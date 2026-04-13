Thứ Hai, 13/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Vụ Bankland: Chào bán đồng tiền “ảo” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư

Đỗ Mến

13/04/2026, 10:55

Các bị can thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử, tự tạo mã cổ phiếu nội bộ rồi chào bán cho các nhà đầu tư giao dịch với nhau; sử dụng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của Công ty Bankland.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Vũ Đức Tĩnh và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nhà đầu tư xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland (viết tắt là Công ty Bankland).

Số lượng nhà đầu tư được xác định là bị hại lên đến 5.368 người với số tiền bị chiếm đoạt là 497 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng đã làm rõ cách thức dụ dỗ nhà đầu tư của các bị can thông qua việc “vẽ” dự án ma, chào bán cổ phiếu “ảo”, tặng tiền, tặng vàng, đất, ô tô, chuyến du lịch…

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, bị can Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty Bankland, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại công nghệ Cawiho (Công ty Cawiho), Công ty Cổ phần Tập đoàn GBF (Công ty GBF).

Tại các công ty này, bị can Vũ Đức Tĩnh giữ vai trò là cố vấn cấp cao, hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận.

Bị can Quản Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Như giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Bankland. Thực tế, công ty không hoạt động kinh doanh để tạo ra lợi nhuận. Các bị can huy động vốn của nhà đầu tư với lãi suất trả theo ngày từ 3-5,1%/tháng (lên đến 43,2%/năm), đồng thời liên tục ra các thông báo về chương trình ưu đãi, khuyến mại, kích cầu…

Bên cạnh đó, mặc dù công ty mới hoạt động được hơn 1 năm, chưa kê khai thuế song ngày 1/6/2022, bị can Quản Văn Dương ký thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexxchange, phát hành mã cổ phiếu là BLI với 10.000 tỷ cổ phiếu.

Các bị can tự định giá khởi điểm là 0,0001 USD/cổ phiếu; tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100USD đến 10 triệu USD, cho các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu BLI giao dịch mua bán cổ phiếu với nhau và sử dụng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của công ty.

Cùng với đó, Công ty Bankland liên tục ra các chương trình khuyến mại kích cầu nhằm thu hút các nhà đầu tư nộp tiền để mua các gói cổ phiếu với các phần thưởng, quà tặng gồm: tặng tiền, tặng vàng, tặng đất, tặng ô tô, xe máy SH, điện thoại Iphone, chuyến du lịch.

Quá trình điều tra, các nhà đầu tư cho biết thông qua bạn bè giới thiệu và qua mạng xã hội, họ biết Công ty Bankland là đơn vị kinh doanh bất động sản trên nền tảng blockchan (trực tuyến online), xây dựng thiết kế nội thất, spa, du lịch... mục tiêu lâu dài và sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán…

Họ đến các buổi hội thảo thì được các nhân viên công ty giới thiệu các gói đầu tư lãi suất cao. Nhận thấy lợi nhuận hấp dẫn nên họ đã ký hợp đồng và nộp tiền đầu tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chỉ được trả lợi nhuận một vài tháng đầu cho đến hết tháng 6/2022.

Tương tự, tại Công ty Cawiho, bị can Vũ Đức Tĩnh bàn bạc, thống nhất với bị can Tạ Văn Cương – Chủ tịch HĐQT Công ty Cawiho tự phát hành ra cổ phiếu nội bộ mã là CWE với số lượng cổ phiếu phát hành là 3.000.000.000.000, tự định giá khởi điểm là 0,0003USD/cổ phiếu (quy đổi 1USD = 24.000 VNĐ) rồi chào bán cho các nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư cho biết họ được công ty giới thiệu hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản, công nghệ,.... nên có các chương trình hợp tác đầu tư có kỳ hạn, không kỳ hạn, cổ đông chiến lược, cổ phiếu nội bộ điện tử, liên kết các ngân hàng để kinh doanh ngoại hối, bất động sản... Khi tham gia đầu tư vào công ty, nhà đầu tư sẽ được hưởng mức lãi suất cao và hứa hẹn sẽ được rút 100% số tiền đã đầu tư.

Viện kiểm sát xác định về bản chất đây là đồng tiền ảo do Công ty Bankland, Công ty Cawiho tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường.

Hoạt động chào bán cổ phiếu này đã vi phạm quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 15, Luật Chứng khoán năm 2019, quy định về điều kiện chào bán cổ phiếu phải có “Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán” và không thực hiện đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định tại Điều 16, Điều 18 Luật Chứng khoán năm 2019, Điều 125 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Vụ Bankland lừa đảo: 5.368 nhà đầu tư "dính bẫy", bị chiếm đoạt 497 tỷ đồng

09:53, 12/04/2026

Vụ Bankland lừa đảo: 5.368 nhà đầu tư

Cảnh báo tiền ảo 'GDPX' mạo danh Bộ Nông nghiệp và môi trường

17:37, 09/04/2026

Cảnh báo tiền ảo 'GDPX' mạo danh Bộ Nông nghiệp và môi trường

Ma lực khó cưỡng của “cặp đôi” tiền ảo và đa cấp

13:34, 04/04/2026

Ma lực khó cưỡng của “cặp đôi” tiền ảo và đa cấp

Từ khóa:

Công ty Bankland dự án ma lừa đảo tài sản tiền ảo

Đọc thêm

Quy định đóng bảo hiểm với người ký nhiều hợp đồng lao động

Quy định đóng bảo hiểm với người ký nhiều hợp đồng lao động

Pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành quy định, người lao động ký nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty, thì đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên...

Lý do khiến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp hơn thu nhập thực tế

Lý do khiến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp hơn thu nhập thực tế

Thu nhập thực tế của người lao động không thấp, nhưng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thấp hơn, dẫn đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp dù được tính bằng 60% vẫn thấp hơn so với thu nhập thực tế mà người lao động nhận được, theo đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ)...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026 phát hành ngày 13/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Vụ Bankland lừa đảo: 5.368 nhà đầu tư

Vụ Bankland lừa đảo: 5.368 nhà đầu tư "dính bẫy", bị chiếm đoạt 497 tỷ đồng

Bị can Vũ Đức Tĩnh bị cáo buộc chỉ đạo lập 3 pháp nhân để huy động vốn theo mô hình đa cấp, sử dụng tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người trước. Hơn 5.368 nhà đầu tư đã rót vốn vào các công ty này, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 497 tỷ đồng...

Đề nghị truy tố 19 bị can trong vụ án sản xuất hàng giả, rửa tiền

Đề nghị truy tố 19 bị can trong vụ án sản xuất hàng giả, rửa tiền

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech)...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khi các siêu hub lung lay: Việt Nam trong bài toán “safe haven” của hàng không khu vực

Đầu tư

2

"Ngừng tuyển con người"? Thung lũng Silicon đối mặt nỗi lo AI xóa sổ việc làm

Kinh tế số

3

Chiến tranh ở Vùng Vịnh phủ bóng chuỗi sự kiện thường niên của WB và IMF

Thế giới

4

Khai thác tài nguyên bãi sông trong nền kinh tế sáng tạo

Du lịch

5

Tình trạng giao thông ở eo biển Hormuz trước khi Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy