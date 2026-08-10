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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Sydney, bắt đầu thăm Australia

T Theo TTXVN

Đúng 20h55 ngày 9/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Sydney Kingsford Smith, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Australia (từ ngày 9-12/8/2026) theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn.

Quan chức Australia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Sydney Kingsford Smith. Ảnh: TTXVN
Quan chức Australia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Sydney Kingsford Smith. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Australia có: Trung tá Không quân Andrew Burke, sĩ quan danh dự, đại diện của Toàn quyền Liên bang Australia; Đại tá Michael Miller, Tổng Đổng lý Văn phòng Thống đốc, Đại diện của Thống đốc bang New South Wales; Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Đổi mới, Bộ trưởng Bộ Khoa học Tim Ayres; Phó Thủ hiến bang New South Wales Prue Car; Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird; lãnh đạo Văn phòng Thủ tướng và Nội các…

Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh; cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia.

Việt Nam và Australia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 26/2/1973. Kể từ đó đến nay, hai nước đã xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ và bền bỉ với lợi ích đa dạng và ngày càng tăng. Hiện nay, Việt Nam được coi là một trong những đối tác song phương quan trọng nhất của Australia.

Hai nước duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và nhiều cơ chế hợp tác song phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến sân bay Sydney Kingsford Smith - Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến sân bay Sydney Kingsford Smith - Ảnh TTXVN

Kim ngạch thương mại hai chiều hiện ở mức hơn 14 tỷ USD. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành trụ cột tăng trưởng mới của quan hệ hai nước. Hơn 35.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Australia; cộng đồng hơn 350.000 người Việt cùng các mạng lưới trí thức, doanh nhân là cầu nối bền chặt giữa hai dân tộc.

Australia cũng là đối tác cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) quan trọng trong hạ tầng, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh, đồng thời mở rộng đào tạo cán bộ qua Trung tâm Việt Nam – Australia (VAC) tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.Australia là nước duy nhất hỗ trợ Việt Nam vận chuyển bệnh viện dã chiến, cũng như hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và quân y, qua đó giúp nâng cao năng lực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam.

Quan chức Australia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Sydney Kingsford Smith. Ảnh: TTXVN
Quan chức Australia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Sydney Kingsford Smith. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 3/2024). Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của Việt Nam với một đối tác quan trọng tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và quyết tâm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

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