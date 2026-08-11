Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Australia

Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Toàn quyền, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe. Cùng thời điểm, 21 loạt đại bác vang lên chào mừng.
Toàn quyền Australia Sam Mostyn mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Đội quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự và Đội quân nhạc Australia.
Sau đó, lãnh đạo hai nước giới thiệu thành phần đoàn tham dự lễ đón. Trong không khí trang nghiêm, Đội quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Australia.
Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn và tiến hành hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí; hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia.
Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973. Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Hiện Australia là một trong những đối tác song phương quan trọng của Việt Nam.
Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, hợp tác Việt Nam - Australia tiếp tục phát triển năng động, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Trong đó, kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ bảy của Việt Nam, trong khi Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là một đối tác thương mại năng động của Australia tại Đông Nam Á.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 8,1 tỷ USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu của Việt Nam sang Australia đạt 3,8 tỷ USD, tăng hơn 25%, cao hơn mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân của cả nước.
Australia cũng nằm trong nhóm 10 đối tác lớn của Việt Nam về thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
Bên cạnh kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác quốc phòng, an ninh giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu trên nền tảng tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo đang nổi lên như những động lực mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo thêm động lực đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, trên cơ sở tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.
Chuyến thăm đồng thời là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại được thông qua tại Đại hội XIV của Đảng, góp phần cụ thể hóa chủ trương đưa quan hệ với các đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững.
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