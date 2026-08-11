Việt Nam - Australia hướng tới kim ngạch thương mại hai chiều 20 tỷ USD

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Australia thúc đẩy thương mại, đầu tư, hướng tới kim ngạch hai chiều 20 tỷ USD, đồng thời mở rộng hợp tác trong khoa học - công nghệ, giáo dục và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Australia Sam Mostyn tại Lễ đón. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Sáng 11/8, sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Toàn quyền ở thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9 - 12/8/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn tại Lễ đón. ̣Ảnh: TTXVN

Toàn quyền Australia Sam Mostyn bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau chuyến thăm cấp Nhà nước của bà tới Việt Nam vào tháng 9/2025; nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Toàn quyền Sam Mostyn khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia đi vào chiều sâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn tại Lễ đón. ̣Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Toàn quyền, Nhà nước và nhân dân Australia; chúc mừng những thành tựu Australia đạt được, đặc biệt trong thúc đẩy gắn kết xã hội và phát triển bền vững.

Trao đổi về quan hệ song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và những kết quả tích cực trong triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Australia là người bạn, đối tác tin cậy, có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng với Việt Nam; mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Chia sẻ về những thành tựu sau hơn 40 năm Đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang xác lập mô hình phát triển mới dựa trên năng suất, tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại, gắn với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng; hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Trong bối cảnh thế giới biến đổi sâu sắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hai nước càng cần tăng cường hợp tác, tận dụng tốt hơn các thế mạnh bổ sung lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi lưu bút. Ảnh: TTXVN

Toàn quyền Australia Sam Mostyn bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong chuyển đổi kinh tế, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế. Theo Toàn quyền Sam Mostyn, hai nước có nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển, cùng coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực chủ yếu. Australia mong muốn tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành với Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển.

Về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị; mở rộng hợp tác quốc phòng - an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 20 tỷ USD và tăng mạnh đầu tư hai chiều.

Việt Nam mong muốn thu hút thêm các dòng vốn chất lượng cao từ doanh nghiệp và quỹ đầu tư Australia thông qua Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia; đồng thời đề nghị Australia tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại thị trường này.

Trong hợp tác phát triển, giáo dục và chia sẻ tri thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Australia hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị công, cải cách hành chính và chuyển đổi số khu vực công; mở rộng học bổng, liên kết đại học, viện nghiên cứu và hợp tác đào tạo nghề cho các ngành công nghiệp mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối nhân dân; mong Australia tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Toàn quyền Australia đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Australia, cũng như vai trò của sinh viên, trí thức, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam trong thúc đẩy kết nối hai nước; khẳng định Australia mong muốn tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng người Việt phát huy thế mạnh, gìn giữ bản sắc văn hóa.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đề cao đối thoại, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế, cùng hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, bao trùm và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Toàn quyền Australia Sam Mostyn thăm lại Việt Nam vào thời gian thuận tiện. Toàn quyền Sam Mostyn vui vẻ nhận lời.