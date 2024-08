Lãi tăng 9 lần, Bibica sắp chi hơn 28 tỷ cổ tức năm 2023

Công ty Cổ phần BIBICA (mã BBC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023

Theo đó, BBC vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Ngày thực hiện chi trả là ngày ngày 10/10.

Với hơn 18,7 triệu cổ phiếu đang niêm yết, ước tính Bibica sẽ dành 28,1 tỷ đồng cho đợt chi trả này. Được biết Tập đoàn PAN, cổ đông lớn duy nhất nắm giữ hơn 18,4 triệu cổ phiếu BBC, tương ứng tỷ lệ 98,3% vốn điều lệ, sắp được nhận 27,6 tỷ đồng.

Mới đây, HOSE đã có công văn thông báo nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt giao dịch với bên có liên quan đối với Công ty Cổ phần BIBICA. Cụ thể: ngày 26/8/2024, HOSE nhận được Công văn số 149/2024/BBC-CBTT ngày 26/8/2024 của BBC công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 62/2024/NQ-HĐQT ngày 10/4/2024 về việc Bảo lãnh khoản vay của Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (bên liên quan của Công ty cổ phần Bibica theo Phụ lục Danh sách Người có liên quan của Công ty đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024).

Căn cứ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải công bổ thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:... i) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty đại chúng ”, Công ty đã chậm CBTT Nghị quyết nêu trên theo quy định.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/8, giá cổ phiếu này tăng 2,59% lên 51.500 đồng/cổ phiếu, giảm 6% so với vùng giá cao nhất từ đầu năm đến nay được ghi nhận trong phiên 14/3 (54.900 đồng).

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2024, BBC ghi nhận đạt gần 260 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ (210 tỷ) và lợi nhuận trước thuế đạt 11,1 tỷ đồng, tăng 8,5 lần so với cùng kỳ (1,3 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 8,6 tỷ đồng, tăng 64 lần cùng kỳ năm 2023 (135 triệu đồng)

Theo giải trình từ ban lãnh đạo, doanh thu tăng cùng với hoạt động kinh doanh của Công ty đã phục hồi là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận gấp nhiều lần so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa năm, Bibica đạt doanh thu thuần đạt 619 tỷ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ (446,8 tỷ); Lãi trước thuế đạt gần 28,6 tỷ đồng, tăng 7 lần so với cùng kỳ (7 tỷ) và lãi sau thuế 26 tỷ đồng, tăng 9 lần so với cùng kỳ (2,86 tỷ đồng).

Năm nay, Bibica đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 1.750 tỷ đồng và 110,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 262 tỷ đồng và 4 tỷ đồng so với thực hiện vào năm ngoái. Như vậy, công ty đã hoàn thành 35,4% kế hoạch doanh thu và 25,9% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối tháng 6, công ty có tổng tài sản 1.980 tỷ đồng, giảm 348 tỷ đồng so với đầu kỳ (2.328 tỷ); Nợ phải trả hơn 551 tỷ đồng, phần lớn trong số đó là khoản nợ ngắn hạn chiếm hơn 537 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ từ 1.412 tỷ lên 1.429 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 241 tỷ lên hơn 257,6 tỷ đồng.