Hateco hợp tác cùng các đối tác quốc tế, nghiên cứu phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái tại Việt Nam
TTuệ An
Chọn cỡ chữ
Ngày 29/9/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Hateco cùng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt (Hung Viet Investment Trading and Technology Joint Stock Company), Aerial Sea Ventures (ASV) và EHang Holdings Limited đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác thử nghiệm và phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái (UAV/eVTOL) phục vụ logistics, cảng biển và bất động sản.
Sự kiện đánh dấu bước tiến trong
định hướng tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến
vào hoạt động kinh doanh, đồng thời mở ra cơ hội phát triển những mô hình dịch
vụ mới trong hệ sinh thái đa ngành của Tập đoàn Hateco.
Theo nội dung hợp tác, bốn bên sẽ
phát huy thế mạnh về hạ tầng, công nghệ, năng lực phát triển dự án và mạng lưới
đối tác quốc tế để nghiên cứu, đánh giá tính khả thi, thử nghiệm và từng bước
triển khai các giải pháp hàng không không người lái tại Việt Nam.
Trong đó, Tập đoàn Hateco đóng vai
trò kết nối hệ sinh thái hạ tầng logistics, cảng biển, khu công nghiệp và bất
động sản của Tập đoàn, tạo điều kiện nghiên cứu các mô hình ứng dụng công nghệ
vào hoạt động thực tiễn. Hưng Việt đảm nhiệm vai trò điều phối hợp tác tại Việt
Nam; ASV kết nối các nguồn lực và đối tác quốc tế; EHang tham gia cung cấp hoặc
hỗ trợ cung cấp phương tiện bay cùng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật và
chuyên môn liên quan.
Mở ra hướng tiếp cận mới cho logistics và hạ
tầng thông minh
Một trong những trọng tâm của thỏa
thuận là nghiên cứu ứng dụng UAV/eVTOL trong vận chuyển hàng hóa giữa các trung
tâm logistics, cảng cạn, khu công nghiệp, kho vận, sân bay và các địa điểm phù
hợp, hướng tới khả năng tích hợp phương tiện bay vào chuỗi logistics hiện hữu.
Đối với lĩnh vực cảng biển, các bên
sẽ nghiên cứu mô hình vận chuyển hàng hóa, vật tư, phụ tùng và nhu yếu phẩm
giữa bờ, khu vực cảng và tàu biển; xem xét các kịch bản thử nghiệm tại khu vực
Lạch Huyện, Liên Chiểu và những địa điểm phù hợp khác.
Bên cạnh đó, hợp tác còn hướng tới
nghiên cứu phát triển hạ tầng cất, hạ cánh, sạc và điều phối phương tiện bay (Vertiport);
tích hợp các nền tảng số phục vụ quản lý hàng hóa, theo dõi hành trình và vận
hành dịch vụ.
Đặc biệt, các bên cũng đặt mục tiêu
nghiên cứu phát triển năng lực UAV/eVTOL tại Việt Nam thông qua hoạt động đào
tạo, vận hành, bảo dưỡng, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công
nghệ và từng bước nội địa hóa phù hợp với điều kiện thực tế.
Tăng cường kết nối quốc
tế, hướng tới hệ sinh thái logistics thế hệ mới
Với hệ sinh thái hoạt động trong các
lĩnh vực bất động sản, logistics, khu công nghiệp và cảng biển, Hateco có điều
kiện để nghiên cứu khả năng kết nối các giải pháp công nghệ mới với hạ tầng
hiện hữu, từng bước tìm kiếm những mô hình vận hành và dịch vụ có giá trị ứng
dụng thực tiễn.
Theo lộ trình dự kiến, chương trình
hợp tác sẽ được triển khai qua các giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị, thử nghiệm,
đánh giá và xem xét mở rộng, thương mại hóa trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu
cầu về kỹ thuật, pháp lý, tài chính và điều kiện thị trường.
Việc ký kết Biên bản ghi nhớ là cơ
sở để các bên tiếp tục xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể, đồng thời
thể hiện định hướng của Hateco trong việc chủ động kết nối nguồn lực quốc tế,
tiếp cận công nghệ mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Thông qua hợp tác này, Hateco kỳ
vọng từng bước khai thác tiềm năng của công nghệ hàng không không người lái,
góp phần phát triển hệ sinh thái logistics và hạ tầng thông minh, phù hợp với
xu hướng chuyển đổi số và phát triển bền vững trong tương lai.
EHang Holdings (NASDAQ: EH):
Doanh nghiệp công nghệ hoạt động trong lĩnh vực phương tiện
bay không người lái tự hành (pilotless eVTOL), cung cấp các dòng sản phẩm EH216
Series, hệ thống điều hành tập trung và giải pháp hạ tầng hỗ trợ vận hành
phương tiện bay.
Aerial Sea Ventures (ASV):
Doanh nghiệp do ông Lương Phạm sáng lập và điều hành, đóng
vai trò kết nối các nguồn lực quốc tế, đối tác công nghệ và nguồn vốn đầu tư,
đồng thời phối hợp phát triển các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ hàng
không tiên tiến.
Công ty Cổ
phần Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt:
Đơn vị tư vấn và điều phối dự án tại Việt Nam,
do ông Đặng Đức Dũng điều hành, tham gia kết nối các đối tác, hỗ trợ nghiên
cứu, chuẩn bị phương án triển khai và phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan
đến chương trình hợp tác.
Sau hơn 9 tháng, dòng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại TP.Hồ Chí Minh đã vượt xa mục tiêu cả năm, trong đó nhiều dự án quy mô hàng tỷ USD đang tập trung vào cảng biển, logistics, hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo.
Từ hình mẫu thành công của Đà Nẵng trong việc phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác công nghệ như Yandex Ads, các điểm đến khác tại Việt Nam và Đông Nam Á hoàn toàn có thể áp dụng mô hình này, đồng thời cần linh hoạt điều chỉnh thông điệp truyền thông phù hợp với đặc thù riêng của từng thị trường ngách...
Giá lợn hơi liên tục đi xuống, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng đang tạo sức ép kép lên người chăn nuôi. Đặc biệt, đợt tăng giá thức ăn từ ngày 1/10/2026 diễn ra chưa đầy một tháng sau lần điều chỉnh thứ 6 trong năm, khiến chi phí đầu vào ngày càng khó kiểm soát trong lúc đầu ra chưa có dấu hiệu phục hồi...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.