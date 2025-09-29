Hàn Quốc đầu tư cho văn hóa để kích cầu du lịch

Theo số liệu từ thành phố Seoul, Hàn Quốc, lượng khách quốc tế đến đây trong tháng 8/2025 đạt 1,36 triệu người, vượt cả mức trước đại dịch. Trong đó, nhóm du khách Trung Quốc đông nhất, tiếp theo là Nhật Bản, Đài Loan và Mỹ...

Tại Anh, Google ghi nhận mức tăng 40% lượng tìm kiếm từ khóa "kỳ nghỉ Hàn Quốc" trong tháng 8. Hãng du lịch Wayfarer Travel cho biết lượng khách đặt tour theo chủ đề Hàn Quốc tăng 17% so với năm ngoái.

Chính quyền Seoul cho rằng, có được kết quả này là nhờ sự kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại; cơ sở hạ tầng kỹ thuật số thông minh, an toàn. Cùng với đó là việc phổ biến nội dung văn hóa Hàn Quốc nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa.

Dù vậy, Hàn Quốc đặt mục tiêu thu hút 30 triệu khách quốc tế vào năm 2030, gần gấp đôi so với 16 triệu lượt khách đến nước này trong năm ngoái. Để đạt được mục tiêu đó, chính phủ nước này đang thúc đẩy một cuộc cải tổ toàn diện ngành du lịch, đặc biệt là phát triển các khu vực ngoài Seoul nhằm thu hút khách quốc tế.

Chính sách cũng khuyến khích người dân trong nước đi du lịch tại các tỉnh, đồng thời cải cách những quy định đã lỗi thời. Chẳng hạn, Hàn Quốc sẽ gia hạn hệ thống K-ETA, chương trình cho phép công dân một số nước nhập cảnh Hàn Quốc không cần visa, vốn dự kiến hết hạn cuối năm nay.

Du khách xếp hàng làm thủ tục K-ETA tại sân bay Incheon, Hàn Quốc.

Từ năm tới, một thẻ du lịch tích hợp sẽ được phát triển, kết hợp cả vé phương tiện giao thông và vé vào các điểm tham quan lớn. Tăng cường du lịch tại các tỉnh cũng là một trọng tâm khác, với nhiều kế hoạch như: hoàn tiền cho du khách thông qua chương trình giảm giá, phát triển mô hình “workation”, và xây dựng phiên bản Hàn Quốc của Michelin Guide...

Việc thu thập và tích hợp dữ liệu du lịch, hiện đang phân tán ở nhiều cơ quan chính phủ, cũng nằm trong kế hoạch. Chẳng hạn, Tổ chức Du lịch Hàn Quốc dự định hợp nhất 13 kênh riêng thành một nền tảng duy nhất, giúp du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin về du lịch Hàn Quốc.

“Hàn Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu khi văn hóa Hàn Quốc (K-culture) đang nhận được sự quan tâm chưa từng có từ khắp nơi trên thế giới," Bộ trưởng Bộ Văn hóa, du lịch và thể thao Hàn Quốc Chae Hwi Young cho biết tại cuộc họp chiến lược quốc gia do Thủ tướng Kim Min-seok chủ trì hôm 25/9.

"Tháp Namsan và Công viên Naksan đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách nước ngoài. Sự quan tâm ngày càng tăng đối với văn hóa Hàn Quốc là cơ hội để chúng ta có bước tiến nhảy vọt, hướng tới trở thành một cường quốc du lịch”.

Du khách đổ xô đến tháp Namsan tại Seoul.

Văn hóa được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút thêm nhiều du khách từ các thị trường mới. Hiện nay, phần lớn khách đến Hàn Quốc là từ Nhật Bản và Trung Quốc. Chính phủ Hàn Quốc muốn mở rộng sang Đông Nam Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, châu Âu và Úc bằng cách cung cấp nhiều trải nghiệm văn hóa đa dạng hơn.

Tại Seoul, các quan chức thành phố nhận thức rõ, ngày càng nhiều du khách, đặc biệt là du khách trẻ, đổ xô đến các địa điểm quay những bộ phim điện ảnh, phim truyền hình Hàn Quốc. Để hỗ trợ du khách, chính quyền Seoul đã thiết lập 30 "Điểm đến Seoul" với các bảng hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo, cung cấp thông tin đa ngôn ngữ về các tour du lịch thông qua mã QR.

Các điểm dừng chân bao gồm: Bảo tàng nghệ thuật đá Hàn Quốc trong phim "Nữ hoàng nước mắt", Đường tường đá Cung điện Deoksu trong phim "Reborn Rich" và Quảng trường thiết kế Dongdaemun trong phim "Vincenzo"…

Với sự nổi tiếng của “K-pop Demon Hunters”, bộ phim hoạt hình của Netflix được phát hành cách đây hai tháng, các quan chức thành phố Seoul đang hy vọng sẽ thu hút thêm nhiều du khách đến thành phố này. Seoul đóng vai trò là bối cảnh chính của bộ phim tại các địa danh nổi tiếng như làng Bukchon Hanok, tháp N Seoul và văn hóa ẩm thực đa dạng.

Du khách trẻ thích tìm đến các địa điểm quay những bộ phim Hàn Quốc.

Dữ liệu từ Creatrip cho thấy chi tiêu của du khách nước ngoài cho trang phục hanbok truyền thống Hàn Quốc hiện đã tăng 30% so với tháng trước. Trong khi đó, các gói tour nhà tắm công cộng tăng 84%. Nhu cầu về các lớp học nhảy K-pop thậm chí còn ấn tượng hơn. Người hâm mộ không chỉ háo hức tìm đến các địa điểm quay phim, mà còn thích thú với những món ăn mà các nhân vật chính yêu thích, từ gimbap và súp gạo đến đồ ăn nhẹ Hàn Quốc.

Tất cả những con số cho thấy văn hóa đại chúng đang định hình xu hướng du lịch và ẩm thực. Chính quyền thành phố Seoul do đó đã quyết định xây dựng Seoul Arena, nơi sau khi hoàn thành (dự kiến vào tháng 3/2027) sẽ trở thành địa chỉ lớn nhất Hàn Quốc dành riêng cho K-pop. Đây là một khu phức hợp văn hóa đa năng, bao gồm một phòng hòa nhạc chính có sức chứa lên đến 28.000 khán giả, cùng với nhiều tiện ích thương mại.

Ông Oh Se Hoon, Thị trưởng Seoul cho biết: “Bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới, chúng tôi đặt mục tiêu thu hút 2,7 triệu lượt khách mỗi năm. Đồng thời, trở thành động lực chính cho sự phát triển của K-pop cũng như ngành công nghiệp văn hóa đại chúng Hàn Quốc”.

Bên cạnh đầu tư hỗ trợ ngành âm nhạc, theo công bố mới nhất, ngân sách đầu tư cho điện ảnh năm 2026 sẽ tăng hơn 80%, từ 82,9 tỉ won năm 2025 lên 149 tỉ won (tương đương 10,7 triệu USD). Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Văn hóa nước này ước tính năm nay Hàn Quốc chỉ có chưa đến 20 phim với kinh phí trên 3 tỉ won được sản xuất. Con số quá khiêm tốn so với khoảng 100 phim vào những năm trước đây.

Sức hút của bộ phim "K-pop Demon Hunters" đang thúc đẩy rõ rệt ngành du lịch Hàn Quốc.

Khoản ngân sách bổ sung sẽ tập trung vào các lĩnh vực hỗ trợ phim độc lập và phim tầm trung, nơi ươm mầm tài năng trẻ và ý tưởng mới. Đồng thời, đầu tư phim ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thử nghiệm xu hướng áp dụng công nghệ mới trong điện ảnh.

Bên cạnh đó là kế hoạch xây dựng trường quay ảo tại Busan, thành phố cảng vốn là thủ phủ điện ảnh của Hàn Quốc, nơi diễn ra Liên hoan phim quốc tế Busan. Bộ Văn hóa nước này còn dự định rót thêm 70 tỉ won để hình thành quỹ điện ảnh 140 tỉ won, nhằm kích thích các nhà đầu tư quay lại thị trường, mở đường cho các dự án mới và kéo khán giả trở lại rạp.

Một cuộc khảo sát gần đây của chính quyền Hàn Quốc cho thấy 32,1% du khách quốc tế được truyền cảm hứng từ các nội dung văn hóa đại chúng phổ biến. Tổng số câu lạc bộ người hâm mộ K-culture trên toàn cầu đã đạt 225 triệu người. Năm 2025, dự đoán lượng khách quốc tế tới Hàn Quốc có thể đạt 20,9 triệu người, tạo ra doanh thu ước tính 29,4 nghìn tỷ Won (20,25 tỷ USD).