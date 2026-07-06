Lavila Township: Một trong số ít khu đô thị đã vận hành tại Nam Sài Gòn

Khi quỹ đất township quy mô lớn ngày càng khan hiếm tại TP.HCM, Lavila Township nổi lên như một trong số ít quần thể 60ha đã hiện hữu tại Nam Sài Gòn.

Ảnh phối cảnh dự án.

Trong giai đoạn quỹ đất phát triển đô thị quy mô lớn ngày càng khan hiếm tại các đô thị trung tâm, các township quy mô 50–100ha đã hoàn thiện trở thành tài sản hiếm.

TOWNSHIP QUY MÔ LỚN – TÀI SẢN HIẾM TRONG CHU KỲ MỚI

Để phát triển một township quy mô 50–100ha, các nhà phát triển thường cần nhiều năm hoàn thiện quy hoạch, pháp lý, xây dựng các phân khu thấp tầng và hình thành cộng đồng cư dân. Đây là cấu trúc đô thị mà các dự án đơn lẻ không thể tái tạo – ngay cả khi có nguồn vốn dồi dào.

Ảnh phối cảnh dự án.

Tại TP.HCM, số lượng township quy mô 60ha trở lên đã hoàn thiện vận hành rất hạn chế. Khu vực Nam Sài Gòn – đặc biệt trên trục Nguyễn Hữu Thọ – là một trong số ít khu vực còn quỹ đất township đã được phát triển bài bản, với Lavila Township thuộc nhóm tiêu biểu.

LAVILA TOWNSHIP – NỀN TẢNG ĐÃ VẬN HÀNH

Lavila Township – do Kiến Á Group phát triển – là quần thể đô thị quy mô khoảng 60ha trên trục Nguyễn Hữu Thọ tại Nam Sài Gòn. Khu đô thị đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển các phân khu thấp tầng, hình thành cộng đồng cư dân và hệ tiện ích đã vận hành – nền tảng quan trọng để bước vào giai đoạn cao tầng trong chu kỳ phát triển mới.

Bên cạnh sự khác biệt cốt lõi nằm ở cấu trúc 'đã hiện hữu', lợi thế của Lavila Township còn được cộng hưởng bởi chuỗi hạ tầng tỷ đô đang định hình ở khu Nam. Ngay trên trục Nguyễn Hữu Thọ, hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (vốn đầu tư 830 tỷ đồng) cùng thời điểm, song hành với dự án cầu – đường Nguyễn Khoái (~3.700 tỷ đồng, khởi công 12/2025) và mở rộng Quốc lộ 50 (~1.500 tỷ đồng) hoàn thiện cuối 2025.

Ảnh phối cảnh dự án.

Ở tầm liên vùng, cao tốc Bến Lức – Long Thành (~31.000 tỷ đồng), cầu Phú Mỹ 2 (~23.186 tỷ đồng, dự kiến 2029), cầu Cần Giờ (~10.000 tỷ đồng) và cầu Thủ Thiêm 4 (~5.000–6.000 tỷ đồng) cùng tuyến metro số 4 quy hoạch – đang định vị trục Nguyễn Hữu Thọ như cửa ngõ kết nối Nam Sài Gòn với CBD chỉ trong khoảng 25 phút di chuyển.

BƯỚC NÂNG TẦM CÙNG ĐỐI TÁC PHÁP

Năm 2026, Lavila Township bước vào giai đoạn cao tầng với phân khu căn hộ đầu tiên mang tên Arcadia at Lavila – phát triển bởi liên doanh Groupe PierreVal (Pháp) và Kiến Á Group (Việt Nam). Đây là dấu chân đầu tiên của Groupe PierreVal tại Nam Sài Gòn, đồng thời là bước nâng tầm tiếp theo của Lavila Township.

