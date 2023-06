Lật tẩy nhóm tội phạm chuyên nghiệp ẩn danh Công ty Shopee lừa đảo

Mặc dù cơ quan công an đã phát đi nhiều cảnh báo về các hình thức lừa đảo thông qua việc tuyển dụng cộng tác viên trên mạng xã hội, song nhiều người vẫn bị sập bẫy lừa. Đằng sau những đơn hàng “ảo” là nhóm tội phạm hoạt động rất bài bản và chuyên nghiệp.

CẠM BẪY ĐẰNG SAU ĐƠN HÀNG “ẢO”

Đầu tháng 1/2022, chị Đỗ Thị T. (SN 1992, ở Hà Nội) lên mạng xã hội Facebook thì đọc được thông tin tuyển dụng làm thêm tại nhà. Công việc là quản lý đơn hàng trên ứng dụng Shopee Mall và nhận hoa hồng ngay khi tham gia.

Sau khi liên hệ với số điện thoại, chị T. được cấp mã cộng tác viên A286, được gửi bảng, lương, thưởng trong tháng, quý và yêu cầu cộng tác viên mới phải thực hiện 8 đơn/ngày thì được làm cộng tác viên chính thức.

Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, chị T. được yêu cầu thanh toán 4 đơn hàng có giá trị từ 1 triêu đồng đến 51,7 triệu đồng.

Với đơn hàng 51,7 triệu đồng, chị T. không đủ tiền để thanh toán, lúc này tài khoản tên Thành nói sẽ hỗ trợ thanh toán một phần giá trị đơn hàng, còn 33 triệu đồng, chị T. phải thanh toán.

Nhưng sau khi chị T. chuyển khoản 33 triệu đồng thì không được trả lại tiền. Không những vậy, một đối tượng nữ xuất hiện tự giới thiệu là kế toán công ty và thông báo chị T. nhờ người khác hỗ trợ đặt hàng là vi phạm quy tắc của công ty. Đối tượng này thông báo chị T. bị phạt, phải chuyển khoản lại 50% giá trị đơn hàng là 25,8 triệu đồng. Chị T. đành phải chuyển tiền thêm.

Mặc dù vậy, chị T. vẫn chưa nhận được tiền mà vẫn phải thực hiện tiếp các nhiệm vụ thanh toán đơn hàng với giá trị ngày càng lớn như xe máy Yamaha 73 triệu đồng, xe máy SH 103 triệu đồng…

Đến ngày 11/1/2022, chị T. nhận được thông báo là số tiền đầu tư lên tới hơn 580 triệu đồng nên phải nộp thêm 10% để xác minh. Chị T. lại tiếp tục chuyển tiền.

Khi số tiền lên tới hơn 630 triệu đồng thì chị T. bị cắt liên lạc với nhóm nhân viên này.

Tương tự, chị Trần Thị S. (SN 1996, ở Quảng Trị) trình báo mất hơn 135 triệu đồng khi đăng ký làm cộng tác viên đơn hàng cho Shopee… Một số nạn nhân khác cũng trình báo bị chiếm đoạt số tiền vài chục – vài trăm triệu đồng.

LẦN THEO DẤU VẾT, KHÁM PHÁ TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA

Quá trình điều tra, chị Trần Thị S. đã giao nộp 125 trang A4 là bản in ảnh chụp màn hình điện thoại thể hiện các nội dung tin nhắn giao nhiệm vụ chuyển tiền, thanh toán đơn hàng với các tài khoản zalo như Nguyễn Thiện, Quỳnh Như, Chung Hoàng.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã xác minh hàng loạt số tài khoản liên quan đến nguồn tiền chuyển đến của các nạn nhân. Những mắt xích trong vụ án cũng dần hé lộ gồm các đối tượng như Lê Văn Thành (SN 1996, ở Thái Bình); Vũ Văn Khôi (SN 1994), Đoàn Trần Lê Hoàng (SN 2000, cùng ở Tuyên Quang), Nguyễn Ánh Hào (SN 2001, ở Hà Nội), Phan Trí Đạt (SN 1996ở Bà Rịa- Vũng Tàu), Nông Văn Hưng (SN 2005, ở Đắc Nông).

Kết quả điều tra xác định, cuối năm 2021, Thành, Khôi, Hoàng, Hào, Đạt, Hưng và một số đối tượng khác lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm. Các đối tượng đọc được thông tin tuyển dụng việc làm nhẹ nhàng nhưng được hưởng lương cao tại Campuchia nên đăng ký.

Phía tuyển dụng đã tổ chức cho nhóm này xuất cảnh sang Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Sau khi đến nơi, họ được đưa đến khu nhà tầng chữ U cao 9 tầng gần khu vực chợ Barvet (Campuchia) và làm việc cho một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Đối với nhóm đối tượng người Trung Quốc có tên thường gọi là Lão Đại, A Trí, Đầu Khấc, Thiên Mã, Duyến Băng và các đối tượng chưa xác định rõ nhân thân, cơ quan điều tra đã tách vụ án để làm rõ, xử lý sau.

Việc của nhóm người Việt Nam là giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử Shopee đăng bài tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội. Sau khi nạn nhân đồng ý cộng tác thì các đối tượng yêu cầu họ thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng Shopee bằng cách chuyển khoản tới tài khoản mà nhóm người Trung Quốc cầm đầu chỉ định.

Tổ chức tội phạm này do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, các thành viên được tổ chức thành hai tổ ''tư vấn'' và ''giết khách'' để thực hiện hành vi lừa đảo.

Các thành viên được trả công 800 USD hoặc số tiền tương đương là 18,4 triệu đồng/tháng cùng với 3-5% tùy thuộc số tiền lừa được trong tháng. Các thành viên trong tổ có trách nhiệm hỗ trợ nhau, chuyển thông tin nạn nhân cho nhau, qua đó tạo nhiều lý do khác nhau để chiếm đoạt tiền.

Các đối tượng hứa hẹn với nạn nhân sau khi chuyển tiền sẽ được hoàn trả gốc cùng với 10-15% lợi nhuận.

Để nạn nhân tin tưởng, những phi vụ đầu tiên họ thường yêu cầu chuyển khoản đơn hàng có giá trị thấp. Khi có sự tin tưởng, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển khoản đơn hàng có giá trị lớn và viện nhiều lý do để không hoàn trả tiền như cam kết.

Tiếp đó, các đối tượng còn yêu cầu phải chuyển khoản thanh toán đơn hàng giá trị cao hơn mới trả lại tiền. Với hy vọng lấy lại tiền, nhiều nạn nhân đã phải cắn răng chuyển khoản tiếp dẫn đến số tiền bị lừa gia tăng.

Hiện nay, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã truy tố đối với nhóm của Thành về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, công an cũng ủy thác điều tra đến các cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre, Bình Phước, Tây Ninh, Vĩnh Long, Long An, Đồng Nai, Trà Vinh, TPHCM để xác minh các tài khoản ngân hàng.