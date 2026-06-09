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Doanh nghiệp Việt vẫn tăng tốc tuyển người giữa làn sóng AI

Thu Hằng

09/06/2026, 17:02

Theo nhận định của chuyên gia, doanh nghiệp tại Việt Nam đang có những bước đi thận trọng khi phải cân đối bài toán nhân sự trước áp lực chi phí năng lượng và những bất ổn toàn cầu. Tuy nhiên, bức tranh tuyển dụng trong quý 3/2026 nhìn chung vẫn tích cực...

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Ảnh: T.H.
Doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Ảnh: T.H.

Khảo sát Xu hướng tuyển dụng mới nhất của ManpowerGroup (công ty cung cấp giải pháp nhân sự) tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhu cầu tuyển dụng cao trong quý 3/2026, dù có dấu hiệu thận trọng hơn.

ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

Dữ liệu được thu thập từ 265 doanh nghiệp toàn quốc, cho thấy mức triển vọng tuyển dụng ròng (NEO) đạt 28%, giảm 19 điểm phần trăm so với quý trước. Mức giảm này phản ánh sự điều chỉnh trong chiến lược nhân sự sau giai đoạn đẩy mạnh tuyển dụng đầu năm, khi các doanh nghiệp dần chuyển trọng tâm sang việc tối ưu chi phí và tối ưu vận hành.

Dù có sự điều chỉnh về dự định tuyển dụng, Việt Nam vẫn tiếp tục là một thị trường có nhu cầu nhân lực cao, với triển vọng tuyển dụng ròng tương đương mức trung bình của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông (APME) - 28% và cao hơn mức trung bình toàn cầu 2 điểm (26%).

Kết quả khảo sát cũng ghi nhận 49% dự kiến tăng tuyển dụng trong quý 3; 21% dự kiến giảm tuyển dụng, và 27% có kế hoạch duy trì quy mô nhân sự hiện tại.

"Doanh nghiệp tại Việt Nam đang có những bước đi thận trọng khi phải cân đối bài toán nhân sự trước áp lực chi phí năng lượng và những bất ổn toàn cầu, nhưng bức tranh tuyển dụng nhìn chung vẫn tích cực”, bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Thương hiệu Manpower, Manpower Việt Nam chia sẻ.

Thêm rằng, doanh nghiệp hiện tập trung tìm kiếm các vị trí và kỹ năng cốt lõi, giúp trực tiếp tối ưu năng suất, tăng sức cạnh tranh và phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn.

Trong nhóm doanh nghiệp có dự định tăng tuyển dụng, 51% cho biết mở rộng quy mô doanh nghiệp là động lực chính. Yếu tố này thể hiện rõ nhất ở ngành thương mại và logistics (61%) và các công ty có 250–999 nhân viên (62%). Bên cạnh đó, 32% doanh nghiệp nhận định những tiến bộ về công nghệ đòi hỏi nguồn nhân lực có chuyên môn cao, từ đó đẩy mạnh nhu cầu tuyển dụng. 

Trong nhóm doanh nghiệp dự kiến giảm tuyển dụng, 54% cho rằng bất ổn kinh tế là nguyên nhân chính khiến họ đưa ra quyết định, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu (37%) và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông (38%), phản ánh mức độ nhạy cảm trước những biến động bên ngoài. 

DOANH NGHIỆP SẴN SÀNG TRẢ LƯƠNG CAO ĐỂ THU HÚT NHÂN TÀI

Xét theo khu vực, các doanh nghiệp phía Nam ghi nhận triển vọng tích cực nhất cả nước, với triển vọng tuyển dụng ròng đạt 33% trong quý 3. Hoạt động tuyển dụng diễn ra sôi nổi nhất ở nhóm doanh nghiệp quy mô vừa (50–249 nhân viên), với mức triển vọng tuyển dụng ròng đạt 39%. 

Công nghệ và dịch vụ công nghệ thông tin dẫn đầu tất cả các nhóm ngành về nhu cầu tuyển dụng, với triển vọng tuyển dụng ròng ở mức 50%. Những nỗ lực chuyển đổi số mạnh mẽ của Việt Nam đang thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường năng lực nội bộ, đồng thời làm gia tăng nhu cầu về nhân sự chuyên môn.

Trong khi đó, thương mại và logistics ghi nhận mức tăng triển vọng tuyển dụng ròng lớn nhất so với quý trước (tăng 26 điểm phần trăm). Chỉ số này cao hơn 3 điểm so với mức trung bình toàn cầu, cho thấy ngành này đang trên đà tăng trưởng, đồng thời phản ánh vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực.

Khảo sát cũng cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước định hình lại cách các tổ chức quản lý nhân sự và năng suất làm việc. Tuy nhiên, dữ liệu quý 3 chỉ ra rằng thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào AI, doanh nghiệp tại Việt Nam đang chủ động xây dựng chiến lược nhân sự linh hoạt, kết hợp hài hòa giữa công nghệ và yếu tố con người.

Khoảng 70 – 75% doanh nghiệp tại Việt Nam cho rằng công cụ AI và các hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng, bao gồm phát triển năng lực nói chung và đào tạo chuyên sâu về AI, là yếu tố chính giúp tổ chức của họ nâng cao năng suất lao động trong năm qua.

Cùng với đà tăng tốc của chuyển đổi số, doanh nghiệp tại Việt Nam sẵn sàng chi trả mức đãi ngộ cao hơn để thu hút nhân tài có khả năng đáp ứng những thay đổi trong tương lai.

Các kỹ năng chuyên môn doanh nghiệp sẵn sàng trả lương cao. Nguồn: Báo cáo Xu hướng tuyển dụng Việt Nam quý 3/2026 của ManpowerGroup.
Các kỹ năng chuyên môn doanh nghiệp sẵn sàng trả lương cao. Nguồn: Báo cáo Xu hướng tuyển dụng Việt Nam quý 3/2026 của ManpowerGroup.

Kiến thức về AI hiện là kỹ năng chuyên môn được săn đón nhất. 83% doanh nghiệp tại Việt Nam sẵn sàng trả mức đãi ngộ cao hơn cho những ứng viên có kiến thức và khả năng sử dụng các công cụ AI hiệu quả và trách nhiệm - đặc biệt là các doanh nghiệp tại khu vực phía Nam (88%).

Những kỹ năng chuyên môn khác được nhà tuyển dụng chú trọng bao gồm: Dịch vụ khách hàng; nền tảng về công nghệ thông tin và dữ liệu; kinh doanh và marketing; phát triển mô hình và ứng dụng AI.

Ngoài các kỹ năng chuyên môn, doanh nghiệp cũng chú trọng tới năng lực số, cũng như khả năng thích ứng và học hỏi. Tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng trả mức đãi ngộ cao hơn cho nhân tài sở hữu những kỹ năng mềm trên tại Việt Nam cao hơn mức trung bình khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông, cho thấy tầm quan trọng của sự bền bỉ và khả năng tiếp thu trong thế giới việc làm không ngừng đổi thay.

Bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Thương hiệu Manpower, Manpower Việt Nam nhấn mạnh, doanh nghiệp không xem AI là sự thay thế cho các kỹ năng truyền thống, mà coi đây là yếu tố bổ trợ để phát huy tốt hơn những nền tảng sẵn có. “Thị trường lao động ngày càng cần những nhân sự vừa sở hữu kỹ năng chuyên môn hay khả năng giao tiếp với khách hàng, đồng thời có năng lực thích nghi, học hỏi, và làm việc hiệu quả với các công nghệ mới”, bà nói thêm.

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Chủ đề:

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