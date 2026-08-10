Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đưa khoa học, công nghệ trở thành trụ cột mới của quan hệ Việt Nam - Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, sáng 10/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Australia, nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu, đồng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Australia do Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Sydney (Australia) tổ chức.

Cùng dự diễn đàn có: Đồng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại và Nhập cư Australia Matt Thistlethwaite; quan chức cấp cao Việt Nam – Australia; hơn 500 đại diện các nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách của hai nước Việt Nam và Australia.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trong những lĩnh vực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.

TỪ HỢP TÁC SANG ĐỒNG KIẾN TẠO

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đối với Việt Nam, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để thực hiện khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Đảng, Nhà nước Việt Nam đã xác lập mô hình phát triển mới, trong đó tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế là những động lực tăng trưởng chủ yếu; đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát huy khu vực kinh tế tư nhân và thu hút hiệu quả các nguồn lực quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang chuyển mạnh từ mục tiêu thu hút đầu tư sang hợp tác cùng phát triển; từ tiếp nhận công nghệ sang đồng sáng tạo công nghệ; từ tham gia chuỗi giá trị sang từng bước giữ những vị trí có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Australia là một trong những đối tác có nhiều thế mạnh mà Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn cùng đồng hành. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ tầm nhìn về một quan hệ đối tác kiểu mới mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và ở tầm mức chiến lược hơn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hai nước cần chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu và đồng phát triển, từ kết nối giữa các tổ chức riêng lẻ sang liên kết hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, nơi doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các quỹ đầu tư cùng kết nối, sáng tạo và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Khoa học - Công nghệ - Đổi mới sáng tạo, Giáo dục - Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Tech Connect tại Đại học Công nghệ Sydney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước xây dựng và triển khai chiến lược kết nối về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với tầm nhìn dài hạn, coi đây là một trụ cột mới của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia.

Hai bên cần mở rộng các chương trình nghiên cứu chung; tăng cường kết nối các trung tâm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo; hình thành mạng lưới hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược và kinh tế biển.

Cùng với đó, hai nước thúc đẩy đầu tư hai chiều trong các ngành công nghệ cao; hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), phòng thí nghiệm chung, chương trình ươm tạo doanh nghiệp và các dự án đổi mới sáng tạo có khả năng thương mại hóa; xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu chung, chia sẻ rủi ro, hướng tới đồng phát triển và đồng đầu tư.

GẮN ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VỚI NHU CẦU DOANH NGHIỆP

Việt Nam khuyến khích đầu tư chất lượng cao từ Australia, phát triển các sản phẩm tài chính xanh, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, trung tâm đổi mới sáng tạo; đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và các nhà quản trị đổi mới sáng tạo; khuyến khích trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và chuyên gia giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực triển lãm, trưng bày thành tựu hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và giáo dục giữa Việt Nam - Australia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai bên cần gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và nhu cầu của doanh nghiệp; thúc đẩy hình thành các cơ chế song phương, diễn đàn thường niên để đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, kiến tạo hợp tác và kết nối các chủ thể “3 nhà”: nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với quyết tâm của chính phủ hai nước, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà khoa học, hai bên sẽ tạo ra những bước đột phá mới, góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Australia trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Australia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đề xuất hai bên tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực chiến lược như: trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, sinh học, năng lượng sạch và công nghệ biển; đồng thời xây dựng chuỗi hợp tác từ nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa và kết nối các nguồn vốn cho đổi mới sáng tạo.

Còn đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite nhấn mạnh khoa học và công nghệ nằm ở trung tâm của tiến bộ nhân loại, tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống; đồng thời đánh giá cao Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, hai bên đang tìm kiếm thêm các cách thức hợp tác, đầu tư vào khoa học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác và công bố các sáng kiến. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ký kết hợp tác với sân bay quốc tế Tây Sydney, công bố mở đường bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay quốc tế Tây Sydney từ tháng 1/2027, góp phần thúc đẩy kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.