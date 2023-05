Lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm nhẹ, Ngân hàng Nhà nước liên tục hút ròng

Ngày 9/5, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tăng 0,01 – 0,04 % ở hầu hết các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống ngoại trừ giảm 0,02 % ở kỳ hạn qua đêm so với phiên đầu tuần.

Cụ thể: qua đêm 5,02%; 1 tuần 5,15%; 2 tuần 5,18% và 1 tháng 5,38%. Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD tăng 0,01 – 0,03 % ở các kỳ hạn ngắn trong khi đi ngang ở kỳ hạn 1 tháng. Giao dịch đối với qua đêm 4,84%; 1 tuần 4,93%; 2 tuần 5,01%, 1 tháng 5,17%. Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp giảm ở tất cả các kỳ hạn, cụ thể: 3 năm 2,5%; 5 năm 2,55%; 7 năm 2,75%; 10 năm 3,04%; 15 năm 3,12%.

Theo nhóm nghiên cứu MSB, trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước chào thầu ở kênh cầm cố ở hai kỳ hạn 7 ngày và 28 ngày, khối lượng 10.000 tỷ đồng/ kỳ hạn và lãi suất 5% trong phiên 9/5. Có 2.670,51 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày; 516,82 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 28 ngày; có 19.124,65 tỷ đồng đáo hạn.

Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, không có khối lượng đáo hạn. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 15.937,32 tỷ đồng từ thị trường trong phiên 9/5, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 44.624,94 tỷ đồng, khối lượng tín phiếu lưu hành giữ ở mức 110.699,8 tỷ đồng.

Động thái hút ròng được nhà điều hành duy trì liên tiếp 3 phiên gần đây. Cụ thể, ngày 8/5, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu ở hai kỳ hạn 7 ngày và 28 ngày, với khối lượng 10.000 tỷ đồng/kỳ hạn và lãi suất 5,0%. Có 1.855,03 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 07 ngày; 315,61 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 28 ngày; có 5.157,89 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, không có khối lượng đáo hạn. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 2.987,25 tỷ đồng từ thị trường trong ngày 8/5, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 60.562,26 tỷ đồng, khối lượng tín phiếu lưu hành giữ ở mức 110.699,8 tỷ đồng.

Trước đó, phiên 5/5, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu ở hai kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày, đều với khối lượng 10.000 tỷ đồng kỳ hạn và lãi suất 5%. Có 1.254,9 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 14 ngày, không có khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 28 ngày; có 4.061,14 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, không có khối lượng đáo hạn.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 2.806,24 tỷ đồng từ thị trường, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 63.549,51 tỷ đồng, khối lượng tín phiếu lưu hành giữ ở mức 110.699,8 tỷ đồng.

Trên thị trường ngoại tệ, phiên 9/5, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.621 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên đầu tuần. Tỷ giá bán giao ngay được niêm yết ở mức 24.752 VND/USD; thấp hơn 50 đồng so với trần tỷ giá. Tỷ giá mua giao ngay được giữ nguyên niêm yết ở mức 23.450 VND/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên với mức 23.467 VND/USD, tăng 18 đồng so với phiên 8/5. Tỷ giá trên thị trường tự do giảm 10 đồng ở chiều mua vào và 30 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 23.320 VND/USD và 23.420 VND/USD.