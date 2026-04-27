Trang chủ Dân sinh

Kiến trúc và xây dựng tăng mạnh nhu cầu tuyển dụng

Nhật Dương

27/04/2026, 09:54

Kiến trúc và xây dựng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng tuyển dụng trong quý 1/2026, trong khi các ngành như công nghệ thông tin/viễn thông, tiếp thị/quảng cáo/truyền thông ghi nhận mức giảm…

Nhiều doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng tham gia hội chợ việc làm để tuyển dụng lao động. Ảnh: T.H.
Nhiều doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng tham gia hội chợ việc làm để tuyển dụng lao động. Ảnh: T.H.

Theo Báo cáo Thị trường tuyển dụng quý 1/2026 của VietnamWorks (nền tảng tuyển dụng trực tuyến), nhu cầu tuyển dụng tại Việt Nam ghi nhận xu hướng tăng trong quý đầu năm 2026.

Dữ liệu được thu thập từ hơn 19.000 doanh nghiệp trên nền tảng VietnamWorks, cho thấy thị trường tuyển dụng tại Việt Nam đang khởi động tích cực với xu hướng tăng. Chỉ số tuyển dụng toàn quốc quý 1 năm nay đạt 122,3 điểm, tăng 22,3% so với quý 1/2024, và tăng 5,4% so với quý 1/2025.

Tại hai trung tâm kinh tế lớn, Hà Nội ghi nhận chỉ số tuyển dụng cao hơn trung bình toàn quốc, khi đạt 125,2 điểm, tăng 25,2% so với quý 1/2024 và 6,1% so với quý 1/2025.

Trong khi đó, TP.HCM có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn khi chỉ số tuyển dụng đạt 119,1 điểm, tăng 19,1% so với quý 1/2024 và 7,6% so với quý 1/2025. 

Tổng thể, dữ liệu cho thấy Hà Nội đang dẫn đầu về khối lượng tin đăng tuyển dụng, trong khi TP.HCM ghi nhận tốc độ phục hồi nhanh hơn, phản ánh sự khác biệt trong động lực tăng trưởng tuyển dụng giữa hai thị trường lao động lớn nhất Việt Nam.

Trong Top 10 nhóm ngành tuyển dụng nhiều nhất quý 1/2026 trên nền tảng VietnamWorks, hai vị trí dẫn đầu là kinh doanh và kế toán/kiểm toán. Các nhóm ngành này duy trì nhu cầu tuyển dụng cao do liên quan tới hoạt động kinh doanh và quản trị tài chính của doanh nghiệp.

So với quý 1/2024, một số nhóm ngành ghi nhận sự thay đổi thứ hạng đáng chú ý về nhu cầu tuyển dụng như kiến trúc/xây dựng tăng 6 bậc, hậu cần/xuất nhập khẩu/kho vận tăng 3 bậc, sản xuất và nhân sự/tuyển dụng tăng 1 bậc.

Ở chiều ngược lại, các ngành như công nghệ thông tin/viễn thông, tiếp thị/quảng cáo/truyền thông, khoa học và kỹ thuật đều giảm 2 bậc.

Kiến trúc và xây dựng cũng là nhóm ngành bứt phá trong quý 1/2026 khi dẫn đầu tốc độ tăng trưởng tuyển dụng. Dữ liệu cho thấy đây là nhóm ngành có tốc độ tăng trưởng tuyển dụng nhanh nhất quý 1/2026, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn đáng kể so với các ngành khác như nhân sự/tuyển dụng (tăng 17,5%) và kế toán/kiểm toán (tăng 16%).

Ở chiều ngược lại, hành chính văn phòng và kinh doanh ghi nhận mức giảm lớn nhất, đều giảm khoảng 11%.

Theo khu vực địa lý, tại Hà Nội, nhiều nhóm ngành ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, phản ánh nhu cầu tuyển dụng đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau: Kiến trúc/xây dựng; kế toán/kiểm toán; sản xuất; nhân sự/tuyển dụng.

Tại TP.HCM, các nhóm ngành có mức tăng nổi bật cũng là kiến trúc/xây dựng, tiếp tục dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng với mức tăng 41% đầy ấn tượng. Theo sau là sản xuất và hậu cần/xuất nhập khẩu/kho vận, đều ghi nhận mức tăng mạnh trên 20%.

Ngược lại, hành chính văn phòng và kinh doanh đều ghi nhận xu hướng giảm tại cả hai thành phố.

Dữ liệu từ của VietnamWorks cho thấy nhu cầu tuyển dụng tại Việt Nam đang cải thiện cùng với sự phục hồi của nhiều chỉ số kinh tế như GDP, kim ngạch xuất nhập khẩu, hoạt động sản xuất công nghiệp và dòng vốn FDI.

Bên cạnh xu hướng tăng trưởng chung, dữ liệu tuyển dụng cũng phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu nhu cầu nhân lực theo ngành và khu vực.

Một số nhóm ngành như kiến trúc/xây dựng, sản xuất, hậu cần/xuất nhập khẩu/kho vận, nhân sự/tuyển dụng và kế toán/kiểm toán ghi nhận mức tăng trưởng tuyển dụng đáng chú ý, trong khi một số ngành như hành chính văn phòng hoặc kinh doanh có dấu hiệu chững lại trong giai đoạn đầu năm.

