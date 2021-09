Liên hoan phim Venice 2021: các suất chiếu sớm đã cháy vé

Là một trong những sự kiện điện ảnh được mong đợi nhất năm, LHP Venice quy tụ sự xuất hiện của những ngôi sao như Kirsten Dunst, Cynthia Erivo và Đạo diễn Nomadland, Chloé Zhao, người đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar vào tháng 5…

Đêm khai mạc Liên hoan phim Venice đã diễn ra tối ngày 1/9 với buổi ra mắt bộ phim Tây Ban Nha, “Parallel Mothers”. Với những gương mặt khách mời nổi tiếng, Liên hoan phim Venice lần này được kỳ vọng sẽ tìm lại ánh hào quang đã mất sau khi sự kiện năm ngoái phải rút gọn quy mô do đại dịch Covid-19.

Từ nay cho đến 11/09/2021, nhiều ngôi sao màn bạc trong các trang phục dạ hội lộng lẫy sẽ xuất hiện trên thảm đỏ theo lời mời của ban tổ chức, từ thần tượng điện ảnh Kristen Stewart đến Venise để giới thiệu bộ phim của Anh quốc ''Spencer'' kể lại cuộc đời của Lady Diana do đạo diễn người Chile Pablo Larraín thực hiện, cho đến các tên tuổi được chờ đợi như Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch hay Penelope Cruz, có mặt trong đêm khai mạc bên cạnh đạo diễn lừng danh Pedro Almodovar để giới thiệu tác phẩm ''Madres Paralelas''...

Chủ tịch ban giám khảo Venise năm nay là đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-Ho từng đoạt Cành cọ vàng tại Cannes năm 2019 và giải Oscar 2020 dành cho tác phẩm điện ảnh hay nhất ''Parasite'' (Ký sinh trùng). “Covid-19 đã khiến ngành điện ảnh lao đao. Tuy nhiên nó cũng là phép thử và cho thấy sức sống mãnh liệt của ngành công nghiệp phim ảnh. Là một nhà làm phim, tôi không tin rằng lịch sử của ngành công nghiệp phim ảnh khó có thể bị đánh gục dễ dàng. Covid-19 sẽ qua và hào quang sẽ trở lại,” đạo diễn Bong Joon-Ho chia sẻ.

Trong vòng 10 ngày tới, liên hoan phim sẽ giới thiệu 72 bộ phim từ 59 quốc gia trên thế giới, trong đó có 21 phim tranh giải Sư tử vàng. Nước chủ nhà Ý có mặt trong chương trình tranh giải chính thức năm 2021 với 4 bộ phim khác nhau, trong đó đáng chủ ý nhất vẫn là tác phẩm ''È Stata La Mano di Dio'' (Trong bàn tay của Thượng Đế) của đạo diễn kỳ cựu Paolo Sorrentino hay là tác phẩm ''America Latina'' (Châu Mỹ La Tinh) của hai anh em đạo diễn trẻ tuổi Damiano & Fabio D'innocenzo …

Về phía Pháp, có 3 bộ phim được chiếu trong chương trình tranh giải : ''Un Autre Monde'' (Một thế giới khác) của Stéphane Bruzé với Vincent Lindon trong vai chính, bộ phim ''L'événement'' (Biến cố) của nữ đạo diễn người Pháp gốc Liban Audrey Diwan và nhất là tác phẩm ''Illusions Perdues'' (Ảo tưởng biến tan) với Vincent Lacoste và Gérard Depardieu trong vai chính, do dạo diễn Xavier Giannoli phóng tác từ tác phẩm văn học cùng tên trong bộ tiểu thuyết ''Tấn trò đời'' (La Comédie Humaine) của văn hào Pháp Balzac.

Năm nay, Netflix tham gia Venise với hai tác phẩm tranh giải Sư tử vàng, ngoài tác phẩm "Trong bàn tay của Thượng đế'' của Paolo Sorrentino, còn có bộ phim ''The Power of the Dog'' với Kirsten Dunst và Benedict Cumberbatch trong vai chính. Phim này được rất nhiều người chờ đợi do tác phẩm đánh dấu ngày xuất hiện trở lại của nữ đạo diễn người New Zealand Jane Campion, từng đoạt Cành cọ vàng tại liên hoan Cannes vào năm 1993, với bộ phim ''The Piano" (Bài học dương cầm).

Các đạo diễn và diễn viên đã có mặt tại nơi diễn ra liên hoan phim.

Theo Ban tổ chức, hầu hết các suất chiếu sớm tại liên hoan phim đều đã cháy vé và cam kết sẽ có sự tham dự của những người nổi tiếng, mặc dù người hâm mộ không thể đến gần họ. Giám đốc liên hoan phim Alberto Barbera cho biết, đây sẽ là một trong những thảm đỏ đông ngôi sao tham dự nhất trong các liên hoan phim gần đây.

Khẩu trang và hộ chiếu vaccine hay kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính là yêu cầu cần thiết để tham dự liên hoan phim. Với kinh nghiệm tổ chức Liên hoan phim vào năm ngoái, Ban tổ chức hi vọng các quy định phòng dịch sẽ giúp 11 ngày lễ hội diễn ra suôn sẻ và thành công.

Dự kiến, tại đêm bế mạc Liên hoan phim ngày 11/9, hội đồng giám khảo do đạo diễn Bong Joon-Ho làm chủ tịch sẽ trao giải Sư tử vàng cho bộ phim xuất sắc nhất trong số 21 phim tham gia tranh tài. Năm ngoái, giải thưởng này gọi tên bộ phim ''Nomadland,'' tác phẩm đã giành được nhiều Tượng vàng Oscar 2021, trong đó có hạng mục phim hay nhất.

Với bề dày lịch sử hiếm thấy, Venise là liên hoan lâu đời nhất trong làng điện ảnh quốc tế, từng tiếp đón hàng loạt tên tuổi huyền thoại của làng nghệ thuật thứ 7 như Luchino Visconti, Akira Kurosawa, Martin Scorsese, Orson Welles, Ingrid Bergman, Ava Gardner, Claudia Cardinale hay Marlon Brando...

Kể từ năm 2011 trở đi, nhà phê bình điện ảnh người Ý Alberto Barbera được bổ nhiệm làm chủ tịch Liên hoan Venise. Dưới thời của ông Alberto Barbera, liên hoan Venise lên ngôi nhờ biết kết hợp hài hòa nhiều xu hướng điện ảnh khác nhau, kể cả phim thương mại mang tính đại chúng hay phim nặng tính nghệ thuật, kén chọn khán giả. Nhờ vào nỗ lực của chủ tịch Alberto Barbera mà Venise được mệnh danh là liên hoan ''tiền Oscar'', do có khá nhiều tác phẩm được vinh danh vào tháng 9 hàng năm tại Venise, để rồi khoảng 5 tháng sau, đoạt những giải thưởng cao quý nhất nhân kỳ trao giải thưởng điện ảnh Oscar của Mỹ.