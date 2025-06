Lên kế hoạch chuyển sàn, SGI đăng ký mua hơn 1,45 triệu cổ phiếu BBT

CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (mã SGI-UPCoM) vừa đăng ký mua 1.451.300 CP Bông Bạch Tuyết (mã BBT-UPCoM), tương đương 14.8% vốn điều lệ.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/06-04/07, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước đó, Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group chưa sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại BBT. Nếu thành công, SGI sẽ trực tiếp nắm giữ gần 15% vốn tại BBT.

Được biết, công ty đã thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CTCP Bông Bạch Tuyết của công ty và các công ty có liên quan từ 50,24 lên thành 65,05% số cổ phiếu có quyền biểu quyết; Chủ trương nhận chuyển nhượng 3.989.279 cổ phiếu BBT từ Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital; Chủ trương nhận chuyển nhượng 933.800 cổ phiếu BBT từ CTCP Chứng khoán Thành Công.

Hiện, giá cổ phiếu BBT giảm 0,56% xuống 17.900 đồng. Tạm tính theo mức giá này, SGI cần chi gần 26 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Trước đó, SGI cũng vừa hoàn tất việc chào mua công khai 2.897.923 cổ phiếu YTC, chiếm 30,35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết từ 8 nhà đầu tư. Qua đó, nâng tỷ lệ nắm giữ tại Yteco lên 55,1% với mức giá được giao dịch là 38.000 đồng/cp, tổng giá trị khoảng 110 tỷ đồng, kết thúc vào ngày 14/05.

Trong phần thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, cổ đông công ty đã hỏi về khoản đầu tư tư vào Bông Bạch Tuyết và Yteco. Lãnh đạo công ty cho biết, Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết là thương hiệu trên 65 năm tuổi đã gắn bó với nhiều thế hệ. Bông Bạch Tuyết đang được tái sinh và phát triển, công ty hiện đang nắm trên 50% quyền biểu quyết và Bông Bạch Tuyết được đánh giá là khoản đầu tư tốt của Công ty.

Còn về việc đầu tư vào Yteco, lãnh đạo SGI cho biết công ty Yteco là công ty chuyên về phân phối dược phẩm, thiết bị y tế. Công ty đã xây dựng và sắp hoàn thiện tòa nhà văn phòng tại 181 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3; dự kiến sẽ khánh thành và đi vào hoạt động trong tháng 5/2025. Công ty cũng đánh giá đây là khoản đầu tư tốt.

Năm 2025, SGI dự kiến doanh thu thuần đạt 1.781,83 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 85,28 tỷ; cổ tức 10%.

Đối với BBT, Kết thúc năm 2024, BBT ghi nhận tổng doanh thu Bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 248,52 tỷ đồng, hoàn thành 123,7% kế hoạch năm 2024 và tăng 44,5% so năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 25,27 tỷ đồng, hoàn thành 296,9% kế hoạch năm 2024 và tăng 203,7% so với năm 2023; lợi nhuận sau thuế đạt 20,84 tỷ đồng, hoàn thành 298,5% kế hoạch năm 2024 và tăng 199,4% so với năm 2023; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 là 21,22 tỷ đồng.

Năm 2025, BBT dự kiến doanh thu đạt 340 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 21,01 tỷ. Đáng chú ý, cổ đông BBT thông qua tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025 và tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu BBT trên sàn UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán.