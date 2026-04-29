Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng lọt top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh
Ngô Anh Văn
29/04/2026, 09:12
Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) vừa được tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn đứng thứ 8 trong Top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất toàn cầu. Đáng chú ý, đây là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách này, bên cạnh nhiều lễ hội lớn trên thế giới...
Được
tổ chức từ năm 2008, DIFF không
giống những lễ hội pháo hoa truyền thống, mà được định vị như một sân khấu
nghệ thuật ngoài trời quy mô lớn, nơi mỗi đêm thi là một câu chuyện được kể
bằng ánh sáng và âm nhạc.
Mỗi kỳ DIFF, không gian hai bờ sông Hàn trở
thành tâm điểm của sự kiện, kết nối giữa thiên nhiên, đô thị và công nghệ trình
diễn hiện đại. Chính yếu tố này đã tạo nên trải nghiệm khác biệt, giúp DIFF nổi
bật giữa hàng loạt lễ hội mùa hè trên toàn cầu.
Mỗi màn trình diễn không chỉ là
kỹ thuật pháo hoa mà còn là sự giao thoa văn hóa, khi các đội thi mang đến
những “bản sắc quốc gia” được thể hiện qua ánh sáng.
Theo lịch công bố chính thức, từ Ban tổ chức, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF
2026mang chủ đề “Đà Nẵng – Những chân trời kết
nối” (Da Nang – United Horizons). Sự kiện năm nay quy tụ các đội pháo
hoa hàng đầu thế giới, không chỉ là những màn bắn pháo hoa mãn nhãn mà còn là
sự hòa quyện hoàn hảo giữa âm nhạc, ánh sáng, nghệ thuật sân khấu và bản sắc
văn hóa.
Những đêm hội rực rỡ bên bờ sông Hàn chính là
lý do khiến hàng triệu du khách trong nước và quốc tế đổ về Đà Nẵng để “săn”
khoảnh khắc kỳ diệu nhất của mùa hè. Lịch các đêm trình diễn trong mùa lễ hội
DIFF 2026 cụ thể như sau:
Đêm khai mạc ngày 30/5/2026 – Chủ đề Nature: Việt Nam 1 - Trung Quốc.
Đêm thứ 2 ngày 06/6/2026 – Heritage: Việt Nam 2 - Pháp
Đêm thứ 3 ngày 13/6/2026 – Culture: Nhật Bản – Ý
Đêm thứ 4 ngày 20/6/2026 – Creative: Đức - Macau (Trung Quốc)
Đêm thứ 5 ngày 27/6/2026
– Vision:
Úc vs Bồ Đào Nha.
Đêm Chung kết ngày 11/7/2026 (United Horizons):
2 đội xuất sắc nhất.
Với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong
ngành pháo hoa, DIFF ngày càng được ví như một “All Stars” của nghệ thuật trình
diễn ánh sáng toàn cầu.
Một trong những yếu tố làm nên
sức hút của DIFF chính là không khí lễ hội lan tỏa khắp Đà Nẵng. Trong suốt thời
gian diễn ra sự kiện, hàng loạt hoạt động đồng hành như biểu diễn nghệ thuật, lễ
hội đường phố, sự kiện giải trí… diễn ra liên tục tại các tuyến phố trung tâm
và khu vực ven sông Hàn.
Du khách đến Đà Nẵng không chỉ
để xem pháo hoa mà còn để trải nghiệm một “mùa hè lễ hội” sôi động, nơi nhịp sống
đô thị được nâng tầm thành trải nghiệm du lịch.
Việc lọt vào Top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất thế giới
còn là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển du lịch gắn với sự kiện của
thành phố. Không chỉ là một lễ hội, DIFF đang từng bước định vị Đà Nẵng như
một trung tâm lễ hội – sự kiện tầm cỡ quốc tế, gia tăng sức cạnh tranh trên bản
đồ du lịch toàn cầu.
