Khách quốc tế đến Quảng Nam du Xuân tăng 42%

Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, từ ngày 08-14/02/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng Âm lịch), tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt 305.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, khách quốc tế đạt 97.000 lượt, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa đạt 208.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng lượng khách tham quan đạt 260.000 lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khách quốc tế đạt 60.000 lượt, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa đạt 200.000 lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023.

Đối với khách du lịch lưu trú đạt 45.000 lượt, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khách quốc tế đạt 37.000 lượt, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa đạt 8.000 lượt, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất sử dụng phòng ước đạt 60-65%.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Nam, kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 diễn ra trong điều kiện thời tiết cũng khá thuận lợi, mặc dù trời se lạnh nhưng không mưa nên du khách vẫn có thể du xuân và dạo phố cổ Hội An; lượng khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2023, nhất là lượng khách quốc tế tăng mạnh, đặc biệt trong năm nay, lượng khách Việt kiều về quê ăn Tết và đến Hội An lưu trú rất đông.

Trung tâm Hỗ trợ du khách đã tổ chức trực 24/24 để phối hợp giải quyết kịp thời các yêu cầu của du khách. Đón tiếp 170 lượt khách đến tìm hiểu thông tin, đề nghị hỗ trợ tại Văn phòng; tiếp nhận các cuộc gọi đề nghị cung cấp thông tin, phản ánh thông qua đường dây nóng; hối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời hỗ trợ xử lý 1 trường hợp.

“Tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp du lịch, các khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo du khách được đón Tết vui tươi, lành mạnh. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật về giá; đăng ký, niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết; tăng cường đảm bảo an ninh trật 5 tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp tại đơn vị”, ông Nguyễn Thanh Hồng thông tin thêm.

Để đảm bảo hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách du lịch với giá hợp lý, ngành Công Thương tỉnh Quảng Nam đã thực hiện nhiều biện pháp bình ổn giá cả thị trường vừa nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân và phục vụ chu dáo khách tham quan du lịch.

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam, thị trường mua sắm Tết Giáp Thìn 2024 khá nhộn nhịp, lượng hàng hoá được doanh nghiệp cũng như các cơ sở bán hàng cung ứng dồi dào, đa dạng. Hệ thống siêu thị, cửa hàng mua sắm tự chọn là những địa điểm thu hút người tiêu dùng do yên tâm về nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu cũng như các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả bình ổn. Tại siêu thị Coopmart Tam Kỳ, Siêu thị Go Tam Kỳ, siêu thị Go Điện Bàn hàng thực phẩm chiếm tỷ trọng 80% chủ yếu: các loại thực phẩm bánh tết, kẹo tết, mứt, hạt, socola...; bia, nước ngọt các loại; trái cây nhập khẩu và nhiều loại thực phẩm tươi sống…. Đặc biệt ưu tiên bán các sản phẩm địa phương, các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết các siêu thị lớn trên địa bàn của tỉnh dự trữ hàng hóa và kinh doanh phục vụ Tết 2024 tăng 10-15% so với năm 2023: siêu thị Coopmart Tam Kỳ khoảng 78 tỷ đồng; Siêu thị Go Tam Kỳ khoảng 40- 45 tỷ đồng; siêu thị Go Điện Bàn khoảng 25-30 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội chợ Xuân Quảng Nam 2024 diễn ra từ ngày từ 25/01/2024 đến 31/01/2024 tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam đã thu hút được sự tham gia của hơn 250 gian hàng và nhiều người dân đến mua sắm, vui xuân.

Hội chợ đã giới thiệu 6 những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh, qua đó quảng bá thương hiệu, hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu dùng… và nhiều hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật được tổ chức hằng đêm góp phần mang lại lợi ích thiết thực đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác, đầu tư phát triển thị trường, kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng Quảng Nam.