Liên tục ra đời các sáng kiến giảm phát thải trong ngành du lịch

Khảo sát về Chỉ số niềm tin du lịch năm 2023 của Booking.com cho thấy 90% người tiêu dùng tìm kiếm các lựa chọn bền vững khi đi du lịch. Chuyên gia của Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA) nhấn mạnh các điểm đến cần điều chỉnh chiến lược marketing cho phù hợp với giá trị phân khúc du khách mới nổi này. Theo đó, các điểm đến tích hợp tính bền vững vào hoạt động tiếp thị có thể chứng kiến lượng khách tăng tới 20% nhờ những du khách có ý thức bảo vệ môi trường.

Ông Pavnesh Kumar, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển bền vững PATA, cho rằng các điểm đến có thể tạo ra sự khác biệt cho chính mình, bằng cách đẩy mạnh cam kết về tính bền vững và mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Đây là thời điểm vàng của du lịch có ý thức. Các khảo sát cho thấy du khách đến từ Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, châu Âu... sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho những lựa chọn du lịch bền vững. Đồng thời, tại Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc, du khách là những người muốn ưu tiên nhất cho du lịch bền vững.

Trước yêu cầu phát triển du lịch xanh, nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch Việt đang từng bước có những hành động cụ thể thực hành du lịch Net Zero. Cuối tháng 8/2024, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam lần đầu tiên thông qua bộ tiêu chí chung cho thực hành du lịch Net Zero tại địa phương. Huyện Cô Tô ở Quảng Ninh cũng từng bước nghiên cứu áp dụng thực hành du lịch xanh, du lịch Net Zero thí điểm.

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Bình Định vừa có công văn số 8613/UBND-KT đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương để Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng Đề án thí điểm taxi bay hoạt động trên địa bàn. Loại hình vận chuyển này sử dụng máy bay nhỏ chạy bằng điện, cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng, dùng vận chuyển khoảng 4 - 5 người, được xem là phương tiện vận chuyển lý tưởng để khách tham quan, du lịch có thể quan sát, ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên từ trên cao.

Đây là phương thức vận tải bằng phương tiện xanh, mới lạ, độc đáo, hiện đại, có tính đột phá, giúp di chuyển dễ dàng, tiết kiệm thời gian, phục vụ tốt khách tham quan, du lịch, giá cả cạnh tranh và không phát thải một số chất gây hại so với phương tiện đường bộ, đường sắt thông thường. Tại văn bản gửi Bộ Giao thông Vân tải, tỉnh Bình Định nêu rõ: Taxi bay là một hình thức vận tải có rất nhiều tiềm năng, phù hợp với với nhu cầu phát triển du lịch của địa phương; góp phần xây dựng Bình Định trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu trong khu vực.

Hiện nay, loại hình vận tải taxi bay chưa có ở Việt Nam và đây là loại hình vận tải hoàn toàn mới, trên thế giới có một số quốc gia đã nghiên cứu, thử nghiệm loại hình vận tải hành khách bằng taxi bay như Trung Quốc, Mỹ, Đức, Anh, Singapore, Hàn Quốc... Trước những lợi ích dự kiến mang lại từ hoạt động loại hình vận tải bằng taxi bay rất cần có kế hoạch thử nghiệm, lộ trình thực hiện thí điểm, xây dựng hành lang pháp lý vững chắc trước khi đưa loại hình hoạt động vận tải này vào khai thác chính thức.

Tương tự, từ thứ hạng 19 vào năm 2022, đến năm 2023, chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) của Bà Rịa-Vũng Tàu đã tăng lên vị trí thứ 8. Điều này cho thấy nỗ lực của tỉnh trong theo đuổi mục tiêu phát triển xanh, bền vững. Để đạt được thứ hạng trên, Bà Rịa-Vũng Tàu đã mạnh dạn thực hiện mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Tỉnh cũng từ chối các dự án có vốn đầu tư hàng tỷ USD nhưng không bảo đảm yếu tố bền vững, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Đáng chú ý, đầu tháng 9 vừa qua, Viện nghiên cứu Ứng dụng và đổi mới sáng tạo DN (3AI) cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã trao chứng nhận Điểm đến trung hòa carbon (Net Zero) cho khu du lịch Suối Rao Ecolodge. Theo công bố của 3AI sau khi nghiên cứu, đo đạc, tính toán lượng CO2 phát thải, theo dõi diễn biến động lượng carbon theo thời gian, tổng lượng CO2 lưu trữ trong cây và đất tại Suối Rao Ecolodge trong 6 năm qua là 1.558,86 tấn (tương đương 260 tấn CO2/năm), trong khi lượng phát thải CO2 đo được là 19 tấn/năm. Các hoạt động tại Suối Rao Ecolodge tiêu thụ hết khoảng 7% carbon lưu trữ mỗi năm.

Ngoài ra, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng xác định Côn Đảo là đơn vị cấp huyện trở thành điểm đến Net Zero đầu tiên của tỉnh. Theo đó, tỉnh đã triển khai đề án “Kinh tế tuần hoàn và phát triển kinh tế-xã hội bền vững huyện Côn Đảo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Đề án là “đòn bẩy” quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch xanh Côn Đảo; cân bằng giữa phát triển kinh tế-xã hội và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát huy tối đa các giá trị tự nhiên, tạo động lực xanh thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Về phía doanh nghiệp, trong dịp Tết Ất Tỵ năm nay, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm dòng tour du lịch xanh với các dịch vụ vận chuyển xanh bằng xe điện và xe buýt điện. Cụ thể, ngày 25/10, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vietravel, cho biết đơn vị vừa đạt được thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Vingroup nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Theo đó, trong lĩnh vực du lịch xanh, hai bên sẽ nghiên cứu để đưa xe điện VinFast, xe buýt điện VinBus vào phục vụ vận chuyển hành khách du lịch. Ngoài ra, hai bên cũng nghiên cứu triển khai các dịch vụ xe xanh trong các tour du lịch, chuyến bay và các sản phẩm du lịch xanh phù hợp. Vinpearl, VinWonders cũng hướng tới cùng Vietravel cung cấp các gói dịch vụ du lịch không chất thải nhựa, tạo ra trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ cho biết đối với tập đoàn, du lịch xanh không chỉ là xu hướng mà còn là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm giảm thiểu tác động môi trường từ các hoạt động du lịch. Vì thế, dịch chuyển theo du lịch xanh không chỉ để thỏa mãn mục tiêu đề ra, mà các doanh nghiệp cũng nhìn thấy đây là đòi hỏi của thực tế, yêu cầu của du khách.

"Trước mắt hai tập đoàn sẽ cùng xây dựng cơ sở hạ tầng trạm sạc điện và triển khai một số tour xanh, di chuyển xanh trong dịp Tết năm nay cho nhóm khách quốc tế và nội địa. Chúng tôi cũng khuyến khích nhân viên sử dụng phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường", ông Kỳ nói.