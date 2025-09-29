Hàn Quốc đầu tư cho văn hóa để kích cầu du lịch

Theo số liệu từ thành phố Seoul, Hàn Quốc, lượng khách quốc tế đến đây trong tháng 8/2025 đạt 1,36 triệu người, vượt cả mức trước đại dịch. Trong đó, nhóm du khách Trung Quốc đông nhất, tiếp theo là Nhật Bản, Đài Loan và Mỹ...
Tại Anh, Google ghi nhận mức tăng 40% lượng tìm kiếm từ khóa "kỳ nghỉ Hàn Quốc" trong tháng 8. Hãng du lịch Wayfarer Travel cho biết lượng khách đặt tour theo chủ đề Hàn Quốc tăng 17% so với năm ngoái.
Chính quyền Seoul cho rằng, có được kết quả
này là nhờ sự kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại; cơ sở hạ tầng
kỹ thuật số thông minh, an toàn. Cùng với đó là việc phổ biến nội dung văn hóa Hàn Quốc
nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa.
Dù vậy, Hàn Quốc đặt mục tiêu thu hút 30 triệu khách quốc tế vào năm 2030, gần gấp đôi so với 16 triệu lượt khách đến nước này trong
năm ngoái. Để đạt được mục tiêu đó, chính phủ nước này đang thúc đẩy một cuộc cải
tổ toàn diện ngành du lịch, đặc biệt là phát triển các khu vực ngoài Seoul nhằm
thu hút khách quốc tế.
Chính sách cũng khuyến khích người dân trong nước đi du
lịch tại các tỉnh, đồng thời cải cách những quy định đã lỗi thời. Chẳng hạn, Hàn Quốc sẽ gia hạn hệ thống K-ETA,
chương trình cho phép công dân một số nước nhập cảnh Hàn Quốc không cần visa, vốn
dự kiến hết hạn cuối năm nay.
Từ năm tới, một thẻ du lịch tích hợp sẽ được phát
triển, kết hợp cả vé phương tiện giao thông và vé vào các điểm tham quan lớn. Tăng cường du lịch tại các tỉnh cũng là một trọng tâm khác,
với nhiều kế hoạch như: hoàn tiền cho du khách thông qua chương trình giảm giá,
phát triển mô hình “workation”, và xây dựng
phiên bản Hàn Quốc của Michelin Guide...
Việc thu thập và tích hợp dữ liệu du lịch,
hiện đang phân tán ở nhiều cơ quan chính phủ, cũng nằm trong kế hoạch. Chẳng hạn,
Tổ chức Du lịch Hàn Quốc dự định hợp nhất 13 kênh riêng thành một nền tảng duy
nhất, giúp du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin về du lịch Hàn Quốc.
“Hàn Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu khi văn hóa
Hàn Quốc (K-culture) đang nhận được sự quan tâm chưa từng có từ khắp nơi trên
thế giới," Bộ trưởng Bộ Văn hóa, du lịch và thể thao Hàn Quốc Chae Hwi Young cho biết tại cuộc họp chiến lược quốc gia do Thủ tướng Kim Min-seok chủ trì hôm 25/9.
"Tháp Namsan và Công viên Naksan đã trở thành điểm đến không thể bỏ
qua của du khách nước ngoài. Sự quan tâm ngày càng tăng đối với văn hóa Hàn Quốc
là cơ hội để chúng ta có bước tiến nhảy vọt, hướng tới trở thành một cường quốc
du lịch”.
Văn hóa được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong việc thu
hút thêm nhiều du khách từ các thị trường mới. Hiện nay, phần lớn khách đến Hàn
Quốc là từ Nhật Bản và Trung Quốc. Chính phủ Hàn Quốc muốn mở rộng sang Đông
Nam Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, châu Âu và Úc bằng cách cung cấp nhiều trải nghiệm
văn hóa đa dạng hơn.
Tại Seoul, các quan chức thành phố nhận thức rõ, ngày càng nhiều
du khách, đặc biệt là du khách trẻ, đổ xô đến các địa điểm quay những bộ phim
điện ảnh, phim truyền hình Hàn Quốc. Để hỗ trợ du khách,
chính quyền Seoul đã thiết lập 30 "Điểm đến Seoul" với các bảng hướng
dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo, cung cấp thông tin đa ngôn ngữ về các tour du lịch
thông qua mã QR.
Các điểm dừng chân bao gồm: Bảo tàng nghệ thuật đá Hàn Quốc
trong phim "Nữ hoàng nước mắt", Đường tường đá Cung điện Deoksu trong
phim "Reborn Rich" và Quảng trường thiết kế Dongdaemun trong phim
"Vincenzo"…
Với sự nổi tiếng của “K-pop Demon Hunters”, bộ phim hoạt
hình của Netflix được phát hành cách đây hai tháng, các quan chức thành phố
Seoul đang hy vọng sẽ thu hút thêm nhiều du khách đến thành phố này. Seoul đóng
vai trò là bối cảnh chính của bộ phim tại các địa danh nổi tiếng như làng
Bukchon Hanok, tháp N Seoul và văn hóa ẩm thực đa dạng.
