Lại ghi nhận các ca biến chứng nặng sau hút mỡ bụng

Bệnh nhân E., quốc tịch Indonesia (đang ngụ tại quận Gò Vấp), đến Bệnh viện Đa khoa Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để khám tình trạng thừa mỡ bụng và vùng hông. Người bệnh được thực hiện đầy đủ các quy trình chuyên môn về thăm khám, tư vấn trước phẫu thuật. Quá trình phẫu thuật và gây mê diễn ra thuận lợi không gặp biến chứng. Sau mổ tình trạng người bệnh ổn định.

Hai ngày sau phẫu thuật, ghi nhận vết mổ có dấu hiệu nhiễm trùng, Bệnh viện Đa khoa Gia Định tiến hành hội chẩn. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành điều trị tích cực với thở máy không xâm nhập, sử dụng kháng sinh, thuốc vận mạch và điều chỉnh điện giải... Qua 2 ngày điều trị, nhận thấy diễn tiến bệnh chưa có dấu hiệu khả quan, bệnh viện triển khai hội chẩn liên viện và chuyển đến Bệnh viện Quân y 175.

Sở Y tế đã cử đoàn chuyên gia đến đánh giá nhanh các điều kiện đảm bảo an toàn người bệnh trong phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện đa khoa Gia Định. Qua đó, đoàn ghi nhận có nhiều vấn đề cần được làm rõ trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, chỉ định điều trị, chăm sóc người bệnh tại bệnh viện này.

Căn cứ nhận định bước đầu của đoàn kiểm tra, Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Gia Định tạm ngưng các kỹ thuật liên quan đến hút mỡ, đồng thời khẩn trương rà soát lại tất cả các điều kiện đảm bảo an toàn người bệnh theo quy định. Sau khi bệnh viện báo cáo triển khai các giải pháp khắc phục, Sở Y tế sẽ tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá lại, đồng thời sẽ có văn bản báo cáo Bộ Y tế.

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã thông tin về sự việc một phụ nữ 25 tuổi tử vong do hút mỡ bụng. Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 6/4, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nữ bệnh nhân Đỗ N.A, 25 tuổi từ Bệnh viện An Việt (bệnh viên tư) chuyển đến với lý do bệnh nhân xuất hiện co giật, trụy mạch sau khi khởi mê để phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng.

Khi xảy ra sự cố, bệnh nhân đã được Bệnh viện An Việt xử trí cấp cứu tại chỗ và chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai để được tiếp tục cấp cứu. Bệnh nhân đã được tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực; hội chẩn liên chuyên khoa ngay trong đêm và sau đó được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân không tiến triển và đã tử vong lúc 15 giờ 3 phút ngày 10/4.

Ghi nhận thực tế, đã có rất nhiều trường hợp xảy ra biến chứng tương tự khi người dân hút mỡ bụng. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng từng tiếp nhận nữ bệnh nhân 42 tuổi ở Thanh Hoá bị nhiễm trùng sau khi hút mỡ bụng, cắt da, tạo hình thành bụng, chuyển rốn ở một cơ sở thẩm mỹ không phép. Sau khi hút mỡ, toàn bộ da vùng thành bụng của nữ bệnh nhân bị tím đen, hoại tử, nhiễm trùng, chảy dịch mủ...

Nguy hiểm hơn, có bệnh nhân không chỉ hoại tử thành bụng sau khi hút mỡ bụng tại spa, mà còn nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc rất nặng. Sau nhiều tháng điều trị kết hợp 3 loại kháng sinh tiên tiến nhất, người bệnh mới thoát khỏi nguy hiểm.

Thực tế, nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ là rất lớn. Đánh vào tâm lý này, nhiều cơ sở thẩm mỹ, spa tung ra các chiêu trò quảng cáo "giảm cân cấp tốc" như hút mỡ, giảm cân không đau, không phải ăn kiêng. Những quảng cáo “lên trời” này lại đánh trúng tâm lý chị em muốn giảm cân nhanh mà không đau đớn, không phải tập luyện.

Bác sỹ Hoàng Hồng, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết bản thân cảm thấy lo ngại khi hiện nay người dân đang quá dễ dãi khi tiến hành làm đẹp. Vị bác sỹ này cho rằng, bản thân anh sau khi học 6 năm tại Đại học Y Hà Nội, cộng với 15 năm kinh nghiệm chuyên về bác sỹ thẩm mỹ mới dám thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ. Chưa kể, trong lĩnh vực thẩm mỹ lại có các kỹ thuật chuyên sâu cần phải học tập và trải qua một quá trình đào tạo, không phải ai cũng thực hiện được.

Đồng tình, PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Bộ môn Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết hút mỡ bụng có thể xảy ra những biến chứng, trong đó quan trọng nhất là thuyên tắc tĩnh mạch chi dưới bởi phải nằm trong khoảng thời gian kéo dài từ 3 - 4 giờ khiến mạch máu chi dưới bị nghẽn hình thành cục máu đông. Đến khi vận động trở lại, cục máu đông sẽ di chuyển trong máu. Nếu di chuyển đến tim, não có thể gây đột quỵ; đến phổi gây suy hô hấp, ngưng thở...

BS Liêm cho biết có một thực tế nhiều trường hợp gặp phải khi làm đẹp là không biết rõ về người thực hiện phẫu thuật cho mình. Nếu xảy ra sự cố thì không rõ ai là người chịu trách nhiệm. Để tránh những biến chứng, trước khi phẫu thuật, người bệnh phải gặp bác sĩ để khám, khai thác bệnh sử kỹ lưỡng.

Sau đó, phải thực hiện hàng loạt xét nghiệm tiền phẫu như xét nghiệm máu, đánh giá tình trạng mỡ, siêu âm bụng để kiểm tra loại trừ thoát vị thành bụng... Sau khi khi có kết quả phải hội chẩn tiếp với bác sĩ gây mê hồi sức để đánh giá bệnh nhân có đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật hay không.

Đặc biệt lưu ý, khi phẫu thuật hút mỡ thì buộc phải vào bệnh viện. "Trước khi thực hiện hãy nên phải là khách hàng thông minh. Lựa chọn cơ sở uy tín, được bác sĩ có tay nghề tư vấn, trực tiếp phẫu thuật và cung cấp số điện thoại để hỗ trợ chăm sóc sau phẫu thuật, đồng thời đồng hành đến suốt đời với khách hàng," bác sĩ Liêm khuyến cáo.

Liên quan đến đảm bảo an toàn người bệnh trong triển khai kỹ thuật hút mỡ, đầu năm 2025, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành "Quy trình chăm sóc toàn diện người bệnh thực hiện phẫu thuật hút mỡ tạo hình bụng". Đây là một quy trình kỹ thuật chi tiết đã được các chuyên gia thuộc các chuyên khoa khác nhau (bao gồm: ngoại khoa, gây mê hồi sức, phẫu thuật thẩm mỹ, nội khoa, điều dưỡng…) phối hợp xây dựng theo từng giai đoạn mà người bệnh phải trải qua khi được chỉ định và phẫu thuật hút mỡ.

Ở mỗi bước đều chỉ rõ những việc cần phải làm, do ai làm, cách làm như thế nào, dự báo những tình huống có thể xảy ra, cách giải quyết. Sở Y tế yêu cầu tất cả cơ sở khám, chữa bệnh được phê duyệt danh mục kỹ thuật hút mỡ bụng phải tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện nghiêm quy trình này.