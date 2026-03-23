Thị trường lao động Hà Nội sôi động, doanh nghiệp nâng chuẩn tuyển dụng

Nhật Dương

23/03/2026, 23:29

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bất ổn, các doanh nghiệp xuất khẩu đang ưu tiên tuyển dụng nhân sự mảng logistics và chuỗi cung ứng có khả năng xử lý khủng hoảng, tìm kiếm nguồn cung thay thế và quản trị rủi ro vận tải...

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Ảnh: N.D.

Theo báo cáo về tình hình thị trường lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong tháng 3/2026, kinh tế Thủ đô dự kiến duy trì đà tăng trưởng dựa trên nền tảng tích cực từ quý 1.

Tuy nhiên, rủi ro từ xung đột tại Trung Đông không còn là nguy xa vời mà sẽ trực tiếp gây áp lực lên các doanh nghiệp xuất khẩu. Việc giá dầu leo thang và gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hải sẽ đánh mạnh vào nhóm doanh nghiệp dệt may, da giày và linh kiện điện tử.

Đây là những ngành phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu và chi phí logistics đường biển. Các doanh nghiệp này có thể phải đối mặt với tình trạng chậm đơn hàng hoặc chi phí sản xuất đầu vào tăng vọt, buộc họ phải tối ưu hóa quy trình để bù đắp lợi nhuận.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận định, thị trường lao động tháng 3 không chỉ sôi động về số lượng mà còn khắt khe hơn về chất lượng. Bên cạnh các con số tăng trưởng cơ bản như công nghiệp chế biến chế tạo (tăng 5%) hay bán buôn, bán lẻ (tăng 4%), nhân sự được săn đón sẽ có sự thay đổi rõ rệt.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bất ổn, các doanh nghiệp xuất khẩu đang ưu tiên tuyển dụng nhân sự mảng logistics và chuỗi cung ứng có khả năng xử lý khủng hoảng, tìm kiếm nguồn cung thay thế và quản trị rủi ro vận tải.

Với ngành chế biến chế tạo, thay vì lao động phổ thông thuần túy, thị trường đang khát kỹ thuật viên có kỹ năng vận hành dây chuyn tự động và biết đọc hiểu dữ liệu sản xuất để giảm thiểu chi phí.

Những lao động sở hữu kỹ năng đa nhiệm và khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ AI trong quản lý đơn hàng, kho bãi sẽ có ưu thế vượt trội, khi doanh nghiệp Hà Nội buộc phải thắt chặt chi phí để ứng phó với biến động từ Trung Đông.

Tháng 3 cũng là tháng cuối của quý 1/2026 - giai đoạn mang tính bản lề để tạo đà hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP đầy thách thức (trên 11%) của năm. Nhiệm vụ cấp bách của Thủ đô hiện nay là hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng ổn định nhân sự, khôi phục toàn bộ công suất hoạt động và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, thành phố đang quyết liệt giải quyết các “điểm nghẽn” về thủ tục hành chính, thúc đẩy giải ngân vốn đu tư công và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng hành cùng nhịp độ tăng tốc của nền kinh tế Thủ đô, công tác kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và kịp thời hơn nữa.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp theo Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Sàn giao dịch việc làm TP. Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn năm 2026.

Đơn vị cũng phối hợp với các xã/phường trên địa bàn trong các hoạt động hỗ trợ, giải quyết việc làm, tuyên truyền và cung ứng kịp thời các thông tin thị trường lao động cho các doanh nghiệp, người lao động.

Hoạt động thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn các xã/phường cũng sẽ được mở rộng; từng bước nâng cao chất lượng thông tin thu thập và cơ sở dữ liệu việc tìm người, người tìm việc.

Công tác tư vấn giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho doanh nghiệp và người lao động cũng được chú trọng. Nâng cao công tác phân tích dự báo thị trường lao động ngắn và dài hạn về nguồn nhân lực Thủ đô.

Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm và các phiên giao dịch việc làm, hỗ trợ hiệu quả, nhanh chóng, thuận tiện giải quyết việc làm, kết nối thành công cho người lao động, nhất lao động thất nghiệp, lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp sớm tìm được công việc phù hợp.

