Kinh tế Trung Quốc phục hồi nhanh, đồng Nhân dân tệ đạt đỉnh 3 năm

Tỷ giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc ngày 10/5 đạt mức cao nhất kể từ năm 2018, mặc nỗ lực của Ngân hàng Trung ương nước này (PboC) kiềm chế đà tăng của đồng nội tệ, trong bối cảnh triển vọng của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới trở nên sáng hơn.

Theo hãng tin Bloomberg, Nhân dân tệ có lúc tăng 0,3% trong phiên đầu tuần, đạt 6,4114 Nhân dân tệ đổi 1 USD, mức cao nhất kể từ tháng 6/2018 và phá vỡ đỉnh cũ của năm 2021 là mức 6,4245 Nhân dân tệ “ăn” 1 USD thiết lập hồi tháng 1.

Việc Nhân dân tệ lập đỉnh mới diễn ra sau cú sụt mạnh của đồng USD vào hôm thứ Sáu tuần trước, sau khi số liệu việc làm tháng 4 của Mỹ không đạt dự báo của giới phân tích.

Xu hướng tăng gần đây của Nhân dân tệ bất chấp việc PBoC có nhiều nỗ lực kiềm chế. Chẳng hạn, ngày 10/5, PBoC thiết lập tỷ giá tham chiếu hàng ngày thấp hơn kỳ vọng. Nếu so với thời điểm đầu năm, Nhân dân tệ đã tăng giá 1,8%, mạnh hơn các đồng tiền khác ở khu vực châu Á, đe doạ xói mòn sức cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu từ Trung Quốc.

“Đồng Nhân dân tệ sẽ tiếp tục mạnh lên. Ngoài sự mất giá của USD, đồng nội tệ của Trung Quốc còn tăng giá do dòng vốn chảy vào và thặng dư thương mại của nước này”, Giám đốc phụ trách mảng trái phiếu kho bạc Mỹ thuộc DBS Hong Kong Ltd, ông Tommy Ong, nhận định. “PBoC có thể sẽ dùng tỷ giá tham chiếu để kiềm chế đà tăng của Nhân dân tệ, nhưng sẽ không can thiệp trực tiếp”.

Sự tăng giá của Nhân dân tệ phản ánh đà tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc, với xuất khẩu và bán lẻ cùng bùng nổ, trái ngược với sự phục hồi còn chưa đồng đều ở Mỹ và khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone). Trong quý 1 năm nay, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ tiêu dùng tăng mạnh.

Không chỉ tăng giá so với USD, Nhân dân tệ còn tăng giá so với một rổ tiền tệ của các đối tác thương mại chính của Trung Quốc. Chỉ số CFETS RMB Index đo tỷ giá Nhân dân tệ với 24 đồng tiền khác đạt mức cao nhất kể từ 2018.

Diễn biến tỷ giá USD so với Nhân dân tệ. Đơn vị: Nhân dân tệ/USD - Nguồn: Bloomberg.

Các nhà giao dịch nói rằng các ngân hàng Trung Quốc, bao gồm cả ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng thương mại quốc doanh, đã tăng mua vào USD sau khi Nhân dân tệ tăng giá nhanh trong buổi chiều ngày 10/5. Việc đẩy mạnh mua vào USD giúp ổn định tỷ giá Nhân dân tệ.

“Sự giảm giá trên diện rộng của đồng USD chắc chắn là một nhân tố hỗ trợ cho tỷ giá của các đồng tiền ở khu vực châu Á. Tuy nhiên, đồng Nhân dân tệ càng trở nên hấp dẫn hơn bởi dữ liệu kinh tế tích cực và các biện pháp chống Covid-19 hiệu quả của Trung Quốc”, nhà phân tích tiền tệ Fiona Lim thuộc Malayan Banking Berhad ở Singapore nói với Bloomberg.

Theo bà Lim, tỷ giá Nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc đại lục sẽ tăng lên mức 6,36 Nhân dân tệ đổi 1 USD trong 12 tháng tới đây.