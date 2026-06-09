Chính thức thu tiền đóng bảo hiểm theo mức lương cơ sở - 2,53 triệu đồng từ 1/7

Nội dung được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề cập
trong hướng dẫn gửi Bảo hiểm xã hội các địa phương về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,
bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh
nghề nghiệp theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng.
Hướng dẫn thu căn cứ quy định của pháp
luật về bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương
cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng
vũ trang.
Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, tiền lương làm
căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
bắt buộc được xác định theo từng nhóm đối tượng và từng chế độ tiền lương.
Trong đó, mức thấp nhất bằng mức tham chiếu và mức cao nhất bằng 20 lần mức
tham chiếu tại thời điểm đóng.
Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở
thì mức tham chiếu quy định tại Luật này bằng mức lương cơ sở. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, tiền lương
làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
bắt buộc như sau: Mức thấp
nhất là 2.530.000 đồng/tháng;
mức cao nhất là 50.600.000 đồng/tháng.
Quy định này là cơ sở để xác định
mức đóng bảo hiểm xã hội
bắt buộc, góp phần bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng và bền vững của
chính sách bảo hiểm xã hội.
Theo hướng dẫn, từ ngày 1/7/2026, việc áp dụng
mức thu tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng áp dụng với người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo
hiểm tai nạn lao động - bệnh
nghề nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định,
người tham gia bảo hiểm xã hội
có tiền lương làm căn cứ đóng tính theo mức lương cơ sở.
Tiếp nữa là người tham gia bảo hiểm y tế tính mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương
cơ sở thuộc các nhóm: do cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, được ngân sách
nhà nước hỗ trợ mức đóng, tự đóng bảo hiểm y tế.
Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, lựa chọn mức thu nhập tháng
cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở mới làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, là 50.600.000 đồng tại thời
điểm đóng.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng giao Trung
tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số kịp thời điều chỉnh, bổ sung phần mềm
quản lý thu và hỗ trợ kỹ thuật để các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời theo
đúng quy định.