Đã có 1.238 bệnh viện trên cả nước ứng dụng AI và công nghệ số trong khám chữa bệnh

Đây là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành mô hình bệnh viện thông minh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm tải cho đội ngũ y tế và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Hội Tin học Y tế Việt Nam ngày 18/6 tổ chức thành công hội thảo “Chuyển đổi số Y tế và xây dựng Bệnh viện thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam”.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, cho biết, hiện nay, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đang được triển khai mạnh mẽ trên phạm vi cả nước.

Đã có 1.238 bệnh viện bước đầu nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong hoạt động khám chữa bệnh, quản lý bệnh viện và hỗ trợ ra quyết định chuyên môn.

Đây là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành mô hình bệnh viện thông minh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm tải cho đội ngũ y tế và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Tuy nhiên, để xây dựng thành công bệnh viện thông minh, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu y tế, bảo đảm an toàn thông tin, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có năng lực làm chủ các công nghệ mới. Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình đổi mới toàn diện phương thức quản trị và cung cấp dịch vụ y tế, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Ông Frank Hester OBE, Nhà sáng lập Công ty TPP, khẳng định việc Bộ Y tế ban hành Thông tư số 13/2025/TT-BYT được đánh giá là một trong những chính sách quan trọng nhất trong lộ trình chuyển đổi số y tế hiện nay.

Thông tư đặt mục tiêu triển khai bệnh án điện tử tại các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế trên phạm vi toàn quốc, tiến tới thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy và sổ khám bệnh truyền thống.

Lợi ích đầu tiên dễ nhận thấy là giảm phụ thuộc vào giấy tờ. Hồ sơ giấy thường phân tán, khó chia sẻ, dễ thất lạc và làm chậm quá trình chăm sóc người bệnh. Trong khi đó, bệnh án điện tử giúp thông tin được lưu trữ tập trung, truy xuất nhanh chóng và chính xác hơn.

Tuy nhiên, giá trị của bệnh án điện tử không chỉ dừng lại ở việc "bỏ giấy".

Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đặt ra nhiều mục tiêu lớn cho ngành y tế như giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, tăng cường y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả dự phòng, quản lý tốt bệnh mạn tính và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Khái niệm được nhiều quốc gia theo đuổi hiện nay là "One Citizen, One Record" - "Một người dân, một hồ sơ sức khỏe". Điều này có nghĩa mọi thông tin y tế của người dân được quản lý trên một hồ sơ thống nhất, xuyên suốt từ tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh đến các bệnh viện chuyên khoa trung ương.

Trên thế giới, nhiều bước tiến trong AI y tế, y học chính xác và nghiên cứu lâm sàng đang được thúc đẩy bởi các cơ sở dữ liệu y tế quy mô lớn. Quốc gia nào xây dựng được hệ thống dữ liệu chất lượng cao sẽ có lợi thế đáng kể trong cuộc đua đổi mới sáng tạo.

Cơ hội để Việt Nam đi nhanh hơn nhiều nước phát triển đã mất hàng chục năm để khắc phục tình trạng dữ liệu phân mảnh do triển khai nhiều hệ thống riêng lẻ. Việt Nam có cơ hội học hỏi kinh nghiệm quốc tế để tránh đi vào "vết xe đổ" đó. Nếu xây dựng được một kiến trúc thống nhất ngay từ đầu, hệ thống bệnh án điện tử có thể phát triển theo hướng đồng bộ, kết nối và bền vững hơn.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh đường băng cho chuyển đổi số đã được hình thành khá đầy đủ; việc tăng tốc nhanh đến đâu phụ thuộc vào quyết tâm và nỗ lực của mỗi đơn vị, mỗi địa phương và toàn ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ngành Y tế vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trước hết là sự thiếu đồng đều trong đầu tư và triển khai chuyển đổi số giữa các cơ sở y tế. Thứ hai, hạ tầng công nghệ thông tin của ngành vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, vấn đề an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu y tế vẫn là một thách thức lớn, nhất là trong bối cảnh các mô hình y tế số, bệnh viện thông minh và hồ sơ sức khỏe điện tử ngày càng được triển khai rộng rãi.

"Tôi tin rằng, với quyết tâm cao, sự đồng hành của các đối tác công nghệ cùng việc học hỏi và vận dụng kinh nghiệm quốc tế một cách phù hợp, chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian triển khai, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và xây dựng thành công một nền y tế thông minh, hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.