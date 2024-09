Lãnh đạo Cục Quản lý công sản lý giải nguyên nhân đề xuất giảm tiền thuê đất gấp đôi mức ban đầu

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), cho biết Bộ Tài chính hiện đang xin ý kiến công khai về dự thảo Nghị định quy định giảm tiền thuê đất năm 2024.

Dự thảo đưa ra hai phương án giảm tiền thuê đất, đó là: (i) giảm 15%; hoặc (ii) giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2024 đối với người thuê đất.

Lý giải nguyên nhân trước đây Bộ Tài chính đề xuất cả mức giảm 15%, ông Thịnh cho biết do đầu năm 2024, bối cảnh kinh tế - xã hội bớt khó khăn hơn so với những năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, do đó, Bộ Tài chính xin ý kiến về chủ trương giảm 15%, tương ứng mức giảm năm 2020, người thuê đất bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020.

"Vừa qua do ảnh hưởng lớn từ bão số 3 (Yagi), Bộ Tài chính đề xuất phương án nữa là tăng gấp đôi so với dự kiến ban đầu, tức là giảm 30% tương ứng mức giảm tiền thuê đất năm 2021-2023. Chúng tôi sẽ tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Chính phủ lựa chọn phương án phù hợp". Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính).

Đánh giá tác động của hai phương án, theo Bộ Tài chính, dự kiến số tiền thuê đất giảm theo dự thảo nghị định khoảng 2.000 tỷ đồng, với mức giảm tiền thuê đất năm 2024 dự kiến là 15%, tương đương 50% số tiền thuê đất dự kiến giảm của năm 2023.

Với phương án giảm 30%, số tiền thuê đất dự kiến giảm 4.000 tỷ đồng, tương đương số tiền thuê đất dự kiến giảm của năm 2023.

Số tiền này tương ứng với khoảng từ 0,13-0,26% tổng thu ngân sách nhà nước một năm và từ 4,5-9% số thu ngân sách nhà nước từ tiền thuê đất một năm.

Dù giảm tiền thuê đất ảnh hưởng đến thu ngân sách nhưng cơ quan này cho rằng khi các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sẽ giúp tăng thu ngân sách từ thuế, từ đó, bù đắp cho số giảm thu do giảm tiền thuê đất.

Được biết, số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm trung bình các năm 2021-2023 là 2021-2023 là 3.734 tỷ đồng/năm.

Qua đó, góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trong việc tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để có thể sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhiều vấn đề được dư luận quan tâm được trao đổi tại buổi họp báo thường kỳ quý 3/2024 do Bộ Tài chính tổ chức.

Để được giảm tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị người thuê đất nộp giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2024 của người thuê đất theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất.

Cùng với đó, người thuê đất phải nộp quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định, không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của nghị định này nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.