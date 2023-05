Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Thanh Hóa sẽ diễn ra như thế nào?

Theo đó, Kỳ thi sẽ được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30/6/2023, theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Về bài thi, sẽ tổ chức thi 05 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông (THPT), hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Về hình thức thi, các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (gọi chung là bài thi tự luận).

Thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2022 - 2023 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi (chỉ đăng ký dự thi trực tiếp trong trường hợp bất khả kháng) và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT trực tiếp tại trường phổ thông; nhà trường sẽ cấp tài khoản và mật khẩu để thí sinh đăng nhập hệ thống quản lý thi.

Thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở giáo dục đào tạo quy định. Sau khi nộp phiếu đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được Đơn vị đăng ký dự thi cấp tài khoản và mật khẩu cho thí sinh để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi.

Tại tỉnh Thanh Hóa tổ chức 01 Hội đồng thi do Sở giáo dục đào tạo chủ trì, gồm 75 Điểm thi đặt tại các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT, bảo đảm thuận tiện cho thí sinh; mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 01 Điểm thi để tổ chức thi cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh.

Giám đốc Sở giáo dục đào tạo quyết định thành lập hội đồng thi và các Ban của hội đồng thi, gồm: Ban Thư ký; Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và Bàn giao đề thi; Ban Coi thi; Ban Làm phách bài thi tự luận; Ban Chấm thi tự luận; Ban Chấm thi trắc nghiệm; Ban Phúc khảo bài thi tự luận; Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

Việc in sao, vận chuyển, bàn giao đề thi cho các điểm thi được thực hiện theo quy định. Bản In sao đề thi làm việc tập trung theo nguyên tắc cách ly triệt để từ khi bắt đầu tổ chức mở niêm phong túi đề thi gốc đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng của Kỳ thi.

Khu vực in sao đề thi là một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 03 (ba) vòng độc lập tại khu vực in sao đề thi. Người không có trách nhiệm, tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi.

Việc giao nhận đề thi cho các Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc "bàn giao tay ba" tại khu vực in sao đề thi giữa Ban in sao đề thi, Ban Vận chuyển và Bàn giao đề thi và Trưởng Điểm thi (có biên bản bàn giao cụ thể).

Việc vận chuyển đề thi đến các Điểm thi phải vận chuyển bằng ô tô, có công an áp tải bảo vệ; đề thi bỏ trong thùng sắt, có khóa đảm bảo chắc chắn. Trưởng Điểm, Công an bảo vệ đề thi cùng niêm phong khóa, chìa khóa do Trưởng Điểm thi giữ và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận chuyển đề về đến Điểm thi.

Về công tác coi thi, Sở giáo dục đào tạo tỉnh Thanh Hóa ban hành hướng dẫn cụ thể về công tác coi thi; tổ chức coi thi theo đúng lịch thi của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Việc chấm thi, phúc khảo, Sở giáo dục đào tạo tỉnh Thanh Hóa ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về làm phách bài thi tự luận, chấm thi, chấm phúc khảo bài thi.

Kết quả chấm thi (tự luận, trắc nghiệm) được công bố vào 08 giờ, ngày 18/7/2023. Các Đơn vị đăng ký dự thi nhận đơn và lập danh sách phúc khảo sau khi công bố kết quả thi, hoàn thành chấm thi phúc khảo chậm nhất là ngày 05/8/2023.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 20/7/2023 và hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo chậm nhất ngày 12/8/2023.