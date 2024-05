Lạm phát gần 300%, Argentina phát hành tờ tiền mệnh giá “siêu to”

Ngân hàng Trung ương Argentina mới đây đã đưa đồng tiền mệnh giá 10.000 peso đầu tiên của nước này vào lưu thông - một động thái đã được chờ đợi từ lâu nhằm giảm bớt số lượng tờ tiền mặt mà người dân nước này phải sử dụng trong đời sống hàng ngày do đồng tiền mất giá nghiêm trọng vì siêu lạm phát.

Tờ tiền mệnh giá “siêu to” vừa được phát hành của Argentina có giá trị tương đương 11 USD tính theo tỷ giá chính thức của nước này. Mệnh giá của tờ tiền mới lớn gấp 5 lần so với đồng có mệnh giá lớn nhất trước đó của Argentina là đồng 2.000 peso. Về phần mình, tờ 2.000 peso mới được đưa vào lưu hành trong năm ngoái và hiện còn tương đối hiếm trong lưu thông.

Tờ tiền phổ biến nhất hiện nay ở Argentina là tờ có mệnh giá 1.000 peso, bằng 1/10 so với tờ vừa được phát hành.

Thanh toán bằng tiền mặt vẫn còn khá phổ biến ở Argentina, nơi các nhà bán lẻ thích giao dịch kiểu “tiền trao, cháo múc” trong bối cảnh bất ổn kinh tế đã trở thành kinh niên, và nhiều cơ sở kinh doanh khác giao dịch không có chứng từ. Nhiều người dân buộc phải mang theo những bịch tiền lớn để thực hiện những giao dịch thanh toán không hề lớn. Trong trường hợp có giao dịch lớn một chút, họ phải cõng theo cả một ba lô tiền.

Trong một tuyên bố vào hôm thứ Ba tuần này, Ngân hàng Trung ương Argentina cho biết tờ tiền mới sẽ “tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch” và “giúp cho hệ thống logistics và tài chính trở nên hiệu quả hơn, bớt tốn kém hơn”.

Đồng peso của Argentina đã “bốc hơi” 95% giá trị trong 5 năm qua khi cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước này ngày càng nghiêm trọng. Tháng 3 năm nay, tốc độ lạm phát ở quốc gia Nam Mỹ này là 287% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng thống Argentina Javier Milei - một nhà kinh tế theo chủ nghĩa tự do mới nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái - cho rằng chìa khóa để kiềm chế lạm phát và ổn định đồng peso là chấm dứt sự phụ thuộc vào việc in tiền để chi tiêu vốn là cách làm của các chính phủ tiền nhiệm. Ông đã áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng sâu rộng, ngăn chặn nhu cầu in tiền để bù đắp cho thâm hụt tài chính.

Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Argentina vẫn phải dựa vào việc in tiền để trả lãi cho một lượng lớn nợ ngắn hạn đã bán cho các chủ nợ trong nước.

Kể từ khi ông Milei lên cầm quyền, Ngân hàng Trung ương Argentina đã giảm lãi suất 5 lần, từ 133% vào tháng 12 năm ngoái xuống còn 50% - thấp hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát, nhằm khiến các ngân hàng thương mại không còn muốn nắm giữ các trái phiếu ngắn hạn đó và thấy cần phải làm sạch bảng cân đối kế toán.

Tốc độ lạm phát hàng tháng ở Argentina đã lập đỉnh ở mức 26% vào tháng 12 và giảm còn 11% vào tháng 3. Ông Milei dự báo mức lạm phát của tháng 4, dự kiến công bố vào tuần tới, có thể chỉ ở mức 2 con số.

Tờ 10.000 peso mới sẽ được in tại Trung Quốc bởi Tổng công ty In tiền - một đơn vị quốc doanh của nước này. Chính phủ Argentina đã phải thuê in tiền ở Trung Quốc, Brazil và Tây Ban Nha vì nhu cầu tiền mặt quá lớn khiến nhà máy in tiền trong nước không thể đáp ứng đủ.

Chẳng hạn, số tờ tiền 1.000 peso trong lưu thông ở nước này đã tăng gấp đôi trong khoảng 1 năm qua lên hơn 6 tỷ tờ - theo dữ liệu của tờ báo La Nacion.

Ngân hàng Trung ương Argentina cho biết trước cuối năm nay sẽ phát hành thêm tờ tiền mệnh giá 20.000 peso.