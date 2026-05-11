Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Điện Biên năm 2026, địa phương đã chào đón hơn 750 đại biểu, doanh nhân và nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham dự. Sự kiện ghi nhận 22 nhà đầu tư ký biên bản hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng; đồng thời 11 nhà đầu tư được trao 12 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 48.320 tỷ đồng...
Ngày 11/5/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Hội
nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2026 với chủ đề: “Điện Biên: Điểm đến chiến
lược cho đầu tư”. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tham dự
hội nghị.
ĐIỆN BIÊN HÚT DÒNG VỐN LỚN VÀO DU LỊCH, NĂNG LƯỢNG
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết Điện Biên là tỉnh miền núi biên
giới phía Tây Bắc, giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và
chủ quyền biên giới quốc gia. Đây cũng là vùng đất gắn với Chiến thắng Điện
Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, tạo nên nguồn sức mạnh tinh thần
và khát vọng phát triển mạnh mẽ cho địa phương.
Theo ông Lê Văn Lương, Điện Biên sở hữu nhiều tiềm năng
phát triển du lịch, nông nghiệp, công nghiệp năng lượng, kinh tế cửa khẩu và logistics,
mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Tây Bắc và cả nước. Trong đó, tỉnh
xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn với ba trụ cột chính, gồm: Du lịch lịch
sử - tâm linh, du lịch bản sắc văn hóa dân tộc và du lịch nghỉ dưỡng.
Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã trình
bày tham luận, hiến kế cho tỉnh Điện Biên trong thúc đẩy thu hút đầu tư.
Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, cho hay Vingroup
đã bước đầu triển khai một số hoạt động đầu tư tại Điện Biên. Trong đó, dự án
Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện
Biên Phủ vừa được động thổ với quy mô 228 ha, tổng mức đầu tư khoảng 23.660 tỷ
đồng.
Tuy nhiên, lĩnh vực được Vingroup xác định có ý nghĩa trọng tâm tại Điện Biên là năng lượng tái tạo. VinEnergo đã đề xuất triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 với công suất 300 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 5.371 tỷ đồng trên diện tích hơn 509 ha tại phường Điện Biên Phủ và các xã Na Son, Mường Lạn, Pú Nhi. Dự án đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Khi đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn điện
sạch cho hệ thống điện quốc gia, giảm phụ thuộc vào năng lượng truyền thống, đồng
thời tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển hạ tầng tại
Điện Biên.
Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch thường trực Hội đồng quản
trị Sun Group, cho biết chuyến thăm Điện Biên của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày
31/1/2026 cùng lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa tỉnh và Sun Group là dấu mốc thể
hiện sự tin tưởng đối với định hướng phát triển du lịch của địa phương. Chỉ hơn
ba tháng sau, Sun Group đã khởi động Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa -
lịch sử Điện Biên Phủ.
"Trong bối
cảnh Việt Nam lần đầu đón hơn 21,2 triệu lượt khách quốc tế năm 2025, đặc biệt
khách châu Âu tăng mạnh, Điện Biên được đánh giá có nhiều cơ hội phát triển du
lịch lịch sử và di sản chiến tranh", ông Trường nhận định, đồng thời cho rằng du lịch là ngành có thể tạo việc làm nhanh,
thúc đẩy hạ tầng, ngân sách và nâng cao đời sống người dân. Những giá trị văn
hóa của đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú cùng chiến trường Điện Biên Phủ lịch sử là
lợi thế đặc biệt để phát triển sản phẩm du lịch khác biệt và đẳng cấp quốc tế.
Sun Group kiến nghị áp dụng cơ chế ưu đãi đặc thù cho các
dự án du lịch lớn như ưu đãi thuế, miễn tiền thuê đất, cải cách thủ tục đầu tư
theo cơ chế “một cửa”, tháo gỡ vướng mắc về đất rừng và đất quốc phòng. Tập
đoàn cũng đề xuất thúc đẩy đầu tư hạ tầng giao thông, mô hình đối tác công tư (PPP) trong du lịch
di sản và phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với du lịch xuyên biên giới qua cửa
khẩu Tây Trang và A Pa Chải.
THÚC ĐẨY CÔNG NGHỆ CAO TRONG NÔNG NGHIỆP
Chia sẻ về việc lựa chọn đầu tư vào Điện Biên, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT, cho biết không phải vì đây là nơi dễ phát triển, mà vì địa
phương này cần công nghệ nhất.
Theo ông Khoa, Điện Biên hiện có GRDP thấp nhất cả nước,
khoảng 16.263 tỷ đồng, với 70% diện tích canh tác là sườn dốc, khó cơ giới hóa,
chi phí lao động cao và hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. FPT đã thử nghiệm ứng dụng máy bay không người lái
(drone) trong nông nghiệp tại Điện Biên và ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
Drone có thể giảm thời gian phun thuốc từ 4 giờ xuống còn 10 phút/ha, tăng năng
suất gieo hạt, rải phân lên 40-64 ha/ngày và giảm khoảng 40% chi phí logistics
vận chuyển nông sản.
Theo mô phỏng của FPT trên diện tích hơn 51.000 ha với
các cây trồng chủ lực như lúa, cà phê, mắc ca và trà Shan tuyết, việc ứng dụng
drone có thể giúp giảm 15-20% chi phí canh tác, tiết kiệm khoảng 62 triệu m3 nước
mỗi năm và giảm 30% chi phí nhân công. Đồng thời, thu nhập người dân dự kiến
tăng từ 9-18 triệu đồng/ha/năm, đóng góp thêm khoảng 2.630 tỷ đồng cho GRDP của
tỉnh mỗi năm.
Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt
Nam, cho biết hiện diện tích mắc ca cả nước đạt trên 45.000 ha, cùng với số lượng cơ sở
chế biến ngày càng tăng, cho thấy tiềm năng lớn của ngành hàng này. Điện Biên
là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mắc ca nhờ địa hình
cao nguyên xen núi, khí hậu mát mẻ và quỹ đất lâm nghiệp còn lớn, phù hợp với
yêu cầu sinh thái của cây mắc ca.
"Nếu được đầu tư bài bản, quy hoạch vùng
trồng hợp lý, thu hút doanh nghiệp chế biến và xây dựng thương hiệu “Mắc ca Điện
Biên”, địa phương hoàn toàn có thể trở thành một trong những “thủ phủ mắc ca” của
Việt Nam" ông Minh nhận định.
Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, cho biết thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới, địa phương đang quyết tâm hiện thực hóa khát vọng đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển xanh, thông minh, bền vững và thuộc nhóm khá trong khu vực.
"Tỉnh xác định phát huy "tinh thần Điện Biên Phủ" trong thời bình như “mệnh lệnh phát triển” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm tỉnh vào tháng 7/2025", Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định, đồng thời cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp bằng việc đẩy mạnh cơ chế “luồng xanh”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, xử lý nghiêm tình trạng gây phiền hà cho nhà đầu tư. Tỉnh cũng ưu tiên ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, nông nghiệp thông minh, du lịch bản sắc, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược, đặc biệt là tuyến cao tốc Điện Biên - Sơn La - Hà Nội.
Từ mô hình "6 nhà" với sự góp mặt của các nhà sáng tạo nội dung số đến việc ứng dụng Starlink để xóa những vùng "lõm sóng", phiên đối thoại VPSF 2026 tại Điện Biên đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để biến những khó khăn đặc thù của vùng cao thành cơ hội bứt phá trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới…