Dấu ấn Pháp nguyên bản tại Arcadia at Lavila thấm vào nhiều lớp giá trị: từ ngôn ngữ kiến trúc thanh lịch với đường nét cân đối và tỉ lệ tinh tế đặc trưng của trường phái Pháp, đến tư duy quy hoạch không gian sống nhân văn – ưu tiên ánh sáng tự nhiên, mối đối thoại giữa kiến trúc và cảnh quan, cùng văn hoá sống cộng đồng kiểu châu Âu với các không gian sinh hoạt chung được đặt ở vị trí trung tâm.

GIÁ TRỊ BỀN VỮNG TRONG CHU KỲ BẤT ĐỘNG SẢN 2026-2030

Trong chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản Việt Nam, các quần thể township quy mô lớn đã hiện hữu được giới chuyên môn đánh giá là tài sản có giá trị bền vững. Đặc biệt khi cư dân và nhà đầu tư ngày càng đề cao chất lượng cộng đồng và hệ sinh thái sống – những yếu tố chỉ có thể được kiểm chứng qua thời gian vận hành thực tế.

Sự xuất hiện của Arcadia at Lavila càng củng cố vị thế của khu đô thị trong chu kỳ phát triển 2026–2030 của thị trường bất động sản khu Nam.

Về cơ cấu sản phẩm, Arcadia at Lavila được quy hoạch gồm 2 tháp với hơn 900 sản phẩm đa dạng – căn hộ, shophouse, officetel và khối đế thương mại – đáp ứng song song nhu cầu an cư và đầu tư khai thác dòng tiền. Dự án dự kiến ra mắt thị trường trong tháng 7/2026 và bàn giao quý 2/2029, với hệ chính sách thanh toán linh hoạt cho người mua: Phương án thanh toán nhanh chiết khấu 9%, thanh toán chuẩn chiết khấu 5%, hỗ trợ lãi suất cho 30% giá trị căn trong 24 tháng và cơ chế giãn nợ tối đa 50% trước khi nhận nhà. Đây là cấu trúc ưu đãi được thiết kế phù hợp với từng nhóm khách hàng – từ an cư đến đầu tư dài hạn – trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng ưu tiên sản phẩm có vị trí khan hiếm, hệ tiện ích đã vận hành và câu chuyện thương hiệu rõ ràng.

Về Groupe PierreVal:

Thành lập năm 1993, Groupe PierreVal là một trong Top 20 nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Pháp với hơn 50.000 sản phẩm đã phát triển. Hiện diện tại Việt Nam từ năm 2022, PierreVal theo đuổi triết lý "Creating Tomorrow with Purpose" – kiến tạo tương lai với mục đích rõ ràng, kết hợp tư duy quy hoạch châu Âu, chuẩn mực phát triển dài hạn và cam kết bền vững nhằm kiến tạo những cộng đồng sống chất lượng tại Việt Nam.

Về Kiến Á Group:

Thành lập năm 1994, Kiến Á Group là tập đoàn đa ngành với trọng tâm bất động sản, giáo dục và xây dựng – dịch vụ, theo đuổi triết lý phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm. Với năng lực phát triển toàn diện, Kiến Á Group kiến tạo những dự án và cộng đồng sống bền vững cho nhiều thế hệ.

Thông tin dự án Arcadia at Lavila:

Tọa lạc giữa không gian xanh của Lavila Township 60ha và đón đầu nhịp sống năng động của Nam Sài Gòn, Arcadia at Lavila kiến tạo triết lý sống 6A+ với sáu giá trị cốt lõi làm nền tảng cho một chuẩn sống toàn diện. Tại đây, mỗi ngày là hành trình nuôi dưỡng cảm xúc, khơi nguồn cảm hứng phát triển và tận hưởng những trải nghiệm sống ý nghĩa, cùng định hình phong cách sống "La Belle Vie" – cuộc sống rực rỡ được cảm nhận trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Vị trí: Lavila Township - Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn

Nhà phát triển: Liên doanh Groupe PierreVal (Pháp) và Kiến Á Group (Việt Nam)

Thành phần: 2 Tháp, hơn 900 sản phẩm bao gồm căn hộ, shophouse, officetel và khối đế thương mại.