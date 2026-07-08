Lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức lễ hội Carnival lấy cảm hứng từ rạp xiếc Mỹ thập niên 80

Trong hai ngày 11 - 12/7/2026, khu đô thị Nam Long II Central Lake sẽ trở thành tâm điểm giải trí của Cần Thơ với The Wonder Carnival - lễ hội âm nhạc, nghệ thuật và trải nghiệm ngoài trời lấy cảm hứng từ không gian carnival cùng rạp xiếc Mỹ thập niên 80.

Đây được xem là lần đầu tiên một sự kiện theo mô hình carnival quy mô lớn được tổ chức tại thành phố, mang đến thêm lựa chọn vui chơi mùa hè cho người dân và du khách.

CA SĨ TĂNG PHÚC GÓP MẶT TRONG ĐÊM HỘI BÊN HỒ

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Tăng Phúc, hứa hẹn khuấy động không khí lễ hội trong khung giờ cao điểm từ 19h30 đến 20h ngày diễn ra sự kiện.

Theo ban tổ chức, nam ca sĩ sẽ biểu diễn trên sân khấu ngoài trời bên hồ trung tâm Nam Long II Central Lake với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Thế giới mất đi một người, Đừng chờ anh nữa... Phần trình diễn diễn ra vào thời điểm chương trình bước vào cao trào với sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng và các tiết mục nghệ thuật trên mặt nước.

Sân khấu ngoài trời tại Nam Long II Central Lake dự kiến bùng nổ với phần trình diễn của ca sĩ Tăng Phúc. Ảnh: Nam Long.

Bên cạnh chương trình biểu diễn của Tăng Phúc, khán giả còn có cơ hội thưởng thức nhiều hoạt động nghệ thuật như màn trình diễn "Hộp nhạc diệu kỳ" trên hồ, diễu hành Carnival, biểu diễn trống LED nước cùng màn pháo hoa tầm thấp. Thời khắc chuyển giao từ hoàng hôn sang đêm được kỳ vọng sẽ tạo nên điểm nhấn thị giác, mang đến trải nghiệm nghệ thuật ngoài trời đặc sắc cho người tham dự.

KHÔNG GIAN LỄ HỘI ĐA TRẢI NGHIỆM

Lấy cảm hứng từ các lễ hội đường phố phương Tây và rạp xiếc Mỹ thập niên 80, khu vực quảng trường và hồ cảnh quan tại Nam Long II Central Lake được thiết kế với ba gam màu chủ đạo đỏ, trắng và vàng ánh kim. Hệ thống ánh sáng, mô hình trang trí cùng các tiểu cảnh được đầu tư đồng bộ, tạo nên không gian lễ hội rực rỡ phục vụ tham quan và chụp ảnh.

The Wonder Carnival được lấy cảm hứng từ các lễ hội đường phố và rạp xiếc phương Tây. Ảnh: Nam Long.

Theo ban tổ chức, The Wonder Carnival được xây dựng theo mô hình lễ hội mở, kết hợp các hoạt động giải trí, thể thao, ẩm thực và nghệ thuật dành cho nhiều nhóm đối tượng.

Đối với trẻ em, khu trải nghiệm sáng tạo gồm các hoạt động tô tượng và vẽ tranh. Các gia đình có thể tham gia Game Zone với nhiều trò chơi tương tác như Bách Phát Bách Trúng, Săn Gậy Thần Tốc và Mê Cung Điện, tích điểm trên vòng tay để đổi quà tại máy Gashapon.

Ở khu vực Sport Zone, khách tham dự có thể trải nghiệm bộ môn pickleball đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Food & Chill Zone quy tụ nhiều món ăn đường phố cùng hơn 20 loại bánh dân gian miền Tây, tạo thêm điểm nhấn cho hành trình khám phá lễ hội.

Những chiếc xe Kombi đang được người dân Cần Thơ háo hức chờ đón. Ảnh: Nam Long.

Không khí của The Wonder Carnival đã được khởi động từ ngày 7 đến 12/7 thông qua chuỗi roadshow "Hành trình diệu kỳ".

Mỗi ngày, trong hai khung giờ 8h - 10h và 17h - 19h, đoàn xe Kombi mang sắc màu carnival cùng các nghệ sĩ hóa thân thành chú hề, biểu diễn xiếc đường phố và âm nhạc sôi động sẽ diễu hành trên nhiều tuyến đường tại Cần Thơ. Hoạt động nhằm lan tỏa không khí lễ hội trước khi sự kiện chính thức diễn ra, đồng thời tạo cơ hội để người dân tương tác, chụp ảnh và nhận các phần quà từ chương trình.

Với chuỗi hoạt động kéo dài trong hai ngày, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm thể thao, trò chơi tương tác và không gian ẩm thực, The Wonder Carnival được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn cuối tuần dành cho các gia đình tại Cần Thơ, đồng thời góp phần đa dạng hóa các sản phẩm vui chơi, giải trí của thành phố trong mùa hè năm nay.