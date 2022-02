Lên kế hoạch sẽ phóng vệ tinh thay thế VINASAT-1 và VINASAT-2

Trước đó, ngày 18/4/2008, vệ tinh VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử của ngành viễn thông, đánh dấu việc Việt Nam sẽ có chủ quyền trên quỹ đạo không gian và Việt Nam hoàn thiện mạng lưới thông tin liên lạc quốc gia.

VINASAT-1 có tổng giá trị đầu tư khoảng 300 triệu USD với thời gian hoạt động 15 năm, được giao cho Tập đoàn VNPT làm chủ đầu tư xây dựng và triển khai.

Việc phóng vệ tinh VINASAT-1 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn chỉnh hệ thống viễn thông Việt Nam, khi trước đó đã có thông tin vô tuyến, thông tin hữu tuyến, thông tin mặt đất, thông tin mặt biển và nay có thêm vệ tinh viễn thông. Điều này giúp Việt Nam chủ động trong kết nối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo mà trước đó không thể thực hiện được bằng các hệ thống thông tin mặt đất.

Còn với vệ tinh VINASAT-2 cũng do VNPT làm chủ đầu tư và quản lý đã được phóng lên quỹ đạo ngày 16/5/2012 có thể có tuổi thọ lên tới 21,3 năm. Như vậy, Tập đoàn VNPT đã đầu tư xấp xỉ 560 triệu USD cho cả 2 vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2.

VINASAT-2 có công suất lớn hơn, trọng lượng lớn hơn, số bộ phát đáp nhiều hơn, do đó có dung lượng băng tần nhiều hơn. Nếu như VINASAT-1 được thiết kế gồm 20 bộ phát đáp hoạt động trong đó có 8 bộ băng tần C mở rộng, 12 bộ băng tần Ku, với băng thông 36Mhz/bộ, 8 bộ phát đáp dự phòng (4 bộ băng Ku, 4 bộ băng C mở rộng) thì VINASAT-2 gồm 30 bộ phát đáp băng tần Ku (24 bộ khai thác thương mại và 6 bộ dự phòng).

Trong khi vệ tinh VINASAT-1 có vùng phủ sóng băng Ku tại: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và một phần Myanmar, thì VINASAT-2 mở rộng vùng phủ hơn với việc phủ sóng cả một phần Malaysia và Myanmar.

Theo Cục Tần số Vô tuyến điện, việc phóng vệ tinh thay thế VINASAT-1 và VINASAT-2 là đề án lớn của quốc gia, khối lượng công việc cần phải triển khai rất lớn, nhiều vấn đề phức tạp cần phải được xem xét kỹ lưỡng.

Để đảm bảo tiến độ phóng vệ tinh thay thế VINASAT-1 và VINASAT-2, đại diện Cục Tần số Vô tuyến điện đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) xây dựng đề án tiền khả thi, song song với quá trình Bộ xây dựng báo cáo, đề án chung trình Bộ Chính trị, Chính phủ tới đây.