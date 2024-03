Kinh tế Ninh Bình khởi sắc trong 2 tháng đầu năm

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 3. Theo thông tin tại hội nghị, tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Ninh Bình đạt hơn 3.165 tỷ đồng, đạt 17% dự toán, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 2.417,49 tỷ đồng, đạt 13,3% dự toán, bằng 53,2% so với cùng kỳ.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình, tính chung 2 tháng đầu năm nay, số lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch tại Ninh Bình ước đạt gần 2,7 triệu lượt, tăng 16,6% so với 2 tháng đầu năm 2023. Ngoài ra, số lượt khách lưu trú, số ngày lưu trú tại tỉnh này cũng tăng. Doanh thu du lịch 2 tháng qua của Ninh Bình ước đạt gần 2.539 tỷ đồng, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu khách sạn đạt hơn 150 tỷ đồng; doanh thu nhà hàng đạt gần 1.150 tỷ đồng.

Tình hình sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu phục hồi ngay từ những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp như xi măng, lắp ráp ô tô vẫn gặp nhiều khó khăn; bên cạnh đó, tháng 2 trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán, hầu hết các doanh nghiệp đều sắp xếp, bố trí thời gian để cán bộ, công nhân nghỉ Tết theo quy định.

Do vậy, sản xuất công nghiệp tháng 2 năm 2024 của tỉnh này giảm so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 2 đạt 7.268,9 tỷ đồng, giảm 3,4%, song lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 15.906,5 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Ninh Bình ước đạt trên 561,8 triệu USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: camera và linh kiện ước đạt 119,7 triệu USD; giày dép các loại 165,1 triệu USD; xi măng và clanke 95,5 triệu USD; quần áo các loại 59,2 triệu USD; linh kiện điện tử 21,5 triệu USD, linh kiện phụ tùng ô tô các loại 19,7 triệu USD. Một số mặt hàng có mức tăng khá so với cùng kỳ như: dứa, dưa chuột đóng hộp 799,3 tấn, tăng 22,5%; quần áo các loại 9.732,7 nghìn chiếc, tăng 28,6%; giầy dép các loại 11,4 triệu đôi, tăng 29,5%.

Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu của tỉnh này vẫn giảm sút so với cùng kỳ như: nước dứa cô đặc 110 tấn, giảm 52,0%; camera và linh kiện 31,4 triệu sản phẩm, giảm 11,6%; phân ure 14,7 nghìn tấn, giảm 52,9%; thảm cói 15,9 nghìn m2, giảm 12,2%. Nhập khẩu: Tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa trong tháng Hai ước thực hiện trên 261,6 triệu USD, tăng 33,1% so với tháng 02/2023.

Trong 2 tháng, tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa của Ninh Bình ước đạt trên 530,5 triệu USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá các nhóm mặt hàng nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn là: linh kiện điện tử 198,4 triệu USD; phụ liệu sản xuất giày, dép 101,8 triệu USD; linh kiện phụ tùng ô tô các loại 124,1 triệu USD; vải may mặc các loại 21,4 triệu USD; máy móc thiết bị 6,3 triệu USD.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, doanh thu bán lẻ hàng hoá toàn tỉnh Ninh Bình đạt trên 14.475 tỷ đồng, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các nhóm hàng hoá đều có doanh thu bán lẻ tăng, trong đó các nhóm tốc độ tăng cao là: lương thực, thực phẩm ước đạt 5.587,0 tỷ đồng, tăng 49,5%; hàng may mặc 777,5 tỷ đồng, tăng 57,8%; vật phẩm văn hoá, giáo dục 82,0 tỷ đồng, tăng 59,4%.