Lâm Đồng công bố quy hoạch khu du lịch Quốc gia Suối Vàng

Ngày15/11 tại huyện Lạc Dương, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch được duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Quốc gia Đan Kia – Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

Khu du lịch Đan Kia – Suối Vàng thuộc huyện Lạc Dương và TP Đà Lạt, là một trong 5 địa điểm tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh. Khu du lịch Đankia – Suối Vàng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch với tổng diện tích 3.998,18 ha, bao gồm một phần diện tích thuộc thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương) và mộ phần diện tích thuộc phường 7 (thành phố Đà Lạt), tỉnh Lâm Đồng.

Mục tiêu đồ án là cụ thể hóa các đồ án: điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Đan Kia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 1771/ QĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Khu du lịch sẽ trở thành điểm đến quan trọng hàng đầu của khu vực Tây Nguyên nói chung và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nói riêng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, môi trường đầu tư hấp dẫn thu hút được các dự án đầu tư phát triển du lịch, đáp ứng các tiêu chí là Khu du lịch Quốc gia.

Phấn đấu Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng trở thành điểm đến mang tầm cỡ quốc tế với các sản phẩm du lịch chủ đạo gồm: nghỉ dưỡng; sinh thái; du lịch golf, thể thao, vui chơi giải trí công nghệ cao và phát triển các sản phẩm văn hóa du lịch phụ trợ,. . . Phát huy các giá trị văn hóa bản địa đặc trưng; khai thác các đặc thù về điều kiện khí hậu, cảnh quan, hệ sinh thái nông nghiệp... để phân bố tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong 9 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt trên hơn 5,8 triệu lượt khách tham quan, tăng hơn 188% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 70.000 lượt, tăng 366,7% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 46,7% kế hoạch năm 2022; khách qua lưu trú 3.630.000 lượt, tăng 109,8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 72,6% kế hoạch năm 2022.

Theo đánh giá, thời gian qua, các đơn vị kinh doanh du lịch đã tích cực đầu tư, tôn tạo, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ và tăng cường tuyển dụng, đạo tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tốt an ninh trật tự cho du khách.