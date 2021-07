Kinh tế Singapore tăng trưởng ngoạn mục trong quý 2

Theo ước tính của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, trong quý 2/2021, kinh tế nước này tăng trưởng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng quý 2 cao nhất của Singapore trong gần một thập kỷ qua.

"Mức tăng trưởng mạnh này chủ yếu nhờ nền tảng so sánh thấp của quý 2/2020 khi GDP của Singapore sụt tới 13,3% do việc áp dụng biện pháp phong tỏa 7/4 đến 1/6/2020”, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết ngày 14/7.

Trong quý 2 năm ngoái, Singapore đã áp dụng các biện pháp phong tỏa một phần trên toàn quốc trong gần 2 tháng, theo đó hầu hết các thành phần kinh tế phải đóng cửa để kiểm soát dịch bệnh. Cả năm 2020, kinh tế Singapore suy giảm 5,4% - mức tồi tệ nhất kể từ năm 1965.

Sang quý 1/2021, Singapore ghi nhận tăng trưởng dương ở mức 1,3% nhờ xuất khẩu chất bán dẫn cốt lõi và dược phẩm.

Tuy nhiên, so với quý 1/2021, GDP quý 2 của Singapore sụt 2% và thấp hơn 0,9% so với quý 1/2019 - trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Trong quý 2, ngành sản xuất hàng hóa của Singapore tăng trưởng 22,2% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng giảm 2,5% so với quý trước. Công nghiệp dịch vụ tăng trưởng 9,8% so với quý 2/2020, nhưng giảm 1% so với quý trước. Ngành sản xuất chủ chốt tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 1,8% so với quý 1.

Sang năm 2021, Singapore chứng kiến đợt bùng phát dịch bệnh mới khiến chính phủ buộc phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội vào đầu tháng 5. Từ tháng trước, nhà chức trách nước này đã dần nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch khi số ca nhiễm trong nước giảm.

Theo dữ liệu từ Bộ Y tế Singapore, tính từ khi đại dịch bùng phát tới ngày 13/7, nước này ghi nhận hơn 62.700 ca nhiễm và 36 ca tử vong.

Singapore hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cao nhất thế giới. Hơn 70% trong gần 5,69 triệu dân Singapore đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine và hơn 41% đã được tiêm đầy đủ.

"Thời gian tới, việc tiêm chủng vaccine sẽ cho phép Singapore dần mở cửa lại biên giới, nhờ đó tạo cú hích cho ngành du lịch. Xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ nhu cầu cao với chất bán dẫn và dược phẩm", nhà kinh tế Alex Holmes của Capital Economics nhận định.

Singapore trước đó dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 4-6% trong nwm 2021. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã công bố GDP quý 2/2021 với mức tăng trưởng 6,6%.