn ở, lẽ ra do công ty du lịch chi trả, lại được chuyển sang tay du khách. “Các hành trình hứa hẹn trên đảo Phú Quốc đã không được được thực hiện,” theo Focus Taiwan.

Bài báo mới nhất về việc các du khách lên tiếng khi trở về Đài Loan trên trang Focus Taiwan.

Cũng theo Focus Taiwan, Ziontour - công ty du lịch Việt Nam đã hợp tác với We Love Tour trong 11 năm, tố công ty du lịch Đài Loan liên tục trì hoãn thanh toán cho các đối tác Việt Nam và nợ ít nhất 4 nhà điều hành địa phương. Ông Phan Anh Trí, Tổng giám đốc Ziontour (có trụ sở tại Đà Nẵng), cho biết We Love Tour nợ công ty ông 80.000 USD (khoảng 2 tỉ đồng) kể từ năm 2019, đến nay mới trả được 10.000 USD.

Ngày 15/2, Wang Kwo-tsai, người đứng đầu Cơ quan Giao thông và Truyền thông Đài Loan, nói với các phóng viên ở Đài Bắc rằng We Love Tour có thể bị đình chỉ kinh doanh tới ba tháng do sơ suất, trích dẫn các quy định liên quan đến du lịch và bảo vệ người tiêu dùng. Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan nói thêm, một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để xác định liệu có bất kỳ hành vi sai trái nào từ phía công ty Đài Loan hay không. David Lin, Giám đốc We Love Tour đã đưa ra một tuyên bố, hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những mất mát của hành khách trong chuyến đi.