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Siết chặt quản lý thông tin pháp luật trên mạng xã hội

N Như Nguyệt

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội ủng hộ quy định nghiêm cấm việc dùng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán tài liệu giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung pháp luật, chính sách.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 9/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Phi Hùng (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng) nhận định dự thảo Luật đã thể hiện tư duy đổi mới quan trọng: chuyển từ chủ yếu cung cấp thông tin pháp luật sang kiến tạo môi trường để người dân, tổ chức chủ động tìm hiểu, tự giác tuân thủ pháp luật và từng bước hình thành văn hóa thượng tôn pháp luật.

Đại biểu đề xuất quy định rõ nguyên tắc cơ quan nào thực thi chính sách, pháp luật, cung cấp dịch vụ hành chính công thì phải có trách nhiệm phổ biến, giải thích và hướng dẫn pháp luật trực tiếp trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đồng thời, đại biểu kiến nghị bổ sung trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc định kỳ chủ trì khảo sát, đánh giá độc lập về mức độ tiếp cận pháp luật và sự hài lòng của người dân tại địa phương.

Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Phi Hùng phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Phi Hùng phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Đồng quan điểm về việc hướng tới tính thực chất, đại biểu Trần Nhật Minh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) nhấn mạnh người dân chủ yếu quan tâm đến các quy định thiết thân hàng ngày như đất đai, nhà ở, lao động, bảo hiểm, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính...

Do đó, đại biểu đề nghị thay đổi tiêu chí đánh giá hiệu quả, thay vì chỉ đánh giá dựa trên chỉ tiêu đầu vào như số cuộc tuyên truyền, số tài liệu phát hành, thì cần chuyển sang đánh giá kết quả đầu ra như mức độ hiểu biết, tỷ lệ tuân thủ và khả năng giải quyết nhu cầu pháp lý của người dân.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin trực tuyến, việc siết chặt quản lý thông tin pháp luật trên mạng xã hội được nhiều đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai) đề nghị bổ sung điều khoản riêng quy định trách nhiệm xã hội tương ứng của các nền tảng mạng xã hội, nhà mạng viễn thông và ứng dụng AI đang hoạt động tại Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Nguyễn Trung Kiên phát biểu. Ảnh: TTXVN
Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Nguyễn Trung Kiên phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đại biểu đề xuất có thể yêu cầu các nền tảng hiển thị cảnh báo pháp luật khi người dùng mở ứng dụng, tương tự như việc cảnh báo phòng, chống cháy nổ hay cuộc gọi lừa đảo. Đối với các nền tảng AI, đại biểu đề nghị khi cung cấp thông tin pháp luật bắt buộc phải dẫn nguồn chính thống, trường hợp chưa kiểm chứng thì phải cảnh báo rõ ràng.

Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh) ủng hộ quy định nghiêm cấm việc dùng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán tài liệu giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung pháp luật, chính sách.

Đại biểu nhấn mạnh cơ quan sử dụng AI phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin do hệ thống cung cấp, đồng thời AI phải có cơ chế kiểm chứng, giám sát, cảnh báo và đính chính thông tin.

Còn đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên) đề nghị bổ sung hành vi bị nghiêm cấm đối với việc cố ý cung cấp, trích dẫn, cắt xén hoặc sử dụng thông tin pháp luật không đầy đủ, tách rời bối cảnh nhằm làm sai lệch nội dung, ý nghĩa của quy định pháp luật để dẫn dắt dư luận, gây hiểu nhầm trong xã hội.

Một số ý kiến khác cũng tập trung vào việc hoàn thiện chính sách cho các đối tượng đặc thù như người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất và người lao động có mức lương tối thiểu vùng… Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về đề xuất bắt buộc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật.

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Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

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