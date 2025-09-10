Kinh tế TP.HCM 8 tháng: Tăng trưởng sáng màu, song đầu tư công vẫn là “điểm nghẽn”

8 tháng năm 2025, kinh tế TP.HCM với “gam màu sáng” nhờ công nghiệp, dịch vụ và FDI tăng trưởng mạnh. Tuy vậy, công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, chưa bền vững, trở thành nút thắt cần tháo gỡ để duy trì đà phục hồi và thúc đẩy GRDP…

Chiều 9/9, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Kinh tế - Xã hội Thành phố tháng 8 và 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 năm 2025.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận xét trong tháng 8 và 8 tháng của năm 2025, TP.HCM đạt được nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”, vừa ổn định tổ chức, vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đóng vai trò cực tăng trưởng của cả nước.

"CỖ XE TAM MÃ" - CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ VÀ FDI TĂNG TỐC

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) TP.HCM tháng 8 năm 2025 ước tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 8 tháng, IIP toàn ngành công nghiệp ước tăng 6,0% so cùng kỳ; trong đó chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm ước tăng 11%.

Theo ông Vinh, sự tăng trưởng khá trong tháng 8/2025 cho thấy sự phục hồi và phát triển tích cực của ngành công nghiệp Thành phố trước những biến động kinh tế toàn cầu. Việc các ngành công nghiệp trọng điểm và truyền thống đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể thể hiện hiệu quả của các chính sách hỗ trợ và chiến lược phát triển công nghiệp của Thành phố.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 8 ước đạt 166.243 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 84.838 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ; dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 19.059 tỷ đồng, tăng 20,8%; dịch vụ lữ hành tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng cao, ước đạt 5.395 tỷ đồng, tăng 38,9% so với cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.238.770 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 8,17 tỷ USD, tăng 4,7% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 61,21 tỷ USD, tăng 6,35% so với cùng kỳ.

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 8,93 tỷ USD, tăng 4,32% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 65,67 tỷ USD, tăng 9,03% so cùng kỳ năm 2024. Các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, Thành phố đã thu hút được gần 6,891 tỷ USD, tăng 58,02% so với cùng kỳ năm 2024.

Về tình hình thực hiện vốn đầu tư công, Thành phố đã hoàn thành việc giao và phân bổ chi tiết theo mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn Thành phố đã triển khai là gần 151.432 tỷ đồng (bao gồm cả ngân sách trung ướng và địa phương), đạt 127% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao (gần 118.949 tỷ đồng).

Tính đến hết ngày 29/8/2025, Thành phố đã giải ngân 51.533 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt tỷ lệ 34,0% kế hoạch vốn Thành phố đã triển khai.

CÔNG TÁC GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG CHƯA CĂN CƠ

Phân tích sâu các chỉ số kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh “gam màu” khá rõ, nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công không bền vững, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của Thành phố.

“Khi lãnh đạo thành phố chỉ đạo quyết liệt, quý 2/2025, tỷ lệ giải ngân tăng lên 43%. Tuy nhiên, 2 tháng qua tăng chưa được 1%, điều đó cho thấy công tác giải ngân chưa căn cơ”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Hội nghị kết nối trực tuyến đến điểm cầu 168 xã, phường, đặc khu - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ rõ khâu giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm bị vướng. Nguyên nhân do cấp xã còn lúng túng, thiếu cán bộ, quy chế phối hợp giữa ban bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã, phường chưa rõ; chưa có sự linh hoạt để giải quyết vấn đề đầu tư công của các ngành, các cấp.

Do đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu lãnh đạo sở, ngành và UBND cấp xã nhìn thẳng vào thực tế, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để khắc phục.

Đồng thời, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thành phố cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đề xuất các dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030, nhằm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy GRDP Thành phố.