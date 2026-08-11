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Việt Nam - Australia thông qua 3 tuyên bố chung, trao 7 văn kiện hợp tác

H Hà Lê

Trưa 11/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã trao đổi 3 tuyên bố chung và cùng chứng kiến lễ trao 7 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ba tuyên bố chung gồm: Tuyên bố chung làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia; Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam - Australia; Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia.

Cùng với đó, lãnh đạo hai nước chứng kiến trao 7 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực thi pháp luật trên biển, biên phòng, giáo dục nghề nghiệp, kinh tế số, y tế và vận tải hàng không.

Cụ thể, hai bên trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững.

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Biên giới Australia trao Bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật trên biển. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lực lượng Biên giới Australia trao Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực biên phòng.

Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Việc làm và Quan hệ lao động Australia trao Bản ghi nhớ hợp tác về giáo dục nghề nghiệp.

Hai Chính phủ cũng trao Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế số. Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế, Người khuyết tật, Người cao tuổi Australia trao Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế.

Hai bên đồng thời trao Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia về vận chuyển hàng không.

Như vậy, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Australia từ ngày 9-12/8/2026, hai bên đã thông qua 3 tuyên bố chung và ký kết 13 văn kiện hợp tác.

Các kết quả đạt được trong chuyến thăm góp phần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị cấp cao, tạo động lực mới cho việc triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia, đồng thời xác định các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới.

Chuyến thăm cũng là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

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