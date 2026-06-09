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Chính thức thu tiền đóng bảo hiểm theo mức lương cơ sở - 2,53 triệu đồng từ 1/7

Nhật Dương

09/06/2026, 17:02

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị triển khai thu các khoản đóng bảo hiểm theo mức lương cơ sở mới 2.530.000 đồng/tháng đối với các nhóm đối tượng từ ngày 1/7/2026…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nội dung được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề cập trong hướng dẫn gửi Bảo hiểm xã hội các địa phương về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng.

Hướng dẫn thu căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được xác định theo từng nhóm đối tượng và từng chế độ tiền lương. Trong đó, mức thấp nhất bằng mức tham chiếu và mức cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại Luật này bằng mức lương cơ sở. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau: Mức thấp nhất là 2.530.000 đồng/tháng; mức cao nhất là 50.600.000 đồng/tháng.

Quy định này là cơ sở để xác định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, góp phần bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng và bền vững của chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo hướng dẫn, từ ngày 1/7/2026, việc áp dụng mức thu tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng áp dụng với người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội có tiền lương làm căn cứ đóng tính theo mức lương cơ sở.

Tiếp nữa là người tham gia bảo hiểm y tế tính mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở thuộc các nhóm: do cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, tự đóng bảo hiểm y tế.

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở mới làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, là 50.600.000 đồng tại thời điểm đóng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số kịp thời điều chỉnh, bổ sung phần mềm quản lý thu và hỗ trợ kỹ thuật để các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời theo đúng quy định.

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