Kinh tế Hải Phòng tăng trưởng ấn tượng

Một số ngành công nghiệp tại Hải Phòng duy trì sản xuất ở mức tăng cao ngay từ đầu năm. Cụ thể như: sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính tăng 134,41%; sản xuất đồ chơi, sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp tăng 59,37%; gỗ lạng, ván ép tăng 41,37%; đóng tàu và cấu kiện nổi tăng 35,77%; sản xuất đồ điện dân dụng tăng 31,28%...

Đặc biệt, tháng 5/2024 là tháng bắt đầu mùa du lịch biển nên tổng lượt khách tới các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố đạt kết quả tốt. Thống kê toàn thành phố ước đạt hơn 3.069 nghìn lượt khách, tăng 14,92% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế đạt 411,9 nghìn lượt, tăng 1,84% so với cùng kỳ.

Doanh thu lưu trú tại Hải Phòng đạt 923,9 tỷ đồng, tăng 14,36% so với 5 tháng đầu năm 2023. Dịch vụ ăn uống đạt hơn 9.229 tỷ đồng, tăng 14,92% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu hoạt động bán lẻ tháng 5/2024 có xu hướng tăng so với tháng trước ở hầu hết các ngành hàng. Do tháng 5 bắt đầu vào vụ hè, cuối năm học, trong tháng có đợt nghỉ lễ dài này 30/4, 01/5 cùng với Lễ hội Hoa phượng đỏ nên nhu cầu ăn uống, đi lại, mua sắm quần áo hè của người tiêu dùng tăng.

Nhiều nhãn hàng cũng liên tục có các chương trình giảm giá để kích cầu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 5 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn Hải Phòng đạt hơn 75.529 tỷ đồng, tăng 13,91% so với cùng kỳ và tăng ở hầu hết các ngành hàng.

Cùng với đó, nhu cầu tiêu thụ điện, nước cũng tăng cao vào mùa hè là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 của Hải Phòng tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, giá các mặt hàng lương thực tăng 16,48%; giá gạo tăng 23,47%; giá bột mỳ và ngũ cốc khác tăng 6,8%. Giá các mặt hàng thực phẩm tăng 2,133%, trong đó thịt lợn tăng 5,13%; giò, chả tăng 4,76%;... Tính chung 5 tháng CPI tăng 3,28% so với 5 tháng đầu năm 2023.

Tháng 5 lễ hội cũng là một trong những thành tố tích cực, giúp hoạt động vận tải của Hải Phòng tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, 5 tháng đầu năm 2024 số lượt hành khách vận chuyển trên địa bàn Hải Phòng ước đạt 34,8 triệu lượt, tăng 25,90%; số lượt hành khách luân chuyển đạt 1.546,7 triệu lượt hành khách.km, tăng 26,66%; doanh thu ước đạt 1.835,5 tỷ đồng, tăng 25,05% so với 5 tháng đầu năm 2023.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 131,4 triệu tấn, tăng 11,10% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 55.689,6 triệu tấn.km, tăng 14,59% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt hơn 26.050 tỷ đồng, tăng 12,22% so với 5 tháng đầu năm 2023.

Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải (cảng, bốc xếp, đại lý vận tải...) 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 26.968 tỷ đồng, tăng 13,54% so với 5 tháng cùng kỳ năm trước.

Hàng hóa thông qua cảng biển trên địa bàn thành phố 5 tháng đầu năm 2024 đạt 62,143 triệu TTQ, tăng 9,56% so với cùng kỳ.

Trong đó, khối cảng thuộc kinh tế nhà nước đạt 21,600 triệu TTQ tăng 6,1% so với cùng kỳ; các cảng thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 40,543 triệu TTQ tăng 11,49% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu cảng biển 5 tháng đạt 3.164,2 tỷ đồng, tăng 17,08% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng 5 tháng đầu năm ước đạt 51.115 tỷ đồng, bằng 134,08% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: thu nội địa đạt hơn 26.613 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 23.558 tỷ đồng.