Dữ liệu từ Creatrip cho thấy chi tiêu của du khách nước
ngoài cho trang phục hanbok truyền thống Hàn Quốc hiện đã tăng 30% so với tháng
trước. Trong khi đó, các gói tour nhà tắm công cộng tăng 84%. Nhu cầu về các lớp học
nhảy K-pop thậm chí còn ấn tượng hơn. Người hâm mộ không chỉ háo hức tìm đến
các địa điểm quay phim, mà còn thích thú với những món ăn mà các nhân vật chính
yêu thích, từ gimbap và súp gạo đến đồ ăn nhẹ Hàn Quốc.
Tất cả những con số cho thấy văn hóa đại chúng đang định
hình xu hướng du lịch và ẩm thực. Chính quyền thành phố Seoul do đó đã quyết định
xây dựng Seoul Arena, nơi sau khi hoàn thành (dự kiến vào tháng 3/2027) sẽ trở
thành địa chỉ lớn nhất Hàn Quốc dành riêng cho K-pop. Đây là một khu phức
hợp văn hóa đa năng, bao gồm một phòng hòa nhạc chính có sức chứa lên đến
28.000 khán giả, cùng với nhiều tiện ích thương mại.
Ông Oh Se Hoon, Thị trưởng Seoul cho biết: “Bằng cách cung cấp
cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới, chúng tôi đặt mục tiêu thu hút 2,7 triệu lượt
khách mỗi năm. Đồng thời, trở thành động lực chính cho sự phát triển của K-pop cũng
như ngành công nghiệp văn hóa đại chúng Hàn Quốc”.
Bên cạnh đầu tư hỗ trợ ngành âm nhạc, theo công bố mới nhất, ngân
sách đầu tư cho điện ảnh năm 2026 sẽ tăng hơn 80%, từ 82,9 tỉ won năm 2025 lên
149 tỉ won (tương đương 10,7 triệu USD). Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Văn hóa nước
này ước tính năm nay Hàn Quốc chỉ có chưa đến 20 phim với kinh phí trên 3 tỉ
won được sản xuất. Con số quá khiêm tốn so với khoảng 100 phim vào những năm
trước đây.
Khoản ngân sách bổ sung sẽ tập trung vào các lĩnh vực hỗ trợ
phim độc lập và phim tầm trung, nơi ươm mầm tài năng trẻ và ý tưởng mới. Đồng
thời, đầu tư phim ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thử nghiệm xu hướng áp dụng công
nghệ mới trong điện ảnh.
Bên cạnh đó là kế hoạch xây dựng trường quay ảo tại Busan,
thành phố cảng vốn là thủ phủ điện ảnh của Hàn Quốc, nơi diễn ra Liên hoan phim
quốc tế Busan. Bộ Văn hóa nước này còn dự định rót thêm 70 tỉ won để
hình thành quỹ điện ảnh 140 tỉ won, nhằm kích thích các nhà đầu tư quay lại thị
trường, mở đường cho các dự án mới và kéo khán giả trở lại rạp.
Một cuộc khảo sát gần đây của chính quyền Hàn Quốc cho thấy 32,1% du
khách quốc tế được truyền cảm hứng từ các nội dung văn hóa đại chúng phổ biến. Tổng số câu lạc bộ người hâm mộ K-culture trên toàn cầu đã đạt 225
triệu người. Năm 2025, dự đoán lượng khách quốc tế tới Hàn Quốc có thể đạt 20,9 triệu người, tạo ra doanh thu ước tính 29,4 nghìn tỷ Won (20,25 tỷ
USD).
Thái Lan muốn thu hút du khách Việt
08:57, 25/09/2025
Hàn Quốc sẵn sàng mở các tour du lịch đến Triều Tiên
Ngành du lịch vinh danh 113 đơn vị, doanh nghiệp xuất sắc
Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 đã khẳng định vai trò của du lịch là một ngành công nghiệp sáng tạo, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững và nâng cao hình ảnh Việt Nam trên thế giới…
Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 tại Huế
Tối 27/9, tại khu nhà số 23 – 25 Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu gỗ lim bên bờ sông Hương, UBND thành phố Huế phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025”...
Giá trị khảo cổ Tràng An tạo nền tảng cho du lịch trải nghiệm độc đáo
Những bằng chứng khảo cổ gần 13.000 năm tuổi được công bố tại hội nghị ở Ninh Bình đang trở thành nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa – sinh thái độc đáo, gắn nghiên cứu khoa học với phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng.
Du lịch canh nông nhìn từ Đồng bằng sông Cửu Long
Du lịch canh nông đang nổi lên như một hướng đi giàu tiềm năng tại Đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ giúp nông dân gia tăng thu nhập mà còn góp phần định hình nền kinh tế bền vững, gắn với bảo tồn thiên nhiên và bản sắc…
10 quốc gia và vùng lãnh thổ được Mỹ cấp thị thực H-1B nhiều nhất
Riêng Ấn Độ và Trung Quốc chiếm hơn 80% tổng số thị thực H-1B được cấp năm 2024...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: