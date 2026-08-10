Việt Nam - Australia thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ, giá trị gia tăng cao

Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án từ Australia có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao, gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Nicholas Moore, Đặc phái viên của Chính phủ Australia về Đông Nam Á. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều 10/8 (giờ địa phương), tại Sydney, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Nicholas Moore, Đặc phái viên của Chính phủ Australia về Đông Nam Á.

Tại buổi tiếp, ông Nicholas Moore đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, là dấu mốc mới trong quan hệ hai nước sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Nicholas Moore, Đặc phái viên của Chính phủ Australia về Đông Nam Á. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đặc phái viên Australia trao đổi về các cơ hội tăng cường hợp tác với Việt Nam trong triển khai Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040; mở rộng thương mại, đầu tư hai chiều; tăng cường kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư với các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên.

Khẳng định hợp tác thương mại hai nước đạt kết quả tích cực, ông Nicholas Moore cho rằng cần hướng tới quy mô và giá trị thương mại cao hơn. Các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hàng không và một số lĩnh vực khác vừa được ký kết sẽ góp phần tăng cường kết nối, tạo thêm động lực cho thương mại và đầu tư.

Theo ông Nicholas Moore, nhiều nhà đầu tư quan tâm tới Việt Nam nhờ thị trường năng động, thông điệp phát triển rõ ràng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Cộng đồng người Việt và sinh viên Việt Nam tại Australia cũng là nguồn lực thuận lợi để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Nicholas Moore, Đặc phái viên của Chính phủ Australia về Đông Nam Á. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Việt Nam tiếp tục là một trong những đối tác trọng tâm của Australia trong triển khai Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040; đồng thời đánh giá cao đóng góp của ông Nicholas Moore trong xây dựng chiến lược và thúc đẩy kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Khẳng định Việt Nam coi Australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng quan hệ hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội mới.

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện cần tiếp tục được thúc đẩy thực chất, hiệu quả; mục tiêu không chỉ là mở rộng thương mại, đầu tư mà quan trọng hơn là cùng kiến tạo các động lực tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân làm động lực phát triển.

Với môi trường đầu tư ổn định, nguồn nhân lực trẻ, vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng và quy mô thị trường ngày càng mở rộng, Việt Nam có nhiều điều kiện trở thành điểm đến ưu tiên của doanh nghiệp và nhà đầu tư Australia.

Việt Nam ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao, có khả năng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hợp tác hai nước chuyển mạnh sang các chương trình dài hạn về đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tài chính xanh, hạ tầng chất lượng cao, chuỗi cung ứng chiến lược, giáo dục và nghiên cứu.

Hai bên cần tiếp tục cụ thể hóa tiềm năng hợp tác thành các chương trình, dự án kinh tế cụ thể, qua đó củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và đóng góp thiết thực cho phát triển của mỗi nước.