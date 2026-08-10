Phát huy nguồn lực trí tuệ của trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Australia cho phát triển đất nước

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Australia từ ngày 9-12/8, chiều 10/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Australia.
Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Hội, thời gian qua đã quy tụ đông đảo trí thức, chuyên gia, nhà khoa học đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ lớn của Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết triển khai đường lối Đại hội XIV của Đảng, nhiều nghị quyết chiến lược đã được ban hành nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới, trong đó có các nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển, an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp về: thu hút nhân tài về làm việc trong nước; thu hút dòng vốn quốc tế; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đưa sản phẩm khoa học, công nghệ ra thị trường; hỗ trợ bảo vệ sáng chế, ý tưởng mới; phát huy nguồn lực giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết nhiều chủ trương, chính sách đã được Đảng và Nhà nước cụ thể hóa, không ngừng hoàn thiện nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt những bước tiến lớn. Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 23-NQ/TW mới được Bộ Chính trị ban hành tiếp tục thể hiện bước phát triển về tư duy, chuyển từ vận động, tập hợp, chăm lo sang đồng hành, kiến tạo cơ chế và huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào tiến trình hội nhập, xây dựng và phát triển đất nước.
Một trong những mục tiêu trọng tâm là hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực, trí tuệ của người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời xây dựng hệ sinh thái kết nối bền vững các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ người Việt Nam toàn cầu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy tiềm năng, thế mạnh và đóng góp tích cực hơn cho đất nước; đồng thời đề nghị đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiếp tục chủ động đề xuất ý tưởng, kiến nghị giải pháp cho những bài toán lớn của đất nước.
Việt Nam đang thúc đẩy các đột phá về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, kiến tạo không gian phát triển mới, đẩy nhanh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các chuyên gia, trí thức bằng kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu thực tiễn Việt Nam đóng góp nhiều hơn vào xây dựng chính sách, mô hình quản lý và công nghệ đột phá.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt đề nghị đội ngũ trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Australia phát huy vai trò cầu nối trong chuyển giao công nghệ và phát triển “lực lượng sản xuất mới”; tăng cường kết nối các cơ quan, viện nghiên cứu của Việt Nam với những đối tác có thế mạnh của Australia trong các lĩnh vực giáo dục, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và khoáng sản chiến lược.
Cùng với đóng góp về khoa học, công nghệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng trí thức, chuyên gia tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam; dìu dắt thế hệ trẻ, sinh viên Việt Nam học tập tại Australia; tăng cường gắn kết cộng đồng và vun đắp quan hệ Việt Nam - Australia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổng hợp, nghiên cứu các đề xuất tại buổi tiếp, phối hợp chặt chẽ với Hội trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Australia để cụ thể hóa các sáng kiến thành những sản phẩm thiết thực, có chất lượng.
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Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, sáng 10/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Australia, nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu, đồng phát triển.
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