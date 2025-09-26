"Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long

Chiều 26/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về Chương trình "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp báo có Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho biết "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất là sáng kiến quan trọng tôn vinh, phát huy vai trò trụ cột của văn hóa đối với phát triển bền vững, là cầu nối gắn kết các quốc gia, các dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thời đại.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình phát biểu tại họp báo.

“Sự kiện này sẽ là nơi hội tụ của các nền văn hoá 5 châu, để cùng nhau tạo nên sắc màu chung mang tên hoà bình, nhăn văn, hữu nghị như một thông điệp gửi đến nhân dân thế giới, chung tay đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình, thịnh vượng”, ông Bình nhận định.

Đến ngày 25 tháng 9 năm 2025, đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự Chương trình "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất.

Tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa đã cung cấp thông tin về Chương trình "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa cung cấp thông tin về Chương trình "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất.

Chương trình "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất tổ chức từ ngày 03 - 05/10/2025 tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội). Trong đó, lễ khai mạc tổ chức ngày 03/10/2025, lễ bế mạc tổ chức ngày 05/10/2025 và các sự kiện trong khuôn khổ Chương trình, bao gồm: Ngày hội Văn hóa Thế giới Hà Nội, chương trình ẩm thực quốc tế Hà Nội, chương trình chiếu phim, chương trình dân vũ quốc tế Hà Nội, chương trình mỹ thuật quốc tế Hà Nội, chương trình Trang phục quốc tế Hà Nội/ Lễ hội Áo dài, Ngày hội sách quốc tế Hà Nội và các hoạt động phụ trợ liên quan.

“Đây là một sáng kiến hết sức quan trọng, gửi thông điệp tới bạn bè quốc tế rằng: Hà Nội là thành phố hoà bình, sáng tạo. Với các hoạt động triển lãm, trải nghiệm văn hoá và thưởng thức ẩm thực đặc trưng của các quốc gia tham gia, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là sự kiện văn hoá quốc tế lớn nhất về quy mô, tầm vóc từ trước đến nay”, bà Hoà cho biết.

Với phương châm "văn hóa làm nền tảng - nghệ thuật là phương tiện", chương trình "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội", sau lần đầu tiên được tổ chức năm 2025 sẽ hướng đến là một sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế tại Hà Nội trong thời gian sắp tới, góp phần kết nối các quốc gia, các dân tộc, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế, khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của văn hóa trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, đảm bảo hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.