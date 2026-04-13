Vụ Bankland: Chào bán đồng tiền “ảo” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư

Các bị can thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử, tự tạo mã cổ phiếu nội bộ rồi chào bán cho các nhà đầu tư giao dịch với nhau; sử dụng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của Công ty Bankland.

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Vũ Đức Tĩnh và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nhà đầu tư xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland (viết tắt là Công ty Bankland).

Số lượng nhà đầu tư được xác định là bị hại lên đến 5.368 người với số tiền bị chiếm đoạt là 497 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng đã làm rõ cách thức dụ dỗ nhà đầu tư của các bị can thông qua việc “vẽ” dự án ma, chào bán cổ phiếu “ảo”, tặng tiền, tặng vàng, đất, ô tô, chuyến du lịch…

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, bị can Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty Bankland, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại công nghệ Cawiho (Công ty Cawiho), Công ty Cổ phần Tập đoàn GBF (Công ty GBF).

Tại các công ty này, bị can Vũ Đức Tĩnh giữ vai trò là cố vấn cấp cao, hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận.

Bị can Quản Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Như giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Bankland. Thực tế, công ty không hoạt động kinh doanh để tạo ra lợi nhuận. Các bị can huy động vốn của nhà đầu tư với lãi suất trả theo ngày từ 3-5,1%/tháng (lên đến 43,2%/năm), đồng thời liên tục ra các thông báo về chương trình ưu đãi, khuyến mại, kích cầu…

Bên cạnh đó, mặc dù công ty mới hoạt động được hơn 1 năm, chưa kê khai thuế song ngày 1/6/2022, bị can Quản Văn Dương ký thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexxchange, phát hành mã cổ phiếu là BLI với 10.000 tỷ cổ phiếu.

Các bị can tự định giá khởi điểm là 0,0001 USD/cổ phiếu; tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100USD đến 10 triệu USD, cho các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu BLI giao dịch mua bán cổ phiếu với nhau và sử dụng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của công ty.

Cùng với đó, Công ty Bankland liên tục ra các chương trình khuyến mại kích cầu nhằm thu hút các nhà đầu tư nộp tiền để mua các gói cổ phiếu với các phần thưởng, quà tặng gồm: tặng tiền, tặng vàng, tặng đất, tặng ô tô, xe máy SH, điện thoại Iphone, chuyến du lịch.

Quá trình điều tra, các nhà đầu tư cho biết thông qua bạn bè giới thiệu và qua mạng xã hội, họ biết Công ty Bankland là đơn vị kinh doanh bất động sản trên nền tảng blockchan (trực tuyến online), xây dựng thiết kế nội thất, spa, du lịch... mục tiêu lâu dài và sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán…

Họ đến các buổi hội thảo thì được các nhân viên công ty giới thiệu các gói đầu tư lãi suất cao. Nhận thấy lợi nhuận hấp dẫn nên họ đã ký hợp đồng và nộp tiền đầu tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chỉ được trả lợi nhuận một vài tháng đầu cho đến hết tháng 6/2022.

Tương tự, tại Công ty Cawiho, bị can Vũ Đức Tĩnh bàn bạc, thống nhất với bị can Tạ Văn Cương – Chủ tịch HĐQT Công ty Cawiho tự phát hành ra cổ phiếu nội bộ mã là CWE với số lượng cổ phiếu phát hành là 3.000.000.000.000, tự định giá khởi điểm là 0,0003USD/cổ phiếu (quy đổi 1USD = 24.000 VNĐ) rồi chào bán cho các nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư cho biết họ được công ty giới thiệu hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản, công nghệ,.... nên có các chương trình hợp tác đầu tư có kỳ hạn, không kỳ hạn, cổ đông chiến lược, cổ phiếu nội bộ điện tử, liên kết các ngân hàng để kinh doanh ngoại hối, bất động sản... Khi tham gia đầu tư vào công ty, nhà đầu tư sẽ được hưởng mức lãi suất cao và hứa hẹn sẽ được rút 100% số tiền đã đầu tư.

Viện kiểm sát xác định về bản chất đây là đồng tiền ảo do Công ty Bankland, Công ty Cawiho tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường.

Hoạt động chào bán cổ phiếu này đã vi phạm quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 15, Luật Chứng khoán năm 2019, quy định về điều kiện chào bán cổ phiếu phải có “Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán” và không thực hiện đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định tại Điều 16, Điều 18 Luật Chứng khoán năm 2019, Điều 125 Luật Doanh nghiệp năm 2020.