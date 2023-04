Kinh tế thế giới suy yếu, doanh thu quý 1/2023 của ông lớn thời trang Ferragamo tụt giảm

Kênh bán lẻ của công ty có doanh thu thuần hợp nhất giảm 2,3% (2,4% theo tỷ giá hối đoái không đổi) trong quý 1/2023 so với quý 1/2022, chủ yếu là do thị trường Mỹ suy yếu. Tuy nhiên, đã có một hiệu suất tích cực xuất hiện ở khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA) và xu hướng cải thiện dần dần ở Trung Quốc, với khách hàng Trung Quốc đại lục thúc đẩy sự phục hồi ở Hồng Kông.

Trong quý 1 năm tài chính 2023, kênh bán buôn ghi nhận doanh thu thuần giảm 13,9% (16,1% theo tỷ giá hối đoái cố định) so với quý 1 năm tài chính 2022, do kế hoạch hợp lý hóa mạng lưới bên thứ ba, chủ yếu ở Mỹ, công ty cho biết trong một thông cáo báo chí. Xét về hiệu suất địa lý, khu vực Châu Á Thái Bình Dương ghi nhận doanh thu thuần giảm 13,6% (13,0% theo tỷ giá hối đoái cố định) trong quý 1 năm 2023 so với quý 1 năm 2022, chủ yếu là do sự sụt giảm của kênh bán lẻ du lịch.

Giày dép, mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu thuần của thương hiệu, đã giảm 0,4% (1,7% theo tỷ giá hối đoái cố định) trong quý 1 năm tài chính 2023 so với quý 1 năm tài chính 2022. Hàng da giảm 14,8% (15,3% theo tỷ giá hối đoái cố định). Mặt khác, doanh số bán hàng may mặc của công ty tăng 8,6% (8% theo tỷ giá hối đoái cố định) và doanh số bán phụ kiện tăng khiêm tốn 0,5% (giảm 0,3% theo tỷ giá hối đoái cố định).

CEO Marco Gobbetti đã cải tạo các cửa hàng để thu hút khách hàng trẻ tuổi nhằm tăng doanh thu.

Marco Gobbetti, giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc của thương hiệu, cho biết: “Vào cuối tháng 2, những sản phẩm đầu tiên được thiết kế bởi giám đốc sáng tạo mới của chúng tôi, Maximilian Davis, đã có mặt tại các cửa hàng. Mặc dù những sản phẩm này chỉ đại diện cho một phần nhỏ chiến lược cải tổ của chúng tôi, nhưng chúng là bước quan trọng tiếp theo trong việc thực hiện chiến lược mới phù hợp với nguyện vọng của khách hàng và chúng tôi hài lòng với kết quả ban đầu”.

Theo tờ Fibre2Fashion, thương hiệu thời trang cao cấp của Ý đạt tổng doanh thu 278 triệu euro (305 triệu USD), gần như phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích là 280 triệu euro. Gobbetti, người gia nhập vào đầu năm 2022 từ Burberry, hứa hẹn một sự thay đổi nhanh chóng, tuyên bố sẽ tăng đầu tư, cải tạo các cửa hàng và thu hút khách hàng trẻ tuổi để tăng doanh thu lên gần 2,3 tỷ euro vào năm 2026. “Chúng tôi vẫn tự tin vào các kế hoạch của mình và khẳng định tham vọng trung hạn của mình”, ông nói trong cuộc họp báo sau kết quả với các nhà phân tích.

Giám đốc sáng tạo Maximilian Davis được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo vào tháng 3 năm ngoái như một phần trong kế hoạch cải tổ thương hiệu. Từ những năm 1950, Ferragamo đã trở thành cái tên không thể thiếu được trong tủ đồ của các sao số Hollywood thời ấy – Audrey Hepburn hay Marilyn Monroe, ai cũng cần có một đôi guốc đỏ của thương hiệu gốc Ý. Vậy nên, kỷ nguyên mới của Ferragamo đã được đánh dấu bằng việc đăng ký một mã màu đỏ mới và độc quyền của Ferragamo từ Viện màu sắc Pantone.

Màu đỏ mới của Ferragamo mang mã màu 3546C. Đó là sắc màu của hoàng hôn California, nơi nhà sáng lập Salvatore Ferragamo đã xây dựng đế chế. Và màu đỏ của đôi giày Salvatore Ferragamo đã quyến rũ các minh tinh Hollywood, trong số đó có Marilyn Monroe. “Tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng đến giai đoạn khởi nghiệp của ông Salvatore khi lấy cảm hứng từ văn hóa Hollywood – nhưng mà một Hollywood hiện đại của ngày nay”, Maximilian Davis nói. “Đây cũng là tầm nhìn rõ rệt cho một bình minh mới của nhà mốt: bắt nguồn từ lịch sử nước Ý nhưng định hướng vươn trực tiếp đến tương lai”.

Trước đó, Ferragamo đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng doanh thu 10,2% vào năm 2022, cho thấy sự thành công trong hướng đi mới của thương hiệu, bất chấp những thách thức đang diễn ra ở thị trường Trung Quốc. Tập đoàn đã công bố doanh thu 1,25 tỷ euro cho năm 2022, sự gia tăng này diễn ra một năm sau khi Giám đốc điều hành Marco Gobbetti gia nhập nhóm, bắt đầu hồi sinh thương hiệu của nước Ý và hướng đến nhóm người tiêu dùng trẻ tuổi.

“Mặc dù chúng tôi bắt đầu tái tập trung chiến lược, nhưng năm 2022 cũng là một năm tăng trưởng doanh thu khác, trong đó chúng tôi đã theo đuổi thành công chất lượng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ của mình đồng thời bắt đầu tối ưu hóa kênh bán buôn của mình, trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô phức tạp và đầy biến động,” ông Gobbetti nói trong một tuyên bố.

Để phù hợp với di sản của thương hiệu Ý, các loại giày và đồ da chiếm 87% doanh thu ròng trong cả năm 2022. Quần áo may sẵn chiếm 6,6% doanh thu thuần, nhưng cũng là danh mục có mức tăng trưởng cao nhất với 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ferragamo đã dành cả năm để tái lập chiến lược dưới sự lãnh đạo của Gobbetti và các hoạt động kích hoạt kỹ thuật số, bao gồm cả thử nghiệm trong Web3, cung cấp NFT cùng với giày thể thao và quan hệ đối tác với Farfetch.

Ông Gobbetti cho biết trong tuyên bố của mình: “Buổi trình diễn thời trang đầu tay của Maximilian Davis đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới thương mại, báo chí cũng như những người nổi tiếng. Chúng tôi rất vui mừng về tiềm năng trong tương lai của Ferragamo, nhờ vào việc cung cấp sản phẩm mới sẽ tăng dần thị phần của Ferragamo trong suốt năm 2023, cùng với hình ảnh thương hiệu được đổi mới và đội ngũ quản lý mạnh mẽ hiện có”.