Lifebuoy tiếp nối hành trình đưa các em nhỏ tới trường

Sau mỗi mùa mưa lũ, con đường đến trường ở nhiều bản làng vùng cao lại thêm những thử thách mới: Đất đá sạt lở, những đoạn đường lầy lội kéo dài, thậm chí học sinh phải vượt suối để tới lớp.

Ca sĩ Đông Nhi - Đại sứ Lifebuoy cùng các em nhỏ tại trường tiểu học Phúc Than tới trường. Nguồn: Lifebuoy.

Đó chính là những gì các em học sinh tại Trường Tiểu học Phúc Than (Mường Than, Lai Châu), Trường PTDT Bán trú Tiểu học & THCS Y Tý (Lào Cai) hay Điểm trường Làng Cát, Trường Tiểu học & THCS Đakrông (Quảng Trị) đang trải qua mỗi ngày để đến được lớp học. Hành trình tựu trường vì thế không chỉ bắt đầu bằng tiếng trống khai giảng, mà còn từ những bước chân vượt qua cung đường còn in dấu sau mùa mưa.

Để một em học sinh có thể đến trường đều đặn và theo đuổi việc học lâu dài, bên cạnh khoảng cách địa lý còn là câu chuyện về một môi trường học tập an toàn, điều kiện sinh hoạt phù hợp và sức khỏe được chăm sóc mỗi ngày. Đó cũng là những điều kiện nền tảng để các em có thể yên tâm tới lớp thay vì phải lo lắng về con đường phía trước.

Với sự đồng hành của Lifebuoy tại Lai Châu, Lào Cai và Quảng Trị trong mùa tựu trường năm nay xuất phát từ mong muốn góp thêm một phần vào hành trình ấy, để các em không chỉ có cơ hội đến trường mà còn có điều kiện an toàn, sạch khỏe để duy trì việc học mỗi ngày.

Các em học sinh hào hứng nhận những phần quà từ chương trình đồng hành cùng Lifebuoy trước thềm năm học mới. Nguồn: Lifebuoy.

Trước thềm năm học 2026 - 2027, Lifebuoy phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Quảng Trị và các đơn vị đồng hành triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ học sinh:

Tài trợ gói xây sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện vệ sinh tại các điểm trường thuộc 3 địa phương với tổng giá trị 670 triệu đồng;

Trao tặng 2.200 suất quà cho học sinh là những sản phẩm sạch khuẩn, giày dép tổng giá trị 750 triệu đồng;

Tổ chức 1.000 suất khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho học sinh;

Trao 70 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục hành trình học tập.

NỖ LỰC CHUNG CHO GIÁO DỤC VÙNG CAO

Cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng biên giới, vùng khó khăn cũng là nỗ lực đang được cả nước chung tay thúc đẩy. Đầu năm 2026, tại lễ khởi công Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trường Hà (Cao Bằng), chủ trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng 248 trường tại các xã biên giới đất liền trên cả nước đã được đề ra, với giai đoạn đầu là 100 trường nội trú liên cấp.

Nhà trường được xác định không chỉ là nơi dạy, nơi học, mà phải thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp cho các em, nơi bảo đảm tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các xã cũng được kêu gọi tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục địa phương, xây dựng trường học gắn liền với môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện.

Đến tháng 3/2026, chủ trương này tiếp tục được cụ thể hóa bằng việc khởi công, động thổ đồng loạt 121 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, trong đó có Lai Châu, Lào Cai và Quảng Trị, hướng tới mục tiêu 248 xã biên giới đều có trường nội trú, phục vụ từ năm học 2027 - 2028.

Đây được xem là bước chuyển quan trọng, khi mỗi ngôi trường nội trú được xây dựng không chỉ giải quyết bài toán chỗ ở, sinh hoạt cho học sinh vùng sâu vùng xa, mà còn góp phần giữ chân các em ở lại với con chữ thay vì bỏ học giữa chừng vì điều kiện đi lại quá khó khăn. Từ những công trình quy mô lớn đến những hỗ trợ thiết thực tại từng điểm trường, tất cả đều cùng hướng tới một mục tiêu: để khoảng cách địa lý và điều kiện sống không trở thành rào cản trên hành trình học tập của trẻ em vùng cao.

BÙN CÓ THỂ LẤM CHÂN, NHƯNG ƯỚC MƠ KHÔNG LẤM LEM

Ở những nơi con đường đến lớp còn xa, điều kiện học tập còn nhiều hạn chế, một môi trường giáo dục ổn định không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận tri thức mà còn giúp trẻ em duy trì việc học lâu hơn, giảm nguy cơ bỏ học sớm và có thêm cơ hội lựa chọn tương lai của mình. Khi những rào cản về khoảng cách, cơ sở vật chất hay sức khỏe được tháo gỡ từng phần, cánh cửa đến với tương lai của các em cũng rộng mở hơn.

Trong hành trình ấy, Lifebuoy chọn bắt đầu từ những điều thiết thực nhất: một đôi giày giúp bước chân thêm vững vàng trên đường tới lớp, một buổi khám sức khỏe kịp thời, một phần quà sữa tắm và nước rửa tay để đảm bảo vệ sinh, cùng một suất học bổng tiếp sức và một môi trường trường học được cải thiện để các em an tâm học tập. Mỗi hỗ trợ có thể nhỏ khi đứng riêng, nhưng khi được kết nối, chúng góp phần tạo thêm điều kiện để các em tiếp tục đến trường hôm nay và bền bỉ theo đuổi hành trình học tập ngày mai.

Không khí rộn ràng ngày khai giảng với sự đồng hành của Lifebuoy, thầy cô và các đơn vị địa phương trong hành trình tiếp sức học sinh tới trường. Nguồn: Lifebuoy.

Bùn có thể lấm chân, nhưng không thể làm lấm lem ước mơ. Đó cũng là điều Lifebuoy mong muốn tiếp tục đồng hành trong những mùa tựu trường tiếp theo, để mỗi khởi đầu đến trường của trẻ em thêm sạch khỏe và vững vàng. Bởi hành trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn" cũng được vun đắp từ chính những bước chân khỏe mạnh đến trường hôm nay.