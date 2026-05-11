Hải Phòng: Khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng
Song Hoàng
11/05/2026, 12:58
Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vào vận hành mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xã Quyết Thắng vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính loại 2 với quy mô lớn...
Sáng 11/5, UBND xã Quyết Thắng, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khánh
thành công trình nâng cấp, cải tạo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.
Với tinh thần trách nhiệm cao, công trình đã hoàn thành đúng
thiết kế, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và rút ngắn tiến độ so với kế hoạch đề
ra, giúp tối ưu hóa công năng sử dụng trên nền cơ sở vật chất hiện trạng.
Việc đưa công trình vào vận hành mang ý nghĩa đặc biệt quan
trọng trong bối cảnh xã Quyết Thắng vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính loại
2 với quy mô lớn.
Theo lãnh đạo xã Quyết Thắng, hiện nay dù khối lượng công việc trên các lĩnh vực như đất đai, xây dựng,
giải phóng mặt bằng và an sinh xã hội tăng mạnh, địa phương vẫn giữ vững sự
đoàn kết, bộ máy vận hành thông suốt.
Đặc biệt, công tác cải cách hành chính tiếp tục khẳng định hiệu quả rõ nét, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo: từ ngày 01/7/2025 đến ngày 06/5/2026, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 19.405 hồ sơ, gần 100% hồ sơ được xử lý trước hạn; trong đó 97% là hồ sơ trực tuyến.
Kết quả này không chỉ cho thấy nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, mà còn góp phần giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận dịch vụ công.
Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ
Tiến Phụng biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân xã Quyết Thắng đã đạt được, đồng thời khẳng định việc đẩy mạnh cải cách
hành chính tại cơ sở là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin của nhân dân.
Phó
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh xã Quyết Thắng không chỉ cần đi đầu trong các thủ tục hành
chính mà phải hướng tới trở thành địa phương tiêu biểu về quản trị hiện đại,
xây dựng chính quyền thân thiện và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Bên cạnh các công trình phục vụ hành chính, trong dịp này, Hải Phòng sẽ khởi công Dự án xây dựng Tượng đài chiến thắng Cát Bi tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; khởi công 2 dự án tuyến đường kết nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 qua khu vực Vĩnh Bảo và Kiến An.
Đáng chú ý, Thành phố cũng tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, với hạng mục xây dựng cầu Văn Úc 2 tại xã Kiến Hải. Đây được xem là dự án hạ tầng chiến lược, góp phần mở rộng kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực duyên hải Bắc Bộ.
Ở lĩnh vực phát triển đô thị và an sinh xã hội, Thành phố sẽ khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư mới Cẩm Điền - Lương Điền tại xã Mao Điền, hướng tới đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp.
Trong lĩnh vực công nghiệp, hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn cũng sẽ đồng loạt được triển khai gồm: Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu tại xã Gia Phúc; Dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thủy Nguyên giai đoạn 1 tại các phường Bạch Đằng, Nam Triệu và Hòa Bình; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bình Giang tại xã Nguyễn Lương Bằng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An.
Bên cạnh đó là Dự án xây dựng, kinh doanh, vận hành và quản lý hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên tại phường Lê Ích Mộc. Các dự án này được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển công nghiệp, thu hút dòng vốn đầu tư mới và mở rộng không gian kinh tế cho Thành phố Cảng.
Không chỉ có các dự án khởi công mới, dịp này Hải Phòng và các địa phương liên quan cũng tổ chức khánh thành nhiều công trình quan trọng như Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 tại xã Nguyễn Lương Bằng; Dự án xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương tại xã Nam Sách và xã Thái Tân; công trình Đường dây và Trạm biến áp 110kV Tứ Minh (Đại An 2) tại Khu công nghiệp Đại An mở rộng, xã Mao Điền.
