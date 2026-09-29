Hateco hợp tác cùng các đối tác quốc tế, nghiên cứu phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái tại Việt Nam

Ngày 29/9/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Hateco cùng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt (Hung Viet Investment Trading and Technology Joint Stock Company), Aerial Sea Ventures (ASV) và EHang Holdings Limited đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác thử nghiệm và phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái (UAV/eVTOL) phục vụ logistics, cảng biển và bất động sản.

Nghi thức ký kết Biên bản Ghi nhớ về việc hợp tác thử nghiệm và triển khai hệ sinh thái hàng không không người lái (UAV/eVTOL) hướng tới ứng dụng trong lĩnh vực Logistics, Cảng biển và Bất động sản.

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong định hướng tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động kinh doanh, đồng thời mở ra cơ hội phát triển những mô hình dịch vụ mới trong hệ sinh thái đa ngành của Tập đoàn Hateco.

Theo nội dung hợp tác, bốn bên sẽ phát huy thế mạnh về hạ tầng, công nghệ, năng lực phát triển dự án và mạng lưới đối tác quốc tế để nghiên cứu, đánh giá tính khả thi, thử nghiệm và từng bước triển khai các giải pháp hàng không không người lái tại Việt Nam.

Trong đó, Tập đoàn Hateco đóng vai trò kết nối hệ sinh thái hạ tầng logistics, cảng biển, khu công nghiệp và bất động sản của Tập đoàn, tạo điều kiện nghiên cứu các mô hình ứng dụng công nghệ vào hoạt động thực tiễn. Hưng Việt đảm nhiệm vai trò điều phối hợp tác tại Việt Nam; ASV kết nối các nguồn lực và đối tác quốc tế; EHang tham gia cung cấp hoặc hỗ trợ cung cấp phương tiện bay cùng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật và chuyên môn liên quan.

Đại diện Tập đoàn Hateco, ông Nguyễn Văn Đức - TGĐ Hateco Logistics chia sẻ định hướng hợp tác trong các lĩnh vực thuộc hệ sinh thái Hateco.

Mở ra hướng tiếp cận mới cho logistics và hạ tầng thông minh

Một trong những trọng tâm của thỏa thuận là nghiên cứu ứng dụng UAV/eVTOL trong vận chuyển hàng hóa giữa các trung tâm logistics, cảng cạn, khu công nghiệp, kho vận, sân bay và các địa điểm phù hợp, hướng tới khả năng tích hợp phương tiện bay vào chuỗi logistics hiện hữu.

Đối với lĩnh vực cảng biển, các bên sẽ nghiên cứu mô hình vận chuyển hàng hóa, vật tư, phụ tùng và nhu yếu phẩm giữa bờ, khu vực cảng và tàu biển; xem xét các kịch bản thử nghiệm tại khu vực Lạch Huyện, Liên Chiểu và những địa điểm phù hợp khác.

Ông Conor Chia-hung Yang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính EHang chia sẻ về định hướng hợp tác UAV/eVTOL của EHang tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hợp tác còn hướng tới nghiên cứu phát triển hạ tầng cất, hạ cánh, sạc và điều phối phương tiện bay (Vertiport); tích hợp các nền tảng số phục vụ quản lý hàng hóa, theo dõi hành trình và vận hành dịch vụ.

Đặc biệt, các bên cũng đặt mục tiêu nghiên cứu phát triển năng lực UAV/eVTOL tại Việt Nam thông qua hoạt động đào tạo, vận hành, bảo dưỡng, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ và từng bước nội địa hóa phù hợp với điều kiện thực tế.

Tăng cường kết nối quốc tế, hướng tới hệ sinh thái logistics thế hệ mới

Với hệ sinh thái hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, logistics, khu công nghiệp và cảng biển, Hateco có điều kiện để nghiên cứu khả năng kết nối các giải pháp công nghệ mới với hạ tầng hiện hữu, từng bước tìm kiếm những mô hình vận hành và dịch vụ có giá trị ứng dụng thực tiễn.

Theo lộ trình dự kiến, chương trình hợp tác sẽ được triển khai qua các giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị, thử nghiệm, đánh giá và xem xét mở rộng, thương mại hóa trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, pháp lý, tài chính và điều kiện thị trường.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ là cơ sở để các bên tiếp tục xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể, đồng thời thể hiện định hướng của Hateco trong việc chủ động kết nối nguồn lực quốc tế, tiếp cận công nghệ mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Thông qua hợp tác này, Hateco kỳ vọng từng bước khai thác tiềm năng của công nghệ hàng không không người lái, góp phần phát triển hệ sinh thái logistics và hạ tầng thông minh, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và phát triển bền vững trong tương lai.