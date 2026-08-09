Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Australia và New Zealand

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;
Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Phạm Hùng Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Australia; Phan Minh Giang, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand.
Luật Dầu khí sửa đổi là dự án luật có tính chất chuyên ngành sâu, đòi hỏi hàm lượng khoa học, công nghệ và kỹ thuật rất cao, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…
Trong bối cảnh các mỏ dầu khí truyền thống ngày càng suy giảm, tiềm năng mới chủ yếu nằm ở vùng nước sâu, xa bờ với điều kiện địa chất phức tạp và yếu tố nhạy cảm về quốc phòng, an ninh, việc sửa đổi Luật Dầu khí mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt...
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhiều đại biểu nhấn mạnh cần quy định rõ biện pháp để kiểm soát vật liệu, thiết bị, công nghệ có tính lưỡng dụng; vừa phục vụ sản xuất y tế, nông nghiệp, năng lượng, nghiên cứu khoa học, vừa có thể bị lợi dụng cho mục đích nguy hiểm.
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Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.
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Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
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