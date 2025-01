Lãi lớn, Chứng khoán Vietcap dự chi gần 180 tỷ tạm ứng cổ tức đợt 2/2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã VCI-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2024.

Theo đó, ngày 7/2/2025 tới, VCI sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền với tỷ lệ 2,5% (1 cổ phiếu) được nhận 250 đồng và ngày thanh toán dự kiến 17/2/2025.

Như vậy, với 718.099.480 cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Chứng khoán Vietcap sẽ chi 179,5 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này.

Trước đó vào tháng 12/2024, VCI đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên mức gần 7.181 tỷ đồng thông qua chào bán hơn 143,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ và gần 132,6 triệu cổ phiếu thưởng.

Theo báo cáo của VCI, công ty đã phân phối là 143,63 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán. Trong đó, nhà đầu tư trong nước mua 69,56 cổ phiếu và nhà đầu tư nước ngoài mua 74,07 cổ phiếu.

Mới đây, VCI đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2024 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh.

Cụ thể: doanh thu hoạt động của VCI trong quý 4/2024 đạt gần 999 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước - trong đó, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng nhẹ lên mức 443 tỷ đồng; Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL tăng lên 430 tỷ; Doanh thu môi giới tăng 37 tỷ lên mức 184 tỷ đồng; Lãi từ cho vay và phải thu tăng 64 tỷ lên mức 252 tỷ đồng.

Trong kỳ, VCI ghi nhận chi phí hoạt động tăng 24% từ hơn 419 tỷ lên 520 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 14% từ 191 tỷ lên 218 tỷ đồng. Kết quả, VCI báo lãi sau thuế đạt 218 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ (122,95 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận tăng là do trong quý 4/2024 công ty đã thực hiện hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư nên doanh thu bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) của hoạt động tự doanh chứng khoán tăng 12% tương ứng tăng 46 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ tăng mạnh. Doanh thu cho vay giao dịch ký quỹ đạt 252 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước vì vậy lợi nhuận tăng 78% so với cùng kỳ.





Cả năm 2024, doanh thu hoạt động của Vietcap đạt 3.696 tỷ đồng - tăng 50% so với năm 2023 (2.472 tỷ đồng) và lãi sau thuế ở mức 911 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ (492 tỷ đồng) và vượt 56% so với kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Vietcap tăng hơn 9.000 tỷ, đạt 26.592 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 1.307 tỷ xuống còn 796,7 tỷ đồng; Dư nợ cho vay margin của Vietcap là 11.105,5 tỷ đồng, tăng gần 3.500 tỷ so với hồi đầu năm (7.612 tỷ).