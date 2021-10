Kienlongbank sẵn sàng tăng tốc trên đường đua chuyển đổi số

Tính riêng trong quý 3, Kienlongbank báo lãi trước thuế tăng 83,33% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 73 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu chính của Kienlongbank đem về khoản lãi tăng 21% so với cùng kỳ (291 tỷ đồng), trong khi lãi từ dịch vụ gấp 2.5 lần (48 tỷ đồng).

Kỳ này, Ngân hàng được hoàn nhập hơn 9 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi kỳ trước trích lập 4.2 tỷ đồng. Kết quả, lũy kế 9 tháng đầu năm, cả thu nhập lãi thuần và hoạt động dịch vụ đều cho kết quả khả quan khi tăng 92% và gấp 3.3 lần cùng kỳ, đạt lần lượt 1,518 tỷ đồng và 180 tỷ đồng.

Ngân hàng giảm 36% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích 53 tỷ đồng. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế gần 879 tỷ đồng và 664 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ. Như vậy, Kienlongbank đã thực hiện được gần 88% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2021.

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của Kiên Long tăng 32% so với đầu năm, lên mức 75,740 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tiền mặt tăng 57% (1,183 tỷ đồng), tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 29% (còn 2,468 tỷ đồng), tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác gấp 2.3 lần đầu năm (27,672 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng khoảng 1% (34,922 tỷ đồng)…

Về phần nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 9% so với đầu năm (45,706 tỷ đồng), tiền gửi của tổ chức tín dụng khác gấp 2.6 lần (23,567 tỷ đồng), phát hành giấy tờ có giá giảm 67% (300 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/09/2021, tổng nợ xấu của Kienlongbank giảm 63% so với đầu năm, chỉ còn hơn 697 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong quý 1 Ngân hàng đã xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm, hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu STB.

Trong một diễn biến liên quan, trên sàn giao dịch chứng khoán UpCom, cổ phiếu mã KLB đang giao dịch tại mức giá 23.300 đồng/cổ phiếu (dữ liệu ngày 14/10/2021), đưa vốn hoá thị trường đạt hơn 7.453tỷ đồng. Cổ phiếu này cũng đã tăng giá gần 14% so với đầu năm.

Phòng giao dịch 5 sao hiện đại của Ngân hàng số Kienlongbank.

Được biết, tới đây, Kienlongbank sẽ thay đổi hoàn toàn nhận diện thương hiệu mới và ra mắt các phòng giao dịch 5 sao “All in one” với không gian như các phòng chờ cao cấp, ứng dụng hàng loạt công nghệ khoa học hiện đại như quy trình eKYC (định danh điện tử khách hàng), trí tuệ nhân tạo AI, sinh trắc học, nhận diện khuôn mặt (Face ID), nhận diện giọng nói tự nhiên, công nghệ phân tích hình ảnh,… cùng hệ thống máy STM có chức năng thay thế cho các quầy giao dịch truyền thống với đầy đủ các chức năng cho người dùng từ rút tiền, nạp tiền, cấp phát thẻ, mở sổ tiết kiệm… chỉ bằng vài điểm chạm một cách nhanh chóng, chính xác và bảo mật.

Hệ thống máy STM thông minh được trang bị tại các văn phòng 5 sao tại Kienlongbank.

Đặc biệt, các phòng giao dịch “vật lý” này sẽ được kết nối chặt chẽ với ứng dụng Kienlongbank Plus thông qua tính năng KLBSupport, hỗ trợ khách hàng đặt chỗ, hẹn giờ online, lựa chọn chuyên viên tư vấn... App Kienlongbank Plus thông qua công nghệ Open API cũng đồng thời là một môi trường tài chính số thu nhỏ, cùng với tính đa năng của các phòng giao dịch “All in one”, giúp cho khách hàng ngay tại một địa điểm cũng có thể sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau như: giao dịch ngân hàng, đầu tư bất động sản, đầu tư vàng, chứng khoán, mua sắm thông minh tại sàn thương mại điện tử…

Không khó để nhận ra, thời gian này cùng với sự thay đổi, bổ sung lớn về đội ngũ nhân sự cao cấp cùng một số thông tin hé lộ về nhận diện và các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới sắp ra mắt, Kienlongbank đang có những bước chuyển mạnh mẽ, đậm dấu ấn công nghệ, hứa hẹn sự bứt tốc, đột phá trên đường đua chuyển đổi số với chiến lược mang tới trải nghiệm “cá nhân hóa hoàn hảo” cho người dùng cuối, hướng tới giá trị gia tăng thực sự cho khách hàng